Тур: 35. Стадион: Сан Никола. Зрители: 3539
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:0
51' ГолБенедетти Леонардо
64' Желтая карточкаПаван Никола
77' Желтая карточкаКаприле Элия
1:1
84' ГолМаистрелло Томми
90' Желтая карточкаAndrea Magrassi
90'+7
Ход матча
22'
51'
64'
77'
84'
1:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
21
Жужек
Жан
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Бари
Читтаделла
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.46
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.26
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.2
|Шедлер Орельен
|3
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.09
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.09
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Бенедетти Леонардо
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|10 (3)
|0.29
|Крочата Джованни
|6
|0.17
|Маистрелло Томми
|3
|0.09
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Вита Алессио
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Каприле Элия
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|9
|1
|Паван Никола
|7
|0
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Сальви Алессандро
|5
|1
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Ignacio Lores
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Доннарумма Даниэле
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Andrea Magrassi
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Кастари Элхан
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
10
7
Бари
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
11
Волевые поражения
24
15
Бари
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
51% (18)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Читтаделла
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
34
22
Голы по времени матча
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
5
19%
2
14%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
22%
4
29%
61-75
5
19%
4
29%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
3
23%
5
23%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Забито
51
29
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 17
8
16%
3
10%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
10
20%
3
10%
31-45
7
14%
2
7%
46-60
9
18%
8
28%
61-75
12
24%
8
28%
76-90
Пропущено
34
44
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
4
12%
3
7%
1-15
6
18%
11
25%
16-30
5
15%
7
16%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
5
15%
8
18%
61-75
11
32%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0
Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1
Результаты матчей
Бари
Читтаделла
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
17 раз 49%
1
11 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
710
810
413
315
413
315
116
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
117
710
315
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
1817
1520
728
629
431
431
134
134
134
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10