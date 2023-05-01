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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 3859
Брешия
2:1
Конец матча
Козенца
0'
27' Желтая карточка
Бизоли Димитри
1:0
55' Гол
Оливейра Адриан
2:0
60' Гол
Кистана Андреа
2:1
89' Гол
Д'Орацио Томмазо
90'+5

Ход матча

27'
Бизоли Димитри
 
55'
Оливейра Адриан
(Бизоли Димитри)
1:0
57'
Галацци Николас
Оливейра Адриан
 
60'
Кистана Андреа
(Лабойко Якуб)
2:0
61'
 
Кортиновис Алессандро
Прашелик Матеуш
74'
 
Кало Джакомо
Брешанини Марко
75'
 
Корнвиг Эмиль
Д'Урсо Кристиан
75'
 
Делич Иван
Насти Марко
75'
 
Финотто Маттиа
Massimo Zilli
76'
Ван Де Лои Томми
Лабойко Якуб
 
76'
Бьянки Флавио
Нимейер Рёвен
 
89'
2:1
Д'Орацио Томмазо
(Делич Иван)
90'
Адорни Давиде
Уар Матье
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
20
Нимейер
Рёвен
16
Оливейра
Адриан
11
Айе
Флориан
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Д'Урсо
Кристиан
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
17
Прашелик
Матеуш
40
Massimo
Zilli
20
Насти
Марко
Брешия
4-3-2-1
Козенца
4-4-2

История личных встреч

Брешия
Козенца

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.2
Бьянки Флавио 4 (1) 0.11
Олзер Джакомо 3 0.09
Бизоли Димитри 2 0.06
Галацци Николас 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Кистана Андреа 2 0.06
Мангравити Массимилиано 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Оливейра Адриан 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 4 0.11
Д'Урсо Кристиан 3 0.09
Брешанини Марко 3 0.09
Ларривей Хоакин 3 0.09
Флоренци Альдо 3 0.09
Риджионе Микеле 2 0.06
Бриньола Энрико 2 0.06
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Делич Иван 0 0
Massimo Zilli 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Pietro Martino 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Эмануэле 8 1
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Папетти Андреа 6 1
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Родригес Пабло 1 1
Вивиани Федерико 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бьянки Флавио 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Андреаччи Лоренцо 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 9 0
Вока Идриз 8 0
Маррас Мануэль 6 1
Флоренци Альдо 6 1
Брешанини Марко 6 0
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Вентури Майкл 5 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Кало Джакомо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Финотто Маттиа 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0

Результаты матчей

Брешия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
9
Брешия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Козенца
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

11
16
Брешия
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Козенца
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

26
8

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
4
36%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Пропущено

21
32
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 14
2
10%
5
16%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
4
19%
3
9%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
8
38%
5
16%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
8
47%
6
32%
76-90

Пропущено

31
16
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
5
16%
8
50%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
6
19%
3
19%
76-90

Забито

33
30
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
10
30%
11
37%
76-90

Пропущено

52
48
22 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 25
7
13%
5
10%
1-15
6
12%
9
19%
16-30
9
17%
11
23%
31-45
9
17%
7
15%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
14
27%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3
Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0
Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0

Результаты матчей

Брешия
Козенца

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
1
9 раз 50%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
1
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
1
18 раз 51%
0
13 раз 37%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брешия
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
4
4
14
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
9
5
12
1.5
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
22
13
9
26
1.5
4
31
2
33
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
11.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
12.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
13.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
16.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
17.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Оливейра Адриан бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Бизоли Димитри получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брешия 2:1 Козенца онлайн

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