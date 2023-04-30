Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Кремонезе

48' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Каллон Яя из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игрок из команды Верона делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

45' Лазович Дарко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Кремонезе

42' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Emanuele Valeri наказан за толчок Депаоли Фабио

37' Удар от ворот произведет Кремонезе

37' Маньяни Джанджакомо не смог попасть в створ ударом издали

37' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Верона

36' Гальдамес Пабло не смог попасть в створ ударом издали

35' Пикель Шарль пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

34' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Кремонезе

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гальдамес Пабло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

27' Чофани Даниэль нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

27' Кастаньетти Микеле из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Верона

26' Emanuele Valeri из команды Кремонезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Гальдамес Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Кремонезе

23' Верди Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Тамез Адриен из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Emanuele Valeri из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Лазович Дарко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Каллон Яя из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Emanuele Valeri наказан за толчок Верди Симоне

15' Удар от ворот произведет Верона

12' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Г О О О О Л - Окереке Давид забивает ударом с правой ноги!

9' Депаоли Фабио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

8' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гальдамес Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Мейте Суалихо пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

3' Удар от ворот произведет Верона

2' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кремонезе начинает с центра поля