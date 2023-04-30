Тур: 30. Стадион: Жозе Алваладе.
2:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМорита Хидемаса
45' Желтая карточкаУгарте Мануэль
45' Желтая карточкаСа Гуштаву
2:0
60' ГолЭсгаю Рикарду
61' Желтая карточкаРиччели
2:1
69' Гол в свои воротаКоатес Себастьян
78' Желтая карточкаАссунсао Густаво
90' Желтая карточкаЧермити Юссеф
90'+8
Ход матча
18'
1:0
45'
45'
55'
58'
60'
2:0
61'
69'
2:1
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Поте
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
20
Са
Гуштаву
70
Денилсон
VI
77
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 ДенилсонНападающий
-
77 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
История личных встреч
Спортинг Л
Фамаликан
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.57
Среднее время на гол
64
157
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.92
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
46
98
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.47
|Тринкан Франсишку
|8
|0.27
|Сантуш Нуну II
|7
|0.23
|Эдвардс Маркус
|6
|0.2
|Морита Хидемаса
|6
|0.2
|Паулинью Жуан
|5
|0.17
|Порро Педро
|3 (1)
|0.1
|Чермити Юссеф
|2
|0.07
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.03
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Адан Антонио
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.27
|Кадис Хондер
|4
|0.13
|Родригеш Иву
|2 (1)
|0.07
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|2
|0.07
|Пенетра Алешандре
|2
|0.07
|Юссуф Зейду
|2
|0.07
|Миллан Алехандро
|2
|0.07
|Санка Леандру
|2
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Добре Алекс
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|10
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Чермити Юссеф
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|9
|0
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Родригеш Иву
|5
|1
|Юссуф Зейду
|6
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Риччели
|2
|1
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
6
Спортинг Л
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
21
17
Спортинг Л
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Фамаликан
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
23
23
Голы по времени матча
Забито
37
15
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
11%
0
0%
1-15
6
16%
3
20%
16-30
6
16%
1
7%
31-45
8
22%
5
33%
46-60
5
14%
3
20%
61-75
8
22%
3
20%
76-90
Пропущено
10
27
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
2
20%
6
22%
46-60
3
30%
5
19%
61-75
2
20%
6
22%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Забито
59
33
26 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 13
5 Не забивали 12
8
14%
1
3%
1-15
9
15%
6
18%
16-30
9
15%
4
12%
31-45
12
20%
8
24%
46-60
7
12%
6
18%
61-75
14
24%
8
24%
76-90
Пропущено
30
40
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
7%
2
5%
1-15
1
3%
8
20%
16-30
9
30%
7
18%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
5
17%
7
18%
61-75
9
30%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2
Фамаликан
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Фамаликан
Точный счет
3:0
5 раз 33%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
6 раз 20%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
123
510
96
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
87
510
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1911
2010
1020
1218
426
327
129
129
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Фамаликан
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
32.76% (38)
Нет
67.24% (78)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.2% (58)
2:1 Спортинг Л
24.4% (30)
3:0 Спортинг Л
8.9% (11)
1:0 Спортинг Л
6.5% (8)
3:1 Спортинг Л
4.1% (5)
4:1 Спортинг Л
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!