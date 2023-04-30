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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Спортинг Л
2:1
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
18' Гол
Морита Хидемаса
45' Желтая карточка
Угарте Мануэль
45' Желтая карточка
Са Гуштаву
2:0
60' Гол
Эсгаю Рикарду
61' Желтая карточка
Риччели
2:1
69' Гол в свои ворота
Коатес Себастьян
78' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
90' Желтая карточка
Чермити Юссеф
90'+8

Ход матча

18'
Морита Хидемаса
1:0
45'
Угарте Мануэль
 
45'
 
Са Гуштаву
46'
 
Юссуф Зейду
Коломбатто Сантьяго
55'
Матеус Рейс
Диоманде Усман
 
55'
Чермити Юссеф
Поте
 
58'
 
Моура Франсишку
Лима Рубен
58'
 
Хайме Иван
Денилсон
58'
 
Кадис Хондер
Кастро Пабло
60'
Эсгаю Рикарду
2:0
61'
 
Риччели
69'
2:1
Коатес Себастьян
73'
Танлонго Матео
Угарте Мануэль
 
78'
 
Ассунсао Густаво
83'
Бельерин Эктор
Эсгаю Рикарду
 
83'
Артур Гомес
Тринкан Франсишку
 
85'
 
Добре Алекс
Са Гуштаву
90'
Чермити Юссеф
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Спортинг Л 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Фамаликан 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
28
Поте
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
5
Лима
Рубен
20
Са
Гуштаву
12
Ассунсао
Густаво
97
Коломбатто
Сантьяго
9
Санка
Леандру
70
Денилсон
VI
77
Кастро
Пабло
Спортинг Л
3-4-3
Фамаликан
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Л
Фамаликан

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:0
К
0:1
КП
4:0
К
4:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.57

Среднее время на гол

64
157

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

46
98

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.47
Тринкан Франсишку 8 0.27
Сантуш Нуну II 7 0.23
Эдвардс Маркус 6 0.2
Морита Хидемаса 6 0.2
Паулинью Жуан 5 0.17
Порро Педро 3 (1) 0.1
Чермити Юссеф 2 0.07
Эсгаю Рикарду 1 0.03
Рошинья Кошта 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.27
Кадис Хондер 4 0.13
Родригеш Иву 2 (1) 0.07
Коломбатто Сантьяго 2 0.07
Моура Франсишку 2 0.07
Пенетра Алешандре 2 0.07
Юссуф Зейду 2 0.07
Миллан Алехандро 2 0.07
Санка Леандру 2 0.07
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 10 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Чермити Юссеф 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 9 0
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 5 1
Юссуф Зейду 6 0
Са Гуштаву 5 0
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Риччели 2 1
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

2
6
Спортинг Л
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

21
17
Спортинг Л
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Фамаликан
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

23
23

Голы по времени матча

Забито

37
15
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
11%
0
0%
1-15
6
16%
3
20%
16-30
6
16%
1
7%
31-45
8
22%
5
33%
46-60
5
14%
3
20%
61-75
8
22%
3
20%
76-90

Пропущено

10
27
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
2
20%
6
22%
46-60
3
30%
5
19%
61-75
2
20%
6
22%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Забито

59
33
26 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 13
5 Не забивали 12
8
14%
1
3%
1-15
9
15%
6
18%
16-30
9
15%
4
12%
31-45
12
20%
8
24%
46-60
7
12%
6
18%
61-75
14
24%
8
24%
76-90

Пропущено

30
40
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
7%
2
5%
1-15
1
3%
8
20%
16-30
9
30%
7
18%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
5
17%
7
18%
61-75
9
30%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2
Фамаликан
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Фамаликан

Точный счет

3:0
5 раз 33%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
6 раз 20%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
12
3
1.5
5
10
9
6
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
19
11
20
10
1.5
10
20
12
18
2.5
4
26
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 30 25 2 3 71 - 17 77
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
4.
Спортинг Л
 30 20 4 6 61 - 28 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
10.
Каза Пиа
 30 11 6 13 27 - 34 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 30 10 7 13 36 - 49 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 30 8 7 15 26 - 36 31
15.
Эшторил
 30 8 4 18 26 - 45 28
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 30 3 7 20 19 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Са Гуштаву получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Эдвардс Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Морита Хидемаса бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Спортинг Л 99.2% (122)
    X 0.8% (1)
    Фамаликан 0% (0)
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    Где смотреть матч Спортинг Л 2:1 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Фамаликан

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фамаликан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    32.76% (38)
    Нет
    67.24% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    47.2% (58)
    2:1 Спортинг Л
    24.4% (30)
    3:0 Спортинг Л
    8.9% (11)
    1:0 Спортинг Л
    6.5% (8)
    3:1 Спортинг Л
    4.1% (5)
    4:1 Спортинг Л
    1.6% (2)
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