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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 8769
Беневенто
2:2
Конец матча
Парма
0'
0:1
7' Гол
Бенедычак Адриан
28' Желтая карточка
Чано Камилло
0:2
42' Гол
Ман Деннис
1:2
48' Гол
Чано Камилло
71' Желтая карточка
Глик Камил
83' Красная карточка
Коббо Элиас
2:2
86' Гол
Акампора Дженнаро
89' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
90' Желтая карточка
Камара Дрисса
90'+6
12
Манфредини
Никколо
55
Весели
Фредерик
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
3
Летиция
Гаэтано
16
Импрота
Риккардо
27
Скьяттарелла
Паскуале
4
Акампора
Дженнаро
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
10
Фариас
Диего
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
25
Коббо
Элиас
14
Ансальди
Кристиан
19
Зом
Симон
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
16
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
Беневенто
3-5-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Беневенто
Парма

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
150

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.14
Акампора Дженнаро 4 0.11
Чано Камилло 3 (1) 0.09
Форте Франческо 3 0.09
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.09
Фариас Диего 2 0.06
Импрота Риккардо 2 0.06
Фулон Дам 1 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Машанджело Эдоардо 0 0
Скьяттарелла Паскуале 0 0
Весели Фредерик 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 9 (4) 0.26
Ман Деннис 6 (1) 0.17
Бенедычак Адриан 6 0.17
Инглезе Роберто 4 0.11
Камара Дрисса 3 0.09
Дель Прато Энрико 3 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 10 1
Скьяттарелла Паскуале 10 0
Тельо Андрес 8 1
Вивиани Маттиа 8 1
Пастина Кристиан 7 1
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Фулон Дам 7 0
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 4 1
Глик Камил 5 0
Импрота Риккардо 3 1
Летиция Гаэтано 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Тошка Алин 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Чано Камилло 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Васкес Франко 6 0
Дель Прато Энрико 6 0
Кулибали Войо 6 0
Зом Симон 5 0
Камара Дрисса 3 1
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Ансальди Кристиан 3 0
Осорио Йордан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Коббо Элиас 1 1
Чиркати Алессандро 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Беневенто
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Парма
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
11
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

13
19
Беневенто
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

22
30

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
0
0%
4
18%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
5
38%
6
27%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
20%
5
23%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
7
28%
6
27%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
5
20%
4
18%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 23
1
7%
2
9%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
6
33%
3
20%
76-90

Забито

27
44
14 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 19
14 Не забивали 11
1
4%
6
14%
1-15
5
19%
8
18%
16-30
8
30%
30%
12
27%
31-45
6
22%
6
14%
46-60
2
7%
8
18%
61-75
5
19%
4
9%
76-90

Пропущено

43
37
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
9
21%
6
16%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
8
19%
7
19%
46-60
4
9%
5
14%
61-75
11
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0
Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1
Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1

Результаты матчей

Беневенто
Парма

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 40%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
0
12 раз 34%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
5
3
15
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
7
4
13
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
14
0.5
Больше Меньше
23
12
7
28
1.5
15
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
11.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
12.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
13.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
16.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
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