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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Фиорентина
5:0
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
45' Гол
Кастровилли Гаэтано
60' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
2:0
62' Гол
Додо Домилсон
3:0
66' Гол
Дункан Альфред
4:0
76' Гол
Куаме Кристиан
81' Желтая карточка
Куаме Кристиан
5:0
88' Гол
Терзич Алекса
89' Желтая карточка
Терзич Алекса
90'+1
5:0. Гол Алекса Терзича (видео)....
4:0. Гол Кристиана Куаме (видео)...
3:0. Гол Альфреда Дункана (видео...
2:0. Гол Додо (видео). Чемпионат...
1:0. Гол Гаэтано Кастровилли (ви...

Ход матча

33'
 
Джуричич Филип
Лерис Мехди
45'
Кастровилли Гаэтано
(Бираги Кристиано)
1:0
59'
 
Мурильо Джейсон
Ойконому Мариос
60'
 
Мурильо Джейсон
62'
Додо Домилсон
(Йович Лука)
2:0
66'
Дункан Альфред
(Йович Лука)
3:0
70'
Куаме Кристиан
Гонсалес Николас
 
71'
Венути Лоренцо
Додо Домилсон
 
73'
 
Хесе Родригес
Габбьядини Маноло
73'
 
Кюизанс Микаэль
Джуричич Филип
74'
 
Сабири Абдельхамид
Ламмерс Сэм
76'
Куаме Кристиан
(Амрабат Софьян)
4:0
78'
Бьянко Алессандро
Соттиль Рикардо
 
78'
Сапонара Риккардо
Кастровилли Гаэтано
 
81'
Куаме Кристиан
 
87'
Терзич Алекса
Бираги Кристиано
 
88'
Терзич Алекса
(Йович Лука)
5:0
89'
Терзич Алекса
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 544 Количество передач 267
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Фиорентина 91.1% (113)
X 7.3% (9)
Сампдория 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Черофолини
Микеле
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
10
Кастровилли
Гаэтано
33
Соттиль
Рикардо
7
Йович
Лука
30
Равалья
Никола
4
Гюнтер
Корай
5
Ойконому
Мариос
2
Амионе
Бруно
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
20
Уинкс
Гарри
8
Ринкон
Томас
37
Лерис
Мехди
10
Ламмерс
Сэм
23
Габбьядини
Маноло
Фиорентина
4-2-3-1
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Сампдория

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:1
К
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.69
1.53

Среднее время на гол

53
58

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Среднее время на гол

61
80

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.58
1.32

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.22
Йович Лука 4 0.13
Куаме Кристиан 4 0.13
Гонсалес Николас 4 (2) 0.13
Бонавентура Джакомо 4 0.13
Сапонара Риккардо 3 0.09
Иконе Жонатан 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.19
Джуричич Филип 3 0.09
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Капуто Франческо 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Дзаноли Алессандро 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Барак Антонин 4 0
Мартинес Лукас II 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Миленкович Никола 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Джуричич Филип 8 0
Ринкон Томас 6 1
Амионе Бруно 7 0
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 4 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Ауджелло Томмазо 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сампдория
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

8
10
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сампдория
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

10
20

Волевые поражения

12
5
Фиорентина
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сампдория
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

16
21

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
2
8%
3
23%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
38%
1
8%
76-90

Пропущено

23
32
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
22%
2
6%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
5
28%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
6
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
9
39%
76-90

Забито

42
22
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 8
10 Не забивали 18
7
17%
4
18%
1-15
7
17%
4
18%
16-30
4
10%
5
23%
31-45
10
24%
2
9%
46-60
2
5%
4
18%
61-75
12
29%
3
14%
76-90

Пропущено

36
55
21 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
7
19%
6
11%
1-15
6
17%
8
15%
16-30
8
22%
9
16%
31-45
6
17%
7
13%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
5
14%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1
Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1
Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0
Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Сампдория

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
18 раз 56%
1
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
6
10
7
10
1.5
2
14
3
14
2.5
1
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
8
5
10
1.5
3
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
14
18
12
20
1.5
5
27
4
28
2.5
1
31
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
8.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
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Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
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