Тур: 32. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Гиуа Антонио
5:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолКастровилли Гаэтано
60' Желтая карточкаМурильо Джейсон
2:0
62' ГолДодо Домилсон
3:0
66' ГолДункан Альфред
4:0
76' ГолКуаме Кристиан
81' Желтая карточкаКуаме Кристиан
5:0
88' ГолТерзич Алекса
89' Желтая карточкаТерзич Алекса
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
45'
60'
62'
2:0
66'
3:0
76'
4:0
81'
88'
5:0
89'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 1
-
11 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
544 Количество передач 267
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Раньери
Лука
20
Уинкс
Гарри
37
Лерис
Мехди
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Сампдория
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.69
1.53
Среднее время на гол
53
58
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Среднее время на гол
61
80
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
1.58
1.32
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.22
|Йович Лука
|4
|0.13
|Куаме Кристиан
|4
|0.13
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.13
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Иконе Жонатан
|2
|0.06
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|Миленкович Никола
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Ринкон Томас
|6
|1
|Амионе Бруно
|7
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сампдория
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
8
10
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сампдория
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
10
20
Волевые поражения
12
5
Фиорентина
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сампдория
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
16
21
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
2
8%
3
23%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
38%
1
8%
76-90
Пропущено
23
32
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
22%
2
6%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
5
28%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
6
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
15%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
9
39%
76-90
Забито
42
22
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 8
10 Не забивали 18
7
17%
4
18%
1-15
7
17%
4
18%
16-30
4
10%
5
23%
31-45
10
24%
2
9%
46-60
2
5%
4
18%
61-75
12
29%
3
14%
76-90
Пропущено
36
55
21 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
7
19%
6
11%
1-15
6
17%
8
15%
16-30
8
22%
9
16%
31-45
6
17%
7
13%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
5
14%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1
Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1
Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0
Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2
Результаты матчей
Фиорентина
Сампдория
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
18 раз 56%
1
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
610
710
214
314
115
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
88
510
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
1418
1220
527
428
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 24
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|54 - 35
|57
|5.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|6.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 37
|55
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|42 - 36
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|10.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|40 - 47
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 38
|42
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|38 - 51
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|27 - 45
|27
|18.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|19.
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|28 - 58
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|20 - 57
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Сассуоло
|Лопес Максим
|10