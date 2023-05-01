Тур: 35. Стадион: Марио Ригамонти. Зрители: 3859
0'
27' Желтая карточкаБизоли Димитри
1:0
55' ГолОливейра Адриан
2:0
60' ГолКистана Андреа
2:1
89' ГолД'Орацио Томмазо
90'+5
Ход матча
27'
55'
60'
2:0
89'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Делич ИванНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Брешия
Козенца
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.2
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.11
|Олзер Джакомо
|3
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Кистана Андреа
|2
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Оливейра Адриан
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|4
|0.11
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.09
|Брешанини Марко
|3
|0.09
|Ларривей Хоакин
|3
|0.09
|Флоренци Альдо
|3
|0.09
|Риджионе Микеле
|2
|0.06
|Бриньола Энрико
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Делич Иван
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Родригес Пабло
|1
|1
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бьянки Флавио
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|9
|0
|Вока Идриз
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Брешанини Марко
|6
|0
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
9
Брешия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Козенца
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
11
16
Брешия
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Козенца
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
26
8
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
4
36%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Пропущено
21
32
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 14
2
10%
5
16%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
4
19%
3
9%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
8
38%
5
16%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
8
47%
6
32%
76-90
Пропущено
31
16
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
5
16%
8
50%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
6
19%
3
19%
76-90
Забито
33
30
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
10
30%
11
37%
76-90
Пропущено
52
48
22 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 25
7
13%
5
10%
1-15
6
12%
9
19%
16-30
9
17%
11
23%
31-45
9
17%
7
15%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
14
27%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3
Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0
Результаты матчей
Брешия
Козенца
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
1
9 раз 50%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 37%
1
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
1
18 раз 51%
0
13 раз 37%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брешия
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
414
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
99
512
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
2213
926
431
233
233
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10