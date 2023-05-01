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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 7399
Асколи
2:1
Конец матча
Пиза
0'
21' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
24' Желтая карточка
Бюхель Марсель
26' Желтая карточка
Марин Мариус
1:0
53' Гол
Мендеш Педру
59' Желтая карточка
Трамони Маттео
2:0
73' Гол
Марсура Давиде
2:1
82' Гол
Мазуччи Гаэтано
90' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
90' Желтая карточка
Боттегин Эрик
90' Желтая карточка
Марсура Давиде
90'+7
1
Леали
Никола
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
90
Мендеш
Педру
11
Форте
Франческо
9
Дионизи
Федерико
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
44
Рус
Адриан
93
Барба
Федерико
33
Калабрези
Артуро
8
Марин
Мариус
18
Мастину
Джузеппе
20
Беруатто
Пьетро
80
Моруцан
Олимпиу
32
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
Асколи
4-3-1-2
Пиза
3-4-3

История личных встреч

Асколи
Пиза

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 7 (3) 0.2
Дионизи Федерико 5 (2) 0.14
Коллоколо Микеле 4 0.11
Мендеш Педру 4 0.11
Боттегин Эрик 3 0.09
Форте Франческо 3 0.09
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.06
Чичиретти Амато 2 0.06
Марсура Давиде 2 0.06
Шимич Лоренцо 2 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 9 (4) 0.26
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.17
Торрегросса Эрнесто 6 (4) 0.17
Мазуччи Гаэтано 5 0.14
Туре Идрисса 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Сибилли Джузеппе 3 0.09
Морео Стефано 2 0.06
Канестрелли Симоне 2 0.06
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 7 1
Шимич Лоренцо 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Калигара Фабрицио 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Боттегин Эрик 5 0
Коллоколо Микеле 3 1
Дионизи Федерико 4 0
Сальви Алессандро 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Леали Никола 3 0
Марсура Давиде 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Проя Федерико 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Донати Франческо 3 0
Форте Франческо 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 13 1
Беруатто Пьетро 11 0
Калабрези Артуро 8 1
Надь Адам 6 1
Барба Федерико 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Мазуччи Гаэтано 4 0
Моруцан Олимпиу 4 0
Ионице Артур 2 1
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Караччоло Антонио 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Трамони Маттео 1 0
Эштевеш Томаш 1 0

Результаты матчей

Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Пиза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
14
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Пиза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

18
23
Асколи
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Пиза
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

24
37

Голы по времени матча

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
6
33%
8
38%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
3
16%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
4
18%
6
32%
61-75
8
36%
2
11%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
6
32%
7
28%
76-90

Пропущено

22
16
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
4
18%
5
31%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
4
25%
76-90

Забито

37
46
13 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
3
8%
4
9%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
5
14%
8
17%
31-45
4
11%
5
11%
46-60
8
22%
7
15%
61-75
12
32%
15
33%
76-90

Пропущено

44
35
16 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
3
7%
6
17%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
5
11%
10
29%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
16
36%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3
Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0

Результаты матчей

Асколи
Пиза

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Асколи
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
8
9
2
16
2.5
4
13
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
5
12
1.5
5
13
2
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
24
11
10
25
1.5
13
22
4
31
2.5
7
28
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
11.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
12.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
13.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
16.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      26'
      Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Асколи 2:1 Пиза онлайн

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