Ромелу Лукаку опять сыграл невнятно, на этот раз не дотянувшись до мяча головой за пределами чужой штрафной площади, но недалеко от неё.

А вот это оплошность допускает Иван Проведель. Должен был вратарь "Лацио" спокойно ловить мяч, катившийся к нему с левого фланга, но выпустил сферу за лицевую линию. Угловой "Интера" оказался неопасным.

Хакан Чалханоглу слева в чужой штрафной скинул мяч после перевода с правого края на Федерико Димарко, который нанёс опасный удар, а Иван Проведель перевёл снаряд на угловой.

Ромелу Лукаку уже после корнера прострелил с правого фланга на дальний край вратарской, откуда Дензел Дюмфрис пробил в ближний угол в падении, после чего мяч отразил Иван Проведель.

Педро Родригес появился на замену в составе "Лацио" вместо Чиро Иммобиле.

Хакан Чалханоглу с левого полуфланга наносил удар по воротам соперника, однако не попал в створ. Теоретически мог получиться красивый гол.

Маттиа Дзакканьи придержал мяч перед чужой штрафной площадью и нанёс дальний удар, который тут же был заблокирован.

МОМЕНТ! Николо Барелла реагировал на доставку Федерико Димарко с левого полуфланга и за малым не попал ногой в дальний угол.

Федерико Димарко простреливал вновь с левого края, потом на подборе оказался Генрих Мхитарян, но никакой острой ситуации не вышло.

Федерико Димарко подцепил мяч после подачи с правого фланга, но не очень удачно его обработал и ударом с рикошетом от газона не попал в ближний угол.

Штрафной заработал "Лацио" на левом фланге, ожидается подача. Это Маттео Дармин сфолил против Маттиа Дзакканьи.

Вслед за штрафным состоялся у гостей разыгранный угловой с правого края. Туда-сюда, и наносил удар Луис Альберто со средней дистанции в правый угол после передачи Фелипе Андерсона - Андре Онана выручил свою команду.

Двойная замена производится на поле в составе миланского "Интера": выходят на поле Лаутаро Мартинес вместо Хоакина Корреа и Хакан Чалханоглу вместо Генриха Мхитаряна.

Алессандро Бастони нарушает правила в середине поля на фланге, толкая на газон Фелипе Андерсона. Предъявляется жёлтая карточка игроку обороны "Интера".

Дензел Дюмфрис появился на замену в составе "Интера" вместо Данило Д'Амброзио в перерыве матча.

Генрих Мхитарян пытался нанести дальний удар, но по факту лишь ткнул мяч в ноги своего соперника, находившегося очень близко.

С левого фланга подавался штрафной "Интером" в район ближней штанги, откуда Хоакин Корреа пробил головой мимо дальнего угла.

Дензел Дюмфрис стремился вперёд по правому флангу, однако так и не догнал мяч, вырезавшийся ему партнёром по диагонали.

Получил повреждение вроде без контакта с соперником Данило Катальди, и ему оказывается медицинская помощь.

Вынужденная замена у гостей: Матиас Весино вступает в игру вместо Данило Катальди в составе "Лацио".

Федерико Димарко подавал с левого края, и мяч закрутился таким образом, что никто не смог замкнуть его головой, Лукаку не сумел пробить по воротам.

Хоакин Корреа пробовал выполнить доставку с левого фланга из-под Николо Казале, однако мяч сорвался с ноги у подававшего и улетел за лицевую линию.

Андре Онана ошибся с выносом мяча от своей штрафной площади, отправив снаряд в правую сторону за боковую.

Первый тайм

— Дан арбитром свисток на перерыв. Миланский "Интер" минимально проигрывает в родных стенах римскому "Лацио". Счёт на данный момент 0:1. Проследим, что будет дальше, во втором тайме.

45' Луис Альберто подал корнер с правого фланга, и Алессио Романьоли нанёс удар головой, а Андре Онана зафиксировал мяч в своих перчатках.

45' ДВА МОМЕНТА! В контратаке "Лацио" Чиро Иммобиле из зоны левого инсайда пробил по обводящей траектории в дальний угол, и Андре Онана отразил мяч влево от себя к углу вратарской на Фелипе Андерсона. Тот тоже нанёс опасный удар, но мяч срикошетил от защитника и улетел на угловой.

45' +1 минута.

45' Николо Барелла с правого края сделал безадресный заброс мяча в чужую штрафную, сфера перешла под контроль Ивана Проведеля.

44' Ромелу Лукаку принял мяч в пределах чужой штрафной, в правой её половине, а затем осуществил закрутку мяча за лицевую линию, сфера перелетела через Федерико Димарко. Поднял руку Лукаку и извинился перед партнёрами.

43' Николо Барелла выполнял подачу с правого фланга со штрафного, и верх выиграл Сергей Милинкович-Савич, пославший мяч в другую сторону за боковую линию.

42' Маттео Дармиан тоже пробил с подступов к штрафной, как и Николо Барелла парой минут раньше, но на этот раз движение мяча оказалось заблокировано игроком "Лацио".

41' МОМЕНТ! Чиро Иммобиле открывался один на один по центру, пробил выше створа со средней дистанции и услышал свисток об офсайде.

40' БАРЕЛЛА! Дальний удар нанёс Никола в левый нижний угол, только не попал в створ. Опасно это смотрелось, вполне мог "Интер" восстанавливать статус-кво.

39' Чиро Иммобиле коснулся мяча рукой, когда обрабатывал подачу с правого края. От глаз главного арбитра встречи это не ускользнуло.

38' Маттиа Дзакканьи неудачно обыгрался с партнёром на входе в левую часть штрафной площадки "Интера" - потерян мяч гостями.

37' Никола Барелла справа покатил в центр на подступы к штрафной Генриху Мхитаряну, в касание отправившему мяч немного поверх перекладины.

36' Маурицио Сарри поднял очки на лоб и даёт указания своим подопечным, как им выдерживать позиционные атаки "нерадзурри".

35' Из-за действий Данило Д'Амброзио в центре поля оказался упавшим на газон Маттиа Дзакканьи. Поэтому предъявлена жёлтая карточка нарушителю.

34' Напомним, что в Лиге чемпионов дела "Интера", наоборот, складываются удачно. Там он через полторы недели проведёт первый полуфинал с "Миланом".

33' Маттео Дармиан стал обрабатывать мяч в атаке на правом фланге, но тут рядом дежурил Эльсейд Хюсай, вынесший игровой снаряд за боковую линию.

32' Когда был отменён гол "Интера", хозяева немножко просели, вот гости и воспользовались не самым удачным игровым отрезком своего оппонента, открыв счёт.

31' Главный арбитр унёс мяч с поля и кинул его в мешок. Видать, сдулась сфера. Но римский клуб уже забил гол, который никто отменять не будет.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Фелипе Андерсон!

Франческо Ачерби безобразно потерял мяч около своей штрафной площади, ну а футболисты "Лацио" вовремя сориентировались, и Фелипе Андерсон поразил низом левый угол.



29' Показали сейчас технологию искусственного определения офсайда, и видно, что в минимальное "вне игры" забрался Хоакин Корреа, перед тем как сделать голевую передачу.

28' "Интер" в прошлом туре наконец-то выиграл у "Эмполи", а то до этого несколько матч "нерадзурри" не могли добиться победы в матчах под эгидой чемпионата Италии.

27' Довольно неожиданно, что оказалось отменено взятие ворот после вмешательства ВАР. "Интер" уже успел отпраздновать гол - поторопился.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Генрих Мхитарян! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! 0:0.

Начал результативную атаку "чёрно-синих" Данило Д'Амброзио, отобравший мяч в центре поля у Луиса Альберто. Голевой пас с правого полуфланга оформил Хоакин Корреа на Генриха Мхитарян.

24' Хоакин Корреа откликался на подачу с правого края и ударил головой выше створа, не очень удобная позиция была у пробивавшего футболиста.

23' "Интер", можно сказать, перехватил инициативу, но продолжается игра в неспешном ключе без серьёзных обострений возле тех и других ворот.

22' Николо Барелла с правого фланга сместился чуть левее и отпасовал в центр на Генриха Мхитаряна, чей плотный низовой удар метров с 18 пришёлся как раз в руки Ивана Проведеля.

21' Карточка жёлтого цвета продемонстрирована Маттиа Дзакканьи - он в середине поля отправил на газон Николо Бареллу.

20' Эдин Джеко с кислым видом пребывает на скамейке запасных "Интера". Наверняка думает, что он будет делать на поле, когда выйдет на замену во втором тайме.

19' Маттео Дармиан прибежал поближе к чужой штрафной, где уронил Маттиа Дзакканьи, отомстив за обратный фол, который состоялся минут десять назад.

18' Алессандро Бастони выполнил такую неточную подачу с левого края, что Николо Барелла не сумел догнать мяч до того, как он перелетел за лицевую.

17' Федерико Димарко слева в чужой штрафной пытался сейчас заплести под свой контроль мяч, находившийся чуть позади него, однако же не преуспел в этом.

16' На левом фланге в середине поля оказался на газоне Генрих Мхитарян. Помог ему упасть, зацепив за ногу, Николо Казале.

15' "Нерадзурри" почти беззаботно держат мяч в середине поля. Прессинг со стороны "Лацио" символический в данном случае.

14' Федерико Димарко снова исполняет кросс с левого края, и на этот раз получается так, что мяч опускается в руки Ивана Проведеля.

13' "Интер" порастерял много очков и поэтому опустился в Серии А на седьмое место, а вот "Лацио" идёт на второй строчке и не желает отдавать никому потенциальные серебряные медали.

12' Алессандро Бастони забрасывал на левый край чужой штрафной на Ромелу Лукаку, но мяч поймал Иван Проведель. Вскоре Федерико Димарко примерно из той же зоны оправил подачу вправо за боковую линию.

11' Довольно спокойный темп в сегодняшней встрече, команды ещё не пробовали устойчивость друг друга в быстрых атак.

10' Генрих Мхитарян в центральной части поля отмахнулся рукой в лицо Маттиа Дзакканьи. Хватает мелких фолов на старте матча.

9' Маттиа Дзакканьи перестарался впереди на левом фланге, став виновником падения на газон Маттео Дармиана.

8' Николо Казале после грубой встречи Хоакина Корреа в центре поля и свистка арбитра о нарушении правил бредёт назад в защиту.

8' ОПАСНО! С правой линии вратарской пробивал под перекладину Чиро Иммобиле, и Андре Онана отвёл угрозу, но сразу же прозвучал свисток об офсайде.

6' Судя по тому, как освещается поле естественным образом, в Милане сейчас наблюдается полупрозрачная облачность.

5' МОМЕНТ! Марсело Брозович решил с подступов к штрафной пробить низом в левый угол - Иван Проведель отразил в сторону. Потом простреливал Федерико Димарко, и оказался игровой снаряд в руках вратаря "Лацио".

4' Хоакин Корреа перевёл мяч вправо Маттео Дармиану, которому не удалось продавить поставившего корпус Эльсейда Хюсая.

3' На Ромелу Лукаку следовал у "интеристов" заброс по правому полуфлангу, и получилось слишком сильно, мяч финишировал в руках Ивана Проведеля.

2' В первые полторы минуты более активна римская команда, но опасных моментов она пока ещё не создавала.

1' "Интер" играет сегодня в сине-чёрной форме, тогда как у "Лацио" расцветка белая с элементами синего на рукавах.