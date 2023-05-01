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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 22222
Зюйдтироль
0:0
Конец матча
Дженоа
0'
51' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90'+6

Ход матча

46'
Лунетта Габриэль
Маццокки Симоне
 
46'
 
Экубан Калеб
Кода Массимо
49'
 
Хефти Сильван
Кришито Доменико
51'
 
Фольякко Алессандро
74'
Сиссе Мустафа
Ровер Маттео
 
77'
 
Ягелло Филип
Стураро Стефано
81'
Фьордилино Лука
Белардинелли Лука
 
81'
Marco Curto
Челли Алессандро
 
88'
Скьявоне Андреа
Daniele Casiraghi
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
3
Челли
Алессандро
III
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
16
Белардинелли
Лука
17
Daniele
Casiraghi
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
32
Morten
Frendrup
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
4
Кришито
Доменико
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
Зюйдтироль
4-4-1-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Дженоа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:0
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.23
Ровер Маттео 5 (2) 0.14
Giovanni Zaro 5 0.14
Маццокки Симоне 3 0.09
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.06
Белардинелли Лука 2 0.06
Fabian Tait 2 0.06
Сиссе Мустафа 2 0.06
Николусси Кавилья Ханс 2 0.06
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Marco Curto 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (4) 0.29
Гудмундссон Альберт 9 0.26
Ягелло Филип 4 0.11
Пушкаш Георге 4 0.11
Дрэгушин Раду 4 0.11
Араму Маттиа 2 0.06
Стротман Кевин 2 0.06
Morten Frendrup 2 0.06
Бани Маттиа 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 7 0
Giovanni Zaro 6 0
Помпетти Марко 4 1
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Daniele Casiraghi 4 0
Маццокки Симоне 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Ровер Маттео 4 0
Де Коль Филиппо 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Лунетта Габриэль 1 1
Сиссе Мустафа 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Крочата Джованни 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 1
Сабелли Стефано 8 0
Бадель Милан 5 1
Гудмундссон Альберт 5 1
Фольякко Алессандро 6 0
Стураро Стефано 4 1
Хефти Сильван 5 0
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Кода Массимо 3 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Драгус Денис 1 0
Йебоа Келвин 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Дженоа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

11
6
Зюйдтироль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

15
23
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Дженоа
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

26
29

Голы по времени матча

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
10%
3
13%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
7
30%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
5
36%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
6
38%
1
7%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
25 Не забивали 22
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
5
33%
7
30%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
2
33%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Забито

36
46
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 23
11 Не забивали 10
5
14%
4
9%
1-15
9
25%
7
15%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
10
28%
14
30%
76-90

Пропущено

30
20
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
2
7%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
27%
6
30%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
7
23%
5
25%
61-75
8
27%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Дженоа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0
Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Дженоа

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
6
5
12
1.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
25
10
11
24
1.5
15
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
11.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
12.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
13.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
16.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Зюйдтироль 0:0 Дженоа онлайн

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