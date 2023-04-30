Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Алекса Терзич выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Г О О О О Л - Алекса Терзич забивает с левой ноги!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Фиорентина имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Уинкс Гарри из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Г О О О О Л - Кастровилли Гаэтано правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

47' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

44' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Сампдория

43' Хорошую попытку сделал Кастровилли Гаэтано . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Сампдория

40' Гонсалес Николас не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Сампдория

37' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Кастровилли Гаэтано . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Сампдория

35' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

34' Гонсалес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Лерис Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Лерис Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сампдория

30' Удар от ворот произведет Сампдория

28' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Ох, нехорошо это выглядит. Лерис Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Лерис Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Сампдория

23' Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе

20' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

19' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Сампдория

17' Удар от ворот произведет Сампдория

16' Хорошую попытку сделал Лерис Мехди . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Дзаноли Алессандро из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Фиорентина

12' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сампдория

11' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

7' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Ринкон Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Фиорентина