Тур: 32. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 26953 Главный судья: Санчес Хосе
0'
37' Желтая карточкаАленья Карлес
1:0
38' ПенальтиХоселу Санмартин
42' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
47' Желтая карточкаФернандес Альваро
51' Желтая карточкаДуарте Домингуш
57' Желтая карточкаМаксимович Неманья
71' Желтая карточкаРибаудо Нико
73' Желтая карточкаВильяр Гонсало
81' Желтая карточкаЛатаса Хуан
90' Желтая карточкаВидаль Алеш
90'+7
Ход матча
37'
38'
1:0
42'
51'
71'
73'
80'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
372 Количество передач 268
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа «Эспаньола»
-
2.25 Обе забьют – да
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
35 Santi Garcia
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Хетафе
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.9%
64.3%
17.8%
5 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
0.93
Среднее время на гол
83
96
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.85
Среднее время на гол
75
106
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.14
0.89
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
78
100
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|14 (4)
|0.44
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.28
|Дардер Серхи
|5
|0.16
|Пуадо Хавьер
|4
|0.13
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.41
|Майораль Борха
|8
|0.25
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|12
|0
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Винисиус Соуза
|7
|1
|Видаль Алеш
|6
|1
|Брайтвайт Мартин
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Монтес Сесар
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Аленья Карлес
|10
|1
|Дьене Даконам
|7
|1
|Альдерете Омар
|8
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Мата Хайме
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Максимович Неманья
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Хетафе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
16
10
Эспаньол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Хетафе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
11
14
Эспаньол
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Хетафе
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
27
24
Голы по времени матча
Забито
20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
6
30%
5
38%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
26%
6
27%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
6
26%
4
18%
76-90
Забито
19
18
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
8
42%
1
6%
61-75
5
26%
5
28%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
2
7%
5
29%
29%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
5
29%
29%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
7
25%
2
12%
76-90
Забито
39
31
9 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
2
5%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
13
33%
3
10%
61-75
11
28%
10
32%
76-90
Пропущено
51
39
25 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
5
10%
7
18%
1-15
10
20%
3
8%
16-30
10
20%
7
18%
31-45
7
14%
9
23%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
13
25%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2
Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2
Результаты матчей
Эспаньол
Хетафе
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 55%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
105
412
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
2011
1021
823
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12