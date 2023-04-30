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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 60'
Верона
0'
1:0
9' Гол
Окереке Давид

Ход матча

9'
Окереке Давид
1:0
41'
 
Терраччано Филиппо
Депаоли Фабио
54'
Квальята Джакомо
Пикель Шарль
 
60'
 
Велозу Мигель
Тамез Адриен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 241 Количество передач 160
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Кремонезе 31.7% (39)
X 47.2% (58)
Верона 21.1% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Верона
3.35
3.80
8.00
Все Коэффициенты
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
5
Васкес
Хоан
44
Лочошвили
Лука
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
27
Гальдамес
Пабло
9
Чофани
Даниэль
77
Окереке
Давид
1
Монтипо
Лоренцо
29
Депаоли
Фабио
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
28
Абильдгор
Оливер
61
Тамез
Адриен
30
Каллон
Яя
7
Верди
Симоне
8
Лазович
Дарко
19
Джурич
Милан
II
Кремонезе
4-3-1-2
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Верона

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
ТМК
4:3
ТМС
0:1
К
1:2
СB
1:1
СB
1:1
К
3:0
СCA
2:3
СCA
3:1
СCA
1:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.19
Окереке Давид 6 (1) 0.19
Чофани Даниэль 6 (3) 0.19
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 4 (1) 0.13
Лазович Дарко 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Нгонж Сириль 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Илич Иван 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Феррари Алекс 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Верона
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
6
Кремонезе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Верона
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

14
12
Кремонезе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Верона
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

20
18

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
24 Не забивали 25
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
3
14%
1-15
6
24%
5
24%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
6
32%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
6
32%
2
11%
76-90

Пропущено

31
24
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
16%
1
4%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
7
23%
8
33%
31-45
1
3%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
25
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
4
14%
3
12%
1-15
3
11%
6
24%
16-30
1
4%
6
24%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
9
32%
3
12%
76-90

Пропущено

56
45
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
7
13%
4
9%
1-15
13
23%
5
11%
16-30
9
16%
11
24%
31-45
4
7%
6
13%
46-60
10
18%
7
16%
61-75
13
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Кремонезе
Верона

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
7 раз 47%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
8
6
10
1.5
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
20
11
8
23
1.5
6
25
1
30
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 32 25 4 3 67 - 21 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 32 11 7 14 38 - 47 40
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 32 8 11 13 26 - 40 35
15.
Салернитана
 0:0 Заявка 32 7 13 12 37 - 50 34
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 0:1 Заявка 32 6 8 18 26 - 45 26
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 32 4 10 18 28 - 57 22
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 0:0 Заявка 16 11 3 2 33 - 13 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 0:1 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 1:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 22 16
15.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
16.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 2 8 6 14 - 29 14
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 1:0 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 0:1 Заявка 16 0 6 10 7 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Травма, повреждение
    61'
    Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Контроль мяча: Кремонезе: 55%, Верона: 45%.
  • 60'
    Тактическая замена. Каллон Яя уходит с поля и его заменяет Джейден Брааф
  • 60'
    Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Велозу Мигель
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Шанс! Пикель Шарль из команды Кремонезе пробил головой, но мимо
    • 50'
      Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Кремонезе: 58%, Верона: 42%.
    • 49'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет Верона
    • Офсайд
      46'
      Лазович Дарко из команды Верона в офсайде
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 123
    Кремонезе 31.7% (39)
    X 47.2% (58)
    Верона 21.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Верона
    3.35
    3.80
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Верона онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 1:0 Верона

    Исход игры
    Кремонезе
    31.7% (39)
    Ничья
    47.2% (58)
    Верона
    21.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.41% (26)
    Меньше
    77.59% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (53)
    1:0 Кремонезе
    17.9% (22)
    2:1 Кремонезе
    10.6% (13)
    0:1 Верона
    9.8% (12)
    1:2 Верона
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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