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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Интер Милан
0:1
Второй тайм: 70'
Лацио
0'
20' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
25' Undefined phrase: football_event_
Мхитарян Генрих
0:1
30' Гол
Андерсон Фелипе
35' Желтая карточка
Д'Амброзио Данило
62' Желтая карточка
Бастони Алессандро
Барелла наносит опасный удар (ви...
Опасная атака гостей (видео). Че...
0:1. Гол Фелипе Андерсона (видео...
Незасчитанный гол Мхитаряна (вид...

Ход матча

20'
 
Дзакканьи Маттиа
25'
Мхитарян Генрих
 
30'
0:1
Андерсон Фелипе
(Альберто Луис)
35'
Д'Амброзио Данило
 
46'
Дюмфрис Дензел
Д'Амброзио Данило
 
51'
 
Весино Матиас
Катальди Данило
61'
Мартинес Лаутаро
Корреа Хоакин
 
61'
Чалханоглу Хакан
Мхитарян Генрих
 
62'
Бастони Алессандро
 
68'
 
Педро Родригес
Иммобиле Чиро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 357 Количество передач 230
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 138
Интер Милан 76.8% (106)
X 15.9% (22)
Лацио 7.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лацио
7.00
3.65
4.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
33
Д'Амброзио
Данило
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
90
Лукаку
Ромелу
11
Корреа
Хоакин
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Интер Милан
3-5-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Лацио

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

36 матчей

47.2%
13.9%
38.9%
17 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
95

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (1) 0.47
Джеко Эдин 7 0.22
Барелла Николо 5 0.16
Лукаку Ромелу 5 (2) 0.16
Димарко Федерико 3 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Госенс Робин 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.31
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.31
Андерсон Фелипе 8 0.25
Милинкович-Савич Сергей 6 0.19
Альберто Луис 5 (1) 0.16
Педро Родригес 4 0.13
Весино Матиас 2 0.06
Казале Николо 1 0.03
Антонио Маркос 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 8 0
Марушич Адам 5 1
Лаццари Мануэль 6 0
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Казале Николо 5 0
Романьоли Алессио 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Интер Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Лацио
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

19
22
Интер Милан
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Лацио
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)

Сухие победы

10
11

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
3
11%
5
21%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
24%
5
21%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
7
29%
29%
61-75
6
24%
5
21%
76-90

Пропущено

24
15
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
9
38%
3
20%
76-90

Забито

52
48
26 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 24
7 Не забивали 6
9
17%
10
21%
1-15
9
17%
5
10%
16-30
8
15%
8
17%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
11
21%
10
21%
76-90

Пропущено

33
22
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 13
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
8
24%
6
27%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
11
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1
Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1
Лацио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2
Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2

Результаты матчей

Интер Милан
Лацио

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
7
9
5
11
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
15
16
1.5
14
17
8
23
2.5
6
25
2
29
3.5
4
27
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 1:0 Заявка 32 19 7 6 50 - 21 64
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
5.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
7.
Интер Милан
 0:1 Заявка 32 17 3 12 51 - 35 54
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 0:1 Заявка 17 11 0 6 27 - 10 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Маттиа Дзакканьи придержал мяч перед чужой штрафной площадью и нанёс дальний удар, который тут же был заблокирован.
  • 69'
    Хакан Чалханоглу с левого полуфланга наносил удар по воротам соперника, однако не попал в створ. Теоретически мог получиться красивый гол.
  • Замена
    68'
    Педро Родригес появился на замену в составе "Лацио" вместо Чиро Иммобиле.
  • Опасный момент
    66'
    Ромелу Лукаку уже после корнера прострелил с правого фланга на дальний край вратарской, откуда Дензел Дюмфрис пробил в ближний угол в падении, после чего мяч отразил Иван Проведель.
  • Опасный момент
    65'
    Хакан Чалханоглу слева в чужой штрафной скинул мяч после перевода с правого края на Федерико Димарко, который нанёс опасный удар, а Иван Проведель перевёл снаряд на угловой.
  • Угловой
    64'
    А вот это оплошность допускает Иван Проведель. Должен был вратарь "Лацио" спокойно ловить мяч, катившийся к нему с левого фланга, но выпустил сферу за лицевую линию. Угловой "Интера" оказался неопасным.
  • 63'
    Ромелу Лукаку опять сыграл невнятно, на этот раз не дотянувшись до мяча головой за пределами чужой штрафной площади, но недалеко от неё. 
  • Желтая карточка
    62'
    Алессандро Бастони нарушает правила в середине поля на фланге, толкая на газон Фелипе Андерсона. Предъявляется жёлтая карточка игроку обороны "Интера".
  • Замена
    61'
    Двойная замена производится на поле в составе миланского "Интера": выходят на поле Лаутаро Мартинес вместо Хоакина Корреа и Хакан Чалханоглу вместо Генриха Мхитаряна.
  • Фол, нарушение
    60'
    Оказывается медицинская помощь футболисту "Лацио" Маттиа Дзакканьи.
  • Угловой
    59'
    Вслед за штрафным состоялся у гостей разыгранный угловой с правого края. Туда-сюда, и наносил удар Луис Альберто со средней дистанции в правый угол после передачи Фелипе Андерсона - Андре Онана выручил свою команду.
  • Фол, нарушение
    58'
    Штрафной заработал "Лацио" на левом фланге, ожидается подача. Это Маттео Дармин сфолил против Маттиа Дзакканьи.
  • 57'
    Федерико Димарко подцепил мяч после подачи с правого фланга, но не очень удачно его обработал и ударом с рикошетом от газона не попал в ближний угол.
  • 56'
    Федерико Димарко простреливал вновь с левого края, потом на подборе оказался Генрих Мхитарян, но никакой острой ситуации не вышло. 
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТ! Николо Барелла реагировал на доставку Федерико Димарко с левого полуфланга и за малым не попал ногой в дальний угол.
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    • 54'
      Андре Онана ошибся с выносом мяча от своей штрафной площади, отправив снаряд в правую сторону за боковую.
    • 53'
      Хоакин Корреа пробовал выполнить доставку с левого фланга из-под Николо Казале, однако мяч сорвался с ноги у подававшего и улетел за лицевую линию.
    • 52'
      Федерико Димарко подавал с левого края, и мяч закрутился таким образом, что никто не смог замкнуть его головой, Лукаку не сумел пробить по воротам.
    • Замена
      51'
      Вынужденная замена у гостей: Матиас Весино вступает в игру вместо Данило Катальди в составе "Лацио". 
    • Травма, повреждение
      50'
      Получил повреждение вроде без контакта с соперником Данило Катальди, и ему оказывается медицинская помощь.
    • 48'
      Дензел Дюмфрис стремился вперёд по правому флангу, однако так и не догнал мяч, вырезавшийся ему партнёром по диагонали.
    • 47'
      С левого фланга подавался штрафной "Интером" в район ближней штанги, откуда Хоакин Корреа пробил головой мимо дальнего угла.
    • 46'
      Генрих Мхитарян пытался нанести дальний удар, но по факту лишь ткнул мяч в ноги своего соперника, находившегося очень близко.
    • Замена
      46'
      Дензел Дюмфрис появился на замену в составе "Интера" вместо Данило Д'Амброзио в перерыве матча.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Дан арбитром свисток на перерыв. Миланский "Интер" минимально проигрывает в родных стенах римскому "Лацио". Счёт на данный момент 0:1. Проследим, что будет дальше, во втором тайме.
    • Угловой
      45'
      Луис Альберто подал корнер с правого фланга, и Алессио Романьоли нанёс удар головой, а Андре Онана зафиксировал мяч в своих перчатках.
    • Опасный момент
      45'
      ДВА МОМЕНТА! В контратаке "Лацио" Чиро Иммобиле из зоны левого инсайда пробил по обводящей траектории в дальний угол, и Андре Онана отразил мяч влево от себя к углу вратарской на Фелипе Андерсона. Тот тоже нанёс опасный удар, но мяч срикошетил от защитника и улетел на угловой.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута.
    • 45'
      Николо Барелла с правого края сделал безадресный заброс мяча в чужую штрафную, сфера перешла под контроль Ивана Проведеля.
    • 44'
      Ромелу Лукаку принял мяч в пределах чужой штрафной, в правой её половине, а затем осуществил закрутку мяча за лицевую линию, сфера перелетела через Федерико Димарко. Поднял руку Лукаку и извинился перед партнёрами.
    • 43'
      Николо Барелла выполнял подачу с правого фланга со штрафного, и верх выиграл Сергей Милинкович-Савич, пославший мяч в другую сторону за боковую линию.
    • 42'
      Маттео Дармиан тоже пробил с подступов к штрафной, как и Николо Барелла парой минут раньше, но на этот раз движение мяча оказалось заблокировано игроком "Лацио".
    • Офсайд
      41'
      МОМЕНТ! Чиро Иммобиле открывался один на один по центру, пробил выше створа со средней дистанции и услышал свисток об офсайде.
    • Опасный момент
      40'
      БАРЕЛЛА! Дальний удар нанёс Никола в левый нижний угол, только не попал в створ. Опасно это смотрелось, вполне мог "Интер" восстанавливать статус-кво.
    • Фол, нарушение
      39'
      Чиро Иммобиле коснулся мяча рукой, когда обрабатывал подачу с правого края. От глаз главного арбитра встречи это не ускользнуло.
    • 38'
      Маттиа Дзакканьи неудачно обыгрался с партнёром на входе в левую часть штрафной площадки "Интера" - потерян мяч гостями.
    • Опасный момент
      37'
      Никола Барелла справа покатил в центр на подступы к штрафной Генриху Мхитаряну, в касание отправившему мяч немного поверх перекладины.
    • 36'
      Маурицио Сарри поднял очки на лоб и даёт указания своим подопечным, как им выдерживать позиционные атаки "нерадзурри".
    • Желтая карточка
      35'
      Из-за действий Данило Д'Амброзио в центре поля оказался упавшим на газон Маттиа Дзакканьи. Поэтому предъявлена жёлтая карточка нарушителю.
    • 34'
      Напомним, что в Лиге чемпионов дела "Интера", наоборот, складываются удачно. Там он через полторы недели проведёт первый полуфинал с "Миланом".
    • 33'
      Маттео Дармиан стал обрабатывать мяч в атаке на правом фланге, но тут рядом дежурил Эльсейд Хюсай, вынесший игровой снаряд за боковую линию.
    • 32'
      Когда был отменён гол "Интера", хозяева немножко просели, вот гости и воспользовались не самым удачным игровым отрезком своего оппонента, открыв счёт.
    • Судья
      31'
      Главный арбитр унёс мяч с поля и кинул его в мешок. Видать, сдулась сфера. Но римский клуб уже забил гол, который никто отменять не будет.
    • Описание гола
      30'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Фелипе Андерсон!
      Франческо Ачерби безобразно потерял мяч около своей штрафной площади, ну а футболисты "Лацио" вовремя сориентировались, и Фелипе Андерсон поразил низом левый угол.
       
    • 29'
      Показали сейчас технологию искусственного определения офсайда, и видно, что в минимальное "вне игры" забрался Хоакин Корреа, перед тем как сделать голевую передачу.
    • 28'
      "Интер" в прошлом туре наконец-то выиграл у "Эмполи", а то до этого несколько матч "нерадзурри" не могли добиться победы в матчах под эгидой чемпионата Италии.
    • Видеоповтор
      27'
      Довольно неожиданно, что оказалось отменено взятие ворот после вмешательства ВАР. "Интер" уже успел отпраздновать гол - поторопился.
    • Офсайд
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Генрих Мхитарян! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! 0:0.
      Начал результативную атаку "чёрно-синих" Данило Д'Амброзио, отобравший мяч в центре поля у Луиса Альберто. Голевой пас с правого полуфланга оформил Хоакин Корреа на Генриха Мхитарян.
    • 24'
      Хоакин Корреа откликался на подачу с правого края и ударил головой выше створа, не очень удобная позиция была у пробивавшего футболиста.
    • 23'
      "Интер", можно сказать, перехватил инициативу, но продолжается игра в неспешном ключе без серьёзных обострений возле тех и других ворот.
    • 22'
      Николо Барелла с правого фланга сместился чуть левее и отпасовал в центр на Генриха Мхитаряна, чей плотный низовой удар метров с 18 пришёлся как раз в руки Ивана Проведеля.
    • Желтая карточка
      21'
      Карточка жёлтого цвета продемонстрирована Маттиа Дзакканьи - он в середине поля отправил на газон Николо Бареллу.
    • 20'
      Эдин Джеко с кислым видом пребывает на скамейке запасных "Интера". Наверняка думает, что он будет делать на поле, когда выйдет на замену во втором тайме.
    • Фол, нарушение
      19'
      Маттео Дармиан прибежал поближе к чужой штрафной, где уронил Маттиа Дзакканьи, отомстив за обратный фол, который состоялся минут десять назад.
    • 18'
      Алессандро Бастони выполнил такую неточную подачу с левого края, что Николо Барелла не сумел догнать мяч до того, как он перелетел за лицевую.
    • 17'
      Федерико Димарко слева в чужой штрафной пытался сейчас заплести под свой контроль мяч, находившийся чуть позади него, однако же не преуспел в этом.
    • Фол, нарушение
      16'
      На левом фланге в середине поля оказался на газоне Генрих Мхитарян. Помог ему упасть, зацепив за ногу, Николо Казале.
    • 15'
      "Нерадзурри" почти беззаботно держат мяч в середине поля. Прессинг со стороны "Лацио" символический в данном случае.
    • 14'
      Федерико Димарко снова исполняет кросс с левого края, и на этот раз получается так, что мяч опускается в руки Ивана Проведеля.
    • 13'
      "Интер" порастерял много очков и поэтому опустился в Серии А на седьмое место, а вот "Лацио" идёт на второй строчке и не желает отдавать никому потенциальные серебряные медали.
    • 12'
      Алессандро Бастони забрасывал на левый край чужой штрафной на Ромелу Лукаку, но мяч поймал Иван Проведель. Вскоре Федерико Димарко примерно из той же зоны оправил подачу вправо за боковую линию.
    • 11'
      Довольно спокойный темп в сегодняшней встрече, команды ещё не пробовали устойчивость друг друга в быстрых атак.
    • Фол, нарушение
      10'
      Генрих Мхитарян в центральной части поля отмахнулся рукой в лицо Маттиа Дзакканьи. Хватает мелких фолов на старте матча.
    • Фол, нарушение
      9'
      Маттиа Дзакканьи перестарался впереди на левом фланге, став виновником падения на газон Маттео Дармиана.
    • Фол, нарушение
      8'
      Николо Казале после грубой встречи Хоакина Корреа в центре поля и свистка арбитра о нарушении правил бредёт назад в защиту.
    • Офсайд
      8'
      ОПАСНО! С правой линии вратарской пробивал под перекладину Чиро Иммобиле, и Андре Онана отвёл угрозу, но сразу же прозвучал свисток об офсайде.
    • 6'
      Судя по тому, как освещается поле естественным образом, в Милане сейчас наблюдается полупрозрачная облачность.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Марсело Брозович решил с подступов к штрафной пробить низом в левый угол - Иван Проведель отразил в сторону. Потом простреливал Федерико Димарко, и оказался игровой снаряд в руках вратаря "Лацио".
    • 4'
      Хоакин Корреа перевёл мяч вправо Маттео Дармиану, которому не удалось продавить поставившего корпус Эльсейда Хюсая.
    • 3'
      На Ромелу Лукаку следовал у "интеристов" заброс по правому полуфлангу, и получилось слишком сильно, мяч финишировал в руках Ивана Проведеля.
    • 2'
      В первые полторы минуты более активна римская команда, но опасных моментов она пока ещё не создавала.
    • 1'
      "Интер" играет сегодня в сине-чёрной форме, тогда как у "Лацио" расцветка белая с элементами синего на рукавах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.