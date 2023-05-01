Тур: 35. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука. Зрители: 7399
0'
21' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
24' Желтая карточкаБюхель Марсель
26' Желтая карточкаМарин Мариус
1:0
53' ГолМендеш Педру
59' Желтая карточкаТрамони Маттео
2:0
73' ГолМарсура Давиде
2:1
82' ГолМазуччи Гаэтано
90' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
90' Желтая карточкаБоттегин Эрик
90' Желтая карточкаМарсура Давиде
90'+7
Ход матча
21'
24'
26'
53'
59'
73'
2:0
82'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
90
Мендеш
Педру
44
Рус
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Miha Trdan
-
34 Ante Vukovic
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Асколи
Пиза
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.78
Среднее время на гол
72
115
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.2
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.14
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Мендеш Педру
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|3
|0.09
|Форте Франческо
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.06
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Марсура Давиде
|2
|0.06
|Шимич Лоренцо
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.26
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.17
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0.14
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.09
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Боттегин Эрик
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Сальви Алессандро
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|13
|1
|Беруатто Пьетро
|11
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|6
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Моруцан Олимпиу
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Пиза
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
14
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Пиза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
18
23
Асколи
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Пиза
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
24
37
Голы по времени матча
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
6%
2
10%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
6
33%
8
38%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
3
16%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
4
18%
6
32%
61-75
8
36%
2
11%
76-90
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
6
32%
7
28%
76-90
Пропущено
22
16
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
4
18%
5
31%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
4
25%
76-90
Забито
37
46
13 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
3
8%
4
9%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
5
14%
8
17%
31-45
4
11%
5
11%
46-60
8
22%
7
15%
61-75
12
32%
15
33%
76-90
Пропущено
44
35
16 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
3
7%
6
17%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
5
11%
10
29%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
16
36%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3
Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0
Результаты матчей
Асколи
Пиза
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Асколи
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
125
513
89
216
413
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
126
512
513
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
2411
1025
1322
431
728
134
134
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10