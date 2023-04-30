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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Сассуоло
2:1
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
11' Гол
Камбьяги Николо
26' Желтая карточка
Лорьенте Арман
62' Желтая карточка
Лопес Максим
63' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
74' Красная карточка
Пинамонти Андреа
1:1
82' Гол
Берарди Доменико
2:1
90' Пенальти
Берарди Доменико
90'+8
2:1. Гол Доменико Берарди с пена...
1:1. Гол Доменико Берарди (видео...

Ход матча

11'
0:1
Камбьяги Николо
26'
Лорьенте Арман
 
46'
Пинамонти Андреа
Харрауи Абдау
 
46'
Энрике Матеус
Байрами Недим
 
46'
Феррари Джанмарко
Нето Руан
 
58'
Берарди Доменико
Дефрель Грегоре
 
62'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Грасси Альберто
62'
Лопес Максим
 
63'
 
Бандинелли Филиппо
67'
 
Пикколи Роберто
Камбьяги Николо
67'
 
Фаццини Якопо
Бандинелли Филиппо
74'
Пинамонти Андреа
 
77'
Рожерио да Силва
Марчицца Риккардо
 
82'
Берарди Доменико
(Энрике Матеус)
1:1
84'
 
Сатриано Мартин
Капуто Франческо
84'
 
Какаче Либерато
Паризи Фабьяно
90'
Берарди Доменико
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 488 Количество передач 359
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Сассуоло 82.1% (101)
X 10.6% (13)
Эмполи 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
3
Марчицца
Риккардо
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
8
Харрауи
Абдау
20
Байрами
Недим
92
Дефрель
Грегоре
45
Лорьенте
Арман
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
28
Камбьяги
Николо
Сассуоло
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Эмполи

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
СA
1:0
СA
1:5
СA
1:2
ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.58
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
65

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (5) 0.25
Лорьенте Арман 7 (1) 0.22
Фраттези Давиде 6 0.19
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.16
Энрике Матеус 2 0.06
Торстведт Кристиан 2 0.06
Дефрель Грегоре 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 4 0.13
Бальданци Томмазо 4 0.13
Капуто Франческо 2 (1) 0.06
Марин Рэзван 2 0.06
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 10 0
Лорьенте Арман 8 1
Нето Руан 7 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Энрике Матеус 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Паризи Фабьяно 7 1
Хендерсон Лиам 8 0
Бандинелли Филиппо 8 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Эмполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
11
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

15
11
Сассуоло
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
Эмполи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

20
22

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
3
18%
5
21%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

31
17
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
10%
0
0%
1-15
8
26%
3
18%
16-30
5
16%
2
12%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
7
23%
7
41%
76-90

Забито

39
27
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
4
10%
3
11%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
9
23%
4
15%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
6
22%
61-75
8
21%
6
22%
76-90

Пропущено

48
41
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
6
13%
5
12%
1-15
10
21%
4
10%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
25%
15
37%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1
Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0
Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2

Результаты матчей

Сассуоло
Эмполи

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
3
12
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
2
15
2
14
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
21
11
8
24
1.5
5
27
4
28
2.5
3
29
3.5
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
11.
Фиорентина
 0:0 Заявка 32 11 10 11 37 - 36 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 0:0 Заявка 32 3 9 20 20 - 52 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
8.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 17 6 7 4 21 - 21 25
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 0:0 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 0:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Сампдория
 0:0 Заявка 16 2 4 10 11 - 29 10
19.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сассуоло: 58%, Эмполи: 42%.
  • 97'
    Команда Сассуоло забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    97'
    'Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с пенальти! Он пробил левой. Гульельмо Викарио был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 95'
    Контроль мяча: Сассуоло: 58%, Эмполи: 42%.
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Сассуоло 82.1% (101)
    X 10.6% (13)
    Эмполи 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сассуоло 2:1 Эмполи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Эмполи

    Исход игры
    Сассуоло
    82.1% (101)
    Ничья
    10.6% (13)
    Эмполи
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Сассуоло
    37.4% (46)
    2:1 Сассуоло
    34.1% (42)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    2:0 Сассуоло
    5.7% (7)
    1:2 Эмполи
    2.4% (3)
    0:1 Эмполи
    2.4% (3)
    3:1 Сассуоло
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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