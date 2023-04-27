Тур: 32. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Гуида Марко
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Лацио
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
36 матчей
47.2%
13.9%
38.9%
17 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Среднее время на гол
63
95
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|15 (1)
|0.48
|Джеко Эдин
|7
|0.23
|Барелла Николо
|5
|0.16
|Лукаку Ромелу
|5 (2)
|0.16
|Димарко Федерико
|3
|0.1
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Корреа Хоакин
|3
|0.1
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.06
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Госенс Робин
|2
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.32
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.32
|Андерсон Фелипе
|7
|0.23
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.19
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.16
|Педро Родригес
|4
|0.13
|Весино Матиас
|2
|0.06
|Казале Николо
|1
|0.03
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Марушич Адам
|5
|1
|Лаццари Мануэль
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Романьоли Алессио
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Интер Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Лацио
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
19
22
Интер Милан
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Лацио
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)
Сухие победы
10
11
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
20
25
Голы по времени матча
Забито
27
24
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
3
11%
5
21%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
24%
5
21%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
7
29%
29%
61-75
6
24%
5
21%
76-90
Пропущено
24
15
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
9
38%
3
20%
76-90
Забито
52
48
26 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 24
7 Не забивали 6
9
17%
10
21%
1-15
9
17%
5
10%
16-30
8
15%
8
17%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
11
21%
10
21%
76-90
Пропущено
33
22
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 13
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
8
24%
6
27%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
11
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1
Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1
Лацио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2
Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2
Результаты матчей
Интер Милан
Лацио
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
79
511
313
115
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
78
312
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
256
1516
1417
823
625
229
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|43 - 29
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|51 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|51 - 36
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|42 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|26 - 38
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио
Исход игры
Интер Милан
79.2% (42)
Ничья
15.1% (8)
Лацио
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
47.2% (25)
1:0 Интер Милан
13.2% (7)
1:1 Ничья
11.3% (6)
2:0 Интер Милан
5.7% (3)
3:1 Интер Милан
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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