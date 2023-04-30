Тур: 32. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Довери Даниэле
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
241 Количество передач 160
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
30
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кремонезе
Верона
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.19
|Окереке Давид
|6 (1)
|0.19
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.19
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|4 (1)
|0.13
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|Дойг Джош
|2
|0.06
|Депаоли Фабио
|2
|0.06
|Нгонж Сириль
|2
|0.06
|Чеккерини Федерико
|2
|0.06
|Анри Тома
|2
|0.06
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|5
|1
|Велозу Мигель
|5
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Верона
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Кремонезе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Верона
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
20
18
Волевые поражения
14
12
Кремонезе
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Верона
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
20
18
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
24 Не забивали 25
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
8%
3
14%
1-15
6
24%
5
24%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
7
28%
5
24%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
6
32%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
6
32%
2
11%
76-90
Пропущено
31
24
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
16%
1
4%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
7
23%
8
33%
31-45
1
3%
5
21%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
25
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
4
14%
3
12%
1-15
3
11%
6
24%
16-30
1
4%
6
24%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
9
32%
3
12%
76-90
Пропущено
56
45
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
7
13%
4
9%
1-15
13
23%
5
11%
16-30
9
16%
11
24%
31-45
4
7%
6
13%
46-60
10
18%
7
16%
61-75
13
23%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3
Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Кремонезе
Верона
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
7 раз 47%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
133
213
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
78
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
2011
823
625
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|32
|25
|4
|3
|67 - 21
|79
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 24
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|54 - 35
|57
|5.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|6.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 37
|55
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|11.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 38
|42
|12.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|13.
|0:1 Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 47
|40
|14.
|1:0 Заявка
|32
|8
|11
|13
|26 - 40
|35
|15.
|0:0 Заявка
|32
|7
|13
|12
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|18.
|0:1 Заявка
|32
|6
|8
|18
|26 - 45
|26
|19.
|1:0 Заявка
|32
|4
|10
|18
|28 - 57
|22
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 13
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|0:1 Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|1:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|1:0 Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|0:1 Заявка
|16
|0
|6
|10
|7 - 21
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 1:0 Верона
Исход игры
Кремонезе
31.7% (39)
Ничья
47.2% (58)
Верона
21.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
22.41% (26)
Меньше
77.59% (90)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (53)
1:0 Кремонезе
17.9% (22)
2:1 Кремонезе
10.6% (13)
0:1 Верона
9.8% (12)
1:2 Верона
7.3% (9)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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