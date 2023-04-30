VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Томмазо Балданци. Удар в створ, но вратарь начеку

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Марчицца Риккардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Марчицца Риккардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Удар от ворот произведет Сассуоло

45' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Фраттези Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Байрами Недим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Сассуоло

42' Оооо... вот это был удар! Капуто Франческо должен был забить с этой позиции.

41' Близко! Капуто Франческо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

41' Бандинелли Филиппо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Байрами Недим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Сассуоло

34' Бандинелли Филиппо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Байрами Недим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Лопес Максим пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио ловит мяч

28' Удар от ворот произведет Эмполи

28' Дефрель Грегоре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лорьенте Арман тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

26' Оооо... вот это был удар! Капуто Франческо должен был забить с этой позиции.

25' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Сассуоло

23' ШТАНГА! Пробил головой Эбюэхи Тайронн прямо в каркас ворот!

23' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Сассуоло

16' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Эмполи

14' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Фантастический гол, где все сам сделал Камбьяги Николо

11' Г О О О О Л - Камбьяги Николо забивает ударом с левой ноги!

11' Камбьяги Николо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Харрауи Абдау наказан за толчок Томмазо Балданци

9' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Сассуоло

4' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля