Тур: 32. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Дионизи Федерико
0'
0:1
11' ГолКамбьяги Николо
26' Желтая карточкаЛорьенте Арман
62' Желтая карточкаЛопес Максим
63' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
74' Красная карточкаПинамонти Андреа
1:1
82' ГолБерарди Доменико
2:1
90' ПенальтиБерарди Доменико
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
0:1
26'
62'
74'
82'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
488 Количество передач 359
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Эмполи
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.58
1.38
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
65
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|8 (5)
|0.25
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.22
|Фраттези Давиде
|6
|0.19
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.16
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Торстведт Кристиан
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Харрауи Абдау
|2
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|4
|0.13
|Бальданци Томмазо
|4
|0.13
|Капуто Франческо
|2 (1)
|0.06
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Сатриано Мартин
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Паризи Фабьяно
|2
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Дестро Маттиа
|1
|0.03
|Хаас Николас
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|10
|0
|Лорьенте Арман
|8
|1
|Нето Руан
|7
|1
|Берарди Доменико
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|2
|Паризи Фабьяно
|7
|1
|Хендерсон Лиам
|8
|0
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Марин Рэзван
|7
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|2
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Стоянович Петар
|3
|0
|Викарио Гульельмо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Тонелли Лоренцо
|0
|1
|Капуто Франческо
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Эмполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
11
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
15
11
Сассуоло
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
Эмполи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
20
22
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
3
18%
5
21%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
31
17
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
10%
0
0%
1-15
8
26%
3
18%
16-30
5
16%
2
12%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
7
23%
7
41%
76-90
Забито
39
27
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
4
10%
3
11%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
9
23%
4
15%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
6
15%
6
22%
61-75
8
21%
6
22%
76-90
Пропущено
48
41
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
6
13%
5
12%
1-15
10
21%
4
10%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
25%
15
37%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1
Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0
Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2
Результаты матчей
Сассуоло
Эмполи
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
412
312
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
116
412
215
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
2111
824
527
428
329
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 24
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|54 - 35
|57
|5.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|6.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 37
|55
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|10.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|40 - 47
|43
|11.
|0:0 Заявка
|32
|11
|10
|11
|37 - 36
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 38
|42
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|38 - 51
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|27 - 45
|27
|18.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|19.
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|28 - 58
|20
|20.
|0:0 Заявка
|32
|3
|9
|20
|20 - 52
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 21
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 29
|10
|19.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Сассуоло
|Лопес Максим
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Эмполи
Исход игры
Сассуоло
82.1% (101)
Ничья
10.6% (13)
Эмполи
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
50% (58)
Нет
50% (58)
Популярный счёт
1:0 Сассуоло
37.4% (46)
2:1 Сассуоло
34.1% (42)
1:1 Ничья
6.5% (8)
2:0 Сассуоло
5.7% (7)
1:2 Эмполи
2.4% (3)
0:1 Эмполи
2.4% (3)
3:1 Сассуоло
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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