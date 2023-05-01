Тур: 35. Стадион: Stadio M. Druso. Зрители: 22222
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Драгус ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
35 Липани Лука
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
История личных встреч
Зюйдтироль
Дженоа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.23
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.14
|Giovanni Zaro
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.06
|Белардинелли Лука
|2
|0.06
|Fabian Tait
|2
|0.06
|Сиссе Мустафа
|2
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.06
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Marco Curto
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.29
|Гудмундссон Альберт
|9
|0.26
|Ягелло Филип
|4
|0.11
|Пушкаш Георге
|4
|0.11
|Дрэгушин Раду
|4
|0.11
|Араму Маттиа
|2
|0.06
|Стротман Кевин
|2
|0.06
|Morten Frendrup
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Daniele Casiraghi
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|1
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|1
|Сабелли Стефано
|8
|0
|Бадель Милан
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Фольякко Алессандро
|6
|0
|Стураро Стефано
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Дженоа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
11
6
Зюйдтироль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
15
23
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Дженоа
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
26
29
Голы по времени матча
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
10%
3
13%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
7
30%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
5
36%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
6
38%
1
7%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
25 Не забивали 22
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
33%
7
30%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
2
33%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
Забито
36
46
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 23
11 Не забивали 10
5
14%
4
9%
1-15
9
25%
7
15%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
10
28%
14
30%
76-90
Пропущено
30
20
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
2
7%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
27%
6
30%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
7
23%
5
25%
61-75
8
27%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Дженоа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0
Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Дженоа
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
612
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
126
512
99
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2510
1124
1520
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10