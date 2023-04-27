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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Интер Милан
 
Позже
Лацио
Прогнозы 53
Интер Милан 79.2% (42)
X 15.1% (8)
Лацио 5.7% (3)
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Интер Милан
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История личных встреч

Интер Милан
Лацио

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

36 матчей

47.2%
13.9%
38.9%
17 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
95

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (1) 0.48
Джеко Эдин 7 0.23
Барелла Николо 5 0.16
Лукаку Ромелу 5 (2) 0.16
Димарко Федерико 3 0.1
Мхитарян Генрих 3 0.1
Корреа Хоакин 3 0.1
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Госенс Робин 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.32
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.32
Андерсон Фелипе 7 0.23
Милинкович-Савич Сергей 6 0.19
Альберто Луис 5 (1) 0.16
Педро Родригес 4 0.13
Весино Матиас 2 0.06
Казале Николо 1 0.03
Антонио Маркос 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Лаццари Мануэль 6 0
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Казале Николо 5 0
Романьоли Алессио 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Лацио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3
Интер Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Лацио
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

19
22
Интер Милан
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Лацио
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)

Сухие победы

10
11

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
3
11%
5
21%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
24%
5
21%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
7
29%
29%
61-75
6
24%
5
21%
76-90

Пропущено

24
15
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
7
29%
29%
3
20%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
9
38%
3
20%
76-90

Забито

52
48
26 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 24
7 Не забивали 6
9
17%
10
21%
1-15
9
17%
5
10%
16-30
8
15%
8
17%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
11
21%
10
21%
76-90

Пропущено

33
22
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 13
2
6%
0
0%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
8
24%
6
27%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
11
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1
Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1
Лацио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2
Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2

Результаты матчей

Интер Милан
Лацио

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
7
9
5
11
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
15
16
1.5
14
17
8
23
2.5
6
25
2
29
3.5
4
27
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 31 6 10 15 26 - 38 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2023, осталось 2 дня 3 часа 50 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

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    • Прогнозы 53
    Интер Милан 79.2% (42)
    X 15.1% (8)
    Лацио 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Лацио
    4.80
    3.84
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио

    Исход игры
    Интер Милан
    79.2% (42)
    Ничья
    15.1% (8)
    Лацио
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    47.2% (25)
    1:0 Интер Милан
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:0 Интер Милан
    5.7% (3)
    3:1 Интер Милан
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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