Тур: 30. Стадион: Жозе Алваладе.
1:0
Перерыв
Ход матча
18'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Поте
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
20
Са
Гуштаву
70
Денилсон
VI
77
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 ДенилсонНападающий
-
77 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
История личных встреч
Спортинг Л
Фамаликан
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.57
Среднее время на гол
64
157
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.92
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
46
98
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.47
|Тринкан Франсишку
|8
|0.27
|Сантуш Нуну II
|7
|0.23
|Эдвардс Маркус
|6
|0.2
|Морита Хидемаса
|6
|0.2
|Паулинью Жуан
|5
|0.17
|Порро Педро
|3 (1)
|0.1
|Чермити Юссеф
|2
|0.07
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Адан Антонио
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.27
|Кадис Хондер
|4
|0.13
|Родригеш Иву
|2 (1)
|0.07
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|2
|0.07
|Пенетра Алешандре
|2
|0.07
|Юссуф Зейду
|2
|0.07
|Миллан Алехандро
|2
|0.07
|Санка Леандру
|2
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Добре Алекс
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|10
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|8
|0
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Родригеш Иву
|5
|1
|Юссуф Зейду
|6
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Риччели
|1
|1
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
6
Спортинг Л
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фамаликан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
21
17
Спортинг Л
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Фамаликан
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
23
23
Голы по времени матча
Забито
34
15
15 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
4
12%
0
0%
1-15
5
15%
3
20%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
7
21%
5
33%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
8
24%
3
20%
76-90
Пропущено
10
24
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
2
20%
5
21%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
2
20%
6
25%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Забито
56
33
25 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
8
14%
1
3%
1-15
8
14%
6
18%
16-30
9
16%
4
12%
31-45
11
20%
8
24%
46-60
6
11%
6
18%
61-75
14
25%
8
24%
76-90
Пропущено
30
37
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
2
7%
2
5%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
9
30%
7
19%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
9
30%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2
Фамаликан
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Фамаликан
Точный счет
3:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:0
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
113
510
95
213
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
87
59
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1811
1910
1019
1217
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|25
|2
|3
|71 - 17
|77
|2.
|30
|23
|4
|3
|63 - 19
|73
|3.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|4.
|1:0
|30
|20
|4
|6
|60 - 27
|64
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|0:1
|30
|13
|3
|14
|33 - 38
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|9.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|10.
|30
|11
|6
|13
|27 - 34
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|12.
|30
|10
|7
|13
|36 - 49
|37
|13.
|30
|10
|3
|17
|23 - 39
|33
|14.
|30
|8
|7
|15
|26 - 36
|31
|15.
|30
|8
|4
|18
|26 - 45
|28
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|30
|3
|7
|20
|19 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|1:0
|15
|12
|1
|2
|37 - 8
|37
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|8.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|15
|4
|6
|5
|11 - 13
|18
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|27 - 5
|37
|2.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 25
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|16.
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:0 Фамаликан
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
32.76% (38)
Нет
67.24% (78)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.2% (58)
2:1 Спортинг Л
24.4% (30)
3:0 Спортинг Л
8.9% (11)
1:0 Спортинг Л
6.5% (8)
3:1 Спортинг Л
4.1% (5)
4:1 Спортинг Л
1.6% (2)
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