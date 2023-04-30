Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Эспаньол играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хетафе

45' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Эспаньол

44' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Брайтвайт Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Брайтвайт Мартин пробил со штрафного прямо в стенку

40' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' 'Г О О О О О Л - Хоселу Санмартин из команды Эспаньол забивает с пенальти! Он пробил правой. Давид Сория был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

37' Аленья Карлес получает желтую карточку за игру рукой

37' После проверки VAR судья изменил решение - Эспаньол пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Аленья Карлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Кабрера Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Рибаудо Нико . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Хорошую попытку сделал Брайтвайт Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Эспаньол

19' Дамиан Суарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

13' Рибаудо Нико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Хетафе

10' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Рибаудо Нико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Рибаудо Нико пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

9' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника