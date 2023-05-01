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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 3539
Бари
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
22' Желтая карточка
Пертиконе Романо
1:0
51' Гол
Бенедетти Леонардо
64' Желтая карточка
Паван Никола
77' Желтая карточка
Каприле Элия
1:1
84' Гол
Маистрелло Томми
90' Желтая карточка
Andrea Magrassi
90'+7
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
21
Жужек
Жан
27
Маццотта
Антонио
14
Моракьоли
Грегорио
4
Майта
Маттиа
80
Бенедетти
Леонардо
63
Белломо
Никола
9
Эспозито
Себастьяно
11
Хеддира
Валид
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
17
Доннарумма
Даниэле
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
29
Мастрантонио
Валерио
10
Антонуччи
Мирко
99
Andrea
Magrassi
70
Амброзино
Джузеппе
Бари
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Бари
Читтаделла

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:3
СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.46
Антенуччи Мирко 9 (4) 0.26
Фолоруншо Майкл 7 0.2
Шедлер Орельен 3 0.09
Ди Чезаре Валерио 3 0.09
Эспозито Себастьяно 3 0.09
Белломо Никола 2 0.06
Бенедетти Леонардо 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Майта Маттиа 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 10 (3) 0.29
Крочата Джованни 6 0.17
Маистрелло Томми 3 0.09
Беретта Джакомо 2 0.06
Асенсио Рауль 2 (1) 0.06
Бальдини Энрико 2 (1) 0.06
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Каррьеро Джузеппе 1 0.03
Вита Алессио 0 0
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 13 0
Ди Чезаре Валерио 11 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Викари Франческо 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Маццотта Антонио 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Каприле Элия 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 2
Пертиконе Романо 9 1
Паван Никола 7 0
Каррьеро Джузеппе 7 0
Сальви Алессандро 5 1
Данци Андреа 3 2
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Federico Giraudo 4 1
Ignacio Lores 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Доннарумма Даниэле 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Вита Алессио 4 0
Andrea Magrassi 4 0
Крочата Джованни 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Кастари Элхан 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Читтаделла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

10
7
Бари
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
11

Волевые поражения

24
15
Бари
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
51% (18)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Читтаделла
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

34
22

Голы по времени матча

Забито

27
14
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
5
19%
2
14%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
5
19%
2
14%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
22%
4
29%
61-75
5
19%
4
29%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
7
33%
3
14%
76-90

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 28
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
3
23%
5
23%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Забито

51
29
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 17
8
16%
3
10%
1-15
5
10%
5
17%
16-30
10
20%
3
10%
31-45
7
14%
2
7%
46-60
9
18%
8
28%
61-75
12
24%
8
28%
76-90

Пропущено

34
44
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
4
12%
3
7%
1-15
6
18%
11
25%
16-30
5
15%
7
16%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
5
15%
8
18%
61-75
11
32%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0
Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1

Результаты матчей

Бари
Читтаделла

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
17 раз 49%
1
11 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бари
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
7
10
8
10
1.5
4
13
3
15
2.5
4
13
3
15
3.5
1
16
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
10
1.5
3
15
3
14
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
18
17
15
20
1.5
7
28
6
29
2.5
4
31
4
31
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
11.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
12.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
13.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
16.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • 51'
      Белломо Никола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Бенедетти Леонардо бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      22'
      Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бари 1:1 Читтаделла онлайн

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