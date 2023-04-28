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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Болонья
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 45
Болонья 0% (0)
X 4.4% (2)
Ювентус 95.6% (43)
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3.60
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История личных встреч

Болонья
Ювентус

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
150%
3 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 18 побед

29 матчей

3.4%
20.7%
75.9%
1 победа 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

10.3%
41.4%
48.3%
3 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.3%
27.6%
62.1%
3 победы 8 ничьих 18 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.36
0.73

Среднее время на гол

252
122

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.21
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

74
72

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.26
Орсолини Риккардо 7 (1) 0.23
Пош Штефан 5 0.16
Фергюсон Льюис 4 0.13
Барроу Муса 3 0.1
Сансоне Никола 3 0.1
Сориано Роберто 2 0.06
Домингес Николас 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 8 0.26
Влахович Душан 8 (2) 0.26
Милик Аркадиуш 6 0.19
Кин Мойзе 6 0.19
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.13
Костич Филип 3 0.1
Данило Луис 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Фаджоли Николо 2 0.06
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Пош Штефан 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 8 0
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Рабио Адриен 6 0
Куадрадо Хуан 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Бремер Глейсон 5 0
Паредес Леандро 3 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Ровелла Николо 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ювентус
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Болонья
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ювентус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

15
34
Болонья
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Ювентус
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
16% (5)
55% (17)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

20
37

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
5
42%
4
31%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

21
34
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
14%
4
12%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
6
29%
7
21%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
4
19%
9
26%
76-90

Пропущено

26
13
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
5
19%
5
38%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
2
8%
1
8%
76-90

Забито

41
47
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
8
20%
5
11%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
5
12%
9
19%
31-45
10
24%
9
19%
46-60
7
17%
7
15%
61-75
7
17%
10
21%
76-90

Пропущено

38
26
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 14
3
8%
3
12%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
7
18%
8
31%
31-45
11
29%
6
23%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
3
8%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0
Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0

Результаты матчей

Болонья
Ювентус

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Болонья
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
10
6
2
14
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
24
7
14
17
1.5
12
19
2
29
2.5
8
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 31 6 10 15 26 - 38 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Болонья 0% (0)
    X 4.4% (2)
    Ювентус 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Ювентус
    3.60
    3.38
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Болонья - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Ювентус

    Исход игры
    Болонья
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (2)
    Ювентус
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.8% (22)
    0:1 Ювентус
    23.9% (11)
    0:2 Ювентус
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    0:3 Ювентус
    4.3% (2)
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