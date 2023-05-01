Тур: 35. Стадион: Чиро Вигорито. Зрители: 8769
0'
0:1
7' ГолБенедычак Адриан
28' Желтая карточкаЧано Камилло
0:2
42' ГолМан Деннис
1:2
48' ГолЧано Камилло
71' Желтая карточкаГлик Камил
83' Красная карточкаКоббо Элиас
2:2
86' ГолАкампора Дженнаро
89' Желтая карточкаВивиани Маттиа
90' Желтая карточкаКамара Дрисса
90'+6
Ход матча
7'
28'
42'
0:2
48'
71'
83'
86'
89'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
10
Фариас
Диего
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Беневенто
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
150
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.14
|Акампора Дженнаро
|4
|0.11
|Чано Камилло
|3 (1)
|0.09
|Форте Франческо
|3
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.09
|Фариас Диего
|2
|0.06
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|9 (4)
|0.26
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.17
|Бенедычак Адриан
|6
|0.17
|Инглезе Роберто
|4
|0.11
|Камара Дрисса
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|10
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|8
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Фулон Дам
|7
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|4
|1
|Глик Камил
|5
|0
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Чано Камилло
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Кулибали Войо
|6
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Камара Дрисса
|3
|1
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Ансальди Кристиан
|3
|0
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Коббо Элиас
|1
|1
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Парма
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
11
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
13
19
Беневенто
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Парма
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
22
30
Голы по времени матча
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
0
0%
4
18%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
5
38%
6
27%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
20%
5
23%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
7
28%
6
27%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
5
20%
4
18%
76-90
Забито
14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 23
1
7%
2
9%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Забито
27
44
14 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 19
14 Не забивали 11
1
4%
6
14%
1-15
5
19%
8
18%
16-30
8
30%
30%
12
27%
31-45
6
22%
6
14%
46-60
2
7%
8
18%
61-75
5
19%
4
9%
76-90
Пропущено
43
37
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
9
21%
6
16%
1-15
4
9%
7
19%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
8
19%
7
19%
46-60
4
9%
5
14%
61-75
11
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0
Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1
Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1
Результаты матчей
Беневенто
Парма
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 40%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
0
12 раз 34%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
125
315
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
117
413
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2114
Больше Меньше
2312
728
1520
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10