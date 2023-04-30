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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Спортинг Л
1:0
Перерыв
Фамаликан
0'
1:0
18' Гол
Морита Хидемаса
45' Желтая карточка
Угарте Мануэль
45' Желтая карточка
Са Гуштаву

Ход матча

18'
Морита Хидемаса
(Эдвардс Маркус)
1:0
45'
Угарте Мануэль
 
45'
 
Са Гуштаву
Прогнозы 123
Спортинг Л 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Фамаликан
1.27
8.50
27.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
28
Поте
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
5
Лима
Рубен
20
Са
Гуштаву
12
Ассунсао
Густаво
97
Коломбатто
Сантьяго
9
Санка
Леандру
70
Денилсон
VI
77
Кастро
Пабло
Спортинг Л
3-4-3
Фамаликан
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Фамаликан

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
КП
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.57

Среднее время на гол

64
157

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

46
98

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.47
Тринкан Франсишку 8 0.27
Сантуш Нуну II 7 0.23
Эдвардс Маркус 6 0.2
Морита Хидемаса 6 0.2
Паулинью Жуан 5 0.17
Порро Педро 3 (1) 0.1
Чермити Юссеф 2 0.07
Рошинья Кошта 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.27
Кадис Хондер 4 0.13
Родригеш Иву 2 (1) 0.07
Коломбатто Сантьяго 2 0.07
Моура Франсишку 2 0.07
Пенетра Алешандре 2 0.07
Юссуф Зейду 2 0.07
Миллан Алехандро 2 0.07
Санка Леандру 2 0.07
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 10 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 8 0
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 5 1
Юссуф Зейду 6 0
Са Гуштаву 5 0
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Риччели 1 1
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

2
6
Спортинг Л
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фамаликан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

21
17
Спортинг Л
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Фамаликан
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

23
23

Голы по времени матча

Забито

34
15
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
12%
0
0%
1-15
5
15%
3
20%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
7
21%
5
33%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
8
24%
3
20%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
2
20%
5
21%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
2
20%
6
25%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Забито

56
33
25 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
8
14%
1
3%
1-15
8
14%
6
18%
16-30
9
16%
4
12%
31-45
11
20%
8
24%
46-60
6
11%
6
18%
61-75
14
25%
8
24%
76-90

Пропущено

30
37
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
2
7%
2
5%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
9
30%
7
19%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
9
30%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2
Фамаликан
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Фамаликан

Точный счет

3:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:0
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
11
3
1.5
5
10
9
5
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
8
7
1.5
5
9
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
18
11
19
10
1.5
10
19
12
17
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 30 25 2 3 71 - 17 77
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
4.
Спортинг Л
 1:0 30 20 4 6 60 - 27 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 0:1 30 13 3 14 33 - 38 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
10.
Каза Пиа
 30 11 6 13 27 - 34 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 30 10 7 13 36 - 49 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 30 8 7 15 26 - 36 31
15.
Эшторил
 30 8 4 18 26 - 45 28
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 30 3 7 20 19 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 1:0 15 12 1 2 37 - 8 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 0:1 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 1:0 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 0:1 15 4 2 9 15 - 25 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Са Гуштаву получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Эдвардс Маркус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Морита Хидемаса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 47.2% пользователей.
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Прогнозы 123
Спортинг Л 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Фамаликан 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Фамаликан
1.27
8.50
27.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Л 1:0 Фамаликан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Фамаликан

Исход игры
Спортинг Л
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
32.76% (38)
Нет
67.24% (78)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.2% (58)
2:1 Спортинг Л
24.4% (30)
3:0 Спортинг Л
8.9% (11)
1:0 Спортинг Л
6.5% (8)
3:1 Спортинг Л
4.1% (5)
4:1 Спортинг Л
1.6% (2)
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Спортинг Л
Фамаликан
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