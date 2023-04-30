Тур: 30. Стадион: Драгау.
0'
20' Желтая карточкаАгра Салвадор
25' Желтая карточкаМакута Гайус
42' Желтая карточкаТареми Мехди
43' Желтая карточкаНжие Юсуфа
1:0
59' ПенальтиТареми Мехди
67' Красная карточкаМаркано Иван
Ход матча
20'
25'
42'
43'
59'
1:0
67'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Порту
Боавишта
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
5.6%
22.2%
13 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
2.63
2.18
Среднее время на гол
34
41
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.09
0.5
Среднее время на гол
990
180
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.16
1.47
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
77
61
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|15 (3)
|0.5
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.27
|Эванилсон
|6
|0.2
|Мартинес Антонио III
|5
|0.17
|Пепе VI
|4
|0.13
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.13
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.13
|Маркано Иван
|3
|0.1
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Лодер Дэнни
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|2
|0.07
|Франко Андре
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|12 (1)
|0.4
|Лоуренсу Бруну II
|4 (1)
|0.13
|Сассо Венсан
|4
|0.13
|Агра Салвадор
|3
|0.1
|Мангаш Рикарду
|3
|0.1
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Martim Tavares
|2
|0.07
|Горре Кенджи
|1
|0.03
|Макута Гайус
|1
|0.03
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.03
|Перес Себастьян
|1
|0.03
|Ватай Масаки
|1
|0.03
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|8
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Тареми Мехди
|6
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Макута Гайус
|9
|0
|Перес Себастьян
|7
|1
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Лоуренсу Бруну II
|8
|0
|Сассо Венсан
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Агра Салвадор
|5
|0
|Нжие Юсуфа
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Горре Кенджи
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Пети Арманду
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
|Joel da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Порту
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (12)
7% (1)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Боавишта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
10
Порту
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
25
19
Порту
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Боавишта
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
26
29
Голы по времени матча
Забито
37
16
23 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
7
19%
3
19%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
13
35%
3
19%
31-45
3
8%
4
25%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
7
19%
1
6%
76-90
Пропущено
11
27
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
4
36%
4
15%
61-75
2
18%
10
37%
76-90
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
3
12%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
9
35%
4
20%
76-90
Пропущено
7
21
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
29%
7
33%
76-90
Забито
63
36
33 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
10
16%
6
17%
1-15
4
6%
4
11%
16-30
19
30%
6
17%
31-45
8
13%
7
19%
46-60
6
10%
8
22%
61-75
16
25%
5
14%
76-90
Пропущено
18
48
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 35
3 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 24
0
0%
3
6%
1-15
3
17%
7
15%
16-30
4
22%
3
6%
31-45
3
17%
12
25%
46-60
4
22%
6
13%
61-75
4
22%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2
Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1
Результаты матчей
Порту
Боавишта
Точный счет
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Порту
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
69
86
213
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
95
87
59
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
218
1811
1118
1019
326
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|25
|2
|3
|71 - 17
|77
|2.
|1:0
|30
|23
|4
|3
|63 - 19
|73
|3.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|4.
|29
|19
|4
|6
|59 - 27
|61
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|9.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|10.
|30
|11
|6
|13
|27 - 34
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|12.
|0:1
|30
|10
|7
|13
|36 - 49
|37
|13.
|30
|10
|3
|17
|23 - 39
|33
|14.
|30
|8
|7
|15
|26 - 36
|31
|15.
|30
|8
|4
|18
|26 - 45
|28
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|30
|3
|7
|20
|19 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|1:0
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|4.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|8.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|9.
|0:1
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|15
|4
|6
|5
|11 - 13
|18
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|27 - 5
|37
|2.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|3.
|1:0
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|16.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Боавишта
Исход игры
Порту
99.2% (122)
Ничья
0% (0)
Боавишта
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
20.87% (24)
Нет
79.13% (91)
Популярный счёт
2:0 Порту
53.7% (66)
3:0 Порту
13% (16)
2:1 Порту
9.8% (12)
3:1 Порту
7.3% (9)
1:0 Порту
6.5% (8)
4:1 Порту
1.6% (2)
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