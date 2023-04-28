Тур: 32. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Соцца Симоне
История личных встреч
Болонья
Ювентус
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 18 побед
29 матчей
3.4%
20.7%
75.9%
1 победа 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
10.3%
41.4%
48.3%
3 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.3%
27.6%
62.1%
3 победы 8 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.36
0.73
Среднее время на гол
252
122
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
74
72
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.26
|Орсолини Риккардо
|7 (1)
|0.23
|Пош Штефан
|5
|0.16
|Фергюсон Льюис
|4
|0.13
|Барроу Муса
|3
|0.1
|Сансоне Никола
|3
|0.1
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабио Адриен
|8
|0.26
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.26
|Милик Аркадиуш
|6
|0.19
|Кин Мойзе
|6
|0.19
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.13
|Костич Филип
|3
|0.1
|Данило Луис
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Фаджоли Николо
|2
|0.06
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Рабио Адриен
|6
|0
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Паредес Леандро
|3
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ювентус
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
3
Болонья
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ювентус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
15
34
Болонья
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Ювентус
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
16% (5)
55% (17)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
20
37
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
5
42%
4
31%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
21
34
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
14%
4
12%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
6
29%
7
21%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
4
19%
9
26%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
5
19%
5
38%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
2
8%
1
8%
76-90
Забито
41
47
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
8
20%
5
11%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
5
12%
9
19%
31-45
10
24%
9
19%
46-60
7
17%
7
15%
61-75
7
17%
10
21%
76-90
Пропущено
38
26
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 14
3
8%
3
12%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
7
18%
8
31%
31-45
11
29%
6
23%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
3
8%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0
Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0
Результаты матчей
Болонья
Ювентус
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Болонья
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
610
106
214
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
87
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
247
1417
1219
229
823
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|43 - 29
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|51 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|51 - 36
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|42 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|26 - 38
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Болонья - Ювентус
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
4.3% (2)
Ювентус
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.8% (22)
0:1 Ювентус
23.9% (11)
0:2 Ювентус
10.9% (5)
1:1 Ничья
4.3% (2)
0:3 Ювентус
4.3% (2)
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