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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Сассуоло
0:1
Второй тайм: 58'
Эмполи
0'
0:1
11' Гол
Камбьяги Николо
26' Желтая карточка
Лорьенте Арман

Ход матча

11'
0:1
Камбьяги Николо
26'
Лорьенте Арман
 
46'
Пинамонти Андреа
Харрауи Абдау
 
46'
Энрике Матеус
Байрами Недим
 
46'
Феррари Джанмарко
Нето Руан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 249 Количество передач 199
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 123
Сассуоло 82.1% (101)
X 10.6% (13)
Эмполи 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Эмполи
6.20
3.89
4.61
Все Коэффициенты
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
3
Марчицца
Риккардо
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
8
Харрауи
Абдау
20
Байрами
Недим
92
Дефрель
Грегоре
45
Лорьенте
Арман
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
28
Камбьяги
Николо
Сассуоло
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Эмполи

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
СA
1:0
СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.58
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
65

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 7 (1) 0.22
Берарди Доменико 6 (4) 0.19
Фраттези Давиде 6 0.19
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.16
Торстведт Кристиан 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Дефрель Грегоре 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 4 0.13
Бальданци Томмазо 4 0.13
Капуто Франческо 2 (1) 0.06
Марин Рэзван 2 0.06
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лорьенте Арман 8 1
Лопес Максим 9 0
Нето Руан 7 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Энрике Матеус 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Паризи Фабьяно 7 1
Хендерсон Лиам 8 0
Бандинелли Филиппо 7 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эмполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
10
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

15
11
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Эмполи
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
13%
5
23%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
5
31%
6
27%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

31
17
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
10%
0
0%
1-15
8
26%
3
18%
16-30
5
16%
2
12%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
7
23%
7
41%
76-90

Забито

37
26
19 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
4
11%
2
8%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
9
24%
4
15%
31-45
6
16%
4
15%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
6
16%
6
23%
76-90

Пропущено

47
39
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
5
11%
5
13%
1-15
10
21%
4
10%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
26%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1
Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0
Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2

Результаты матчей

Сассуоло
Эмполи

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
11 раз 35%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
2
14
2
14
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
20
11
7
24
1.5
5
26
4
27
2.5
3
28
3.5
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 32 25 4 3 67 - 21 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 32 11 7 14 38 - 47 40
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 32 8 11 13 26 - 40 35
15.
Салернитана
 0:0 Заявка 32 7 13 12 37 - 50 34
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 0:1 Заявка 32 6 8 18 26 - 45 26
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 32 4 10 18 28 - 57 22
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 0:0 Заявка 16 11 3 2 33 - 13 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 0:1 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 1:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 22 16
15.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
16.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 2 8 6 14 - 29 14
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 1:0 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 0:1 Заявка 16 0 6 10 7 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
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    Прогнозы 123
    Сассуоло 82.1% (101)
    X 10.6% (13)
    Эмполи 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Эмполи
    6.20
    3.89
    4.61
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сассуоло 0:1 Эмполи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Эмполи

    Исход игры
    Сассуоло
    82.1% (101)
    Ничья
    10.6% (13)
    Эмполи
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Сассуоло
    37.4% (46)
    2:1 Сассуоло
    34.1% (42)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    2:0 Сассуоло
    5.7% (7)
    1:2 Эмполи
    2.4% (3)
    0:1 Эмполи
    2.4% (3)
    3:1 Сассуоло
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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