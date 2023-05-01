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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 16467
Комо
1:1
Конец матча
Палермо
0'
0:1
17' Гол
Alessio Buttaro
1:1
32' Пенальти
Черри Альберто
74' Желтая карточка
Париджини Витторио
74' Желтая карточка
Сала Марко
90' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
90'+4

Ход матча

17'
0:1
Alessio Buttaro
32'
Черри Альберто
1:1
60'
Арригони Томмазо
Иовин Алессио
 
61'
Париджини Витторио
Виньяли Лука
 
61'
Чаджиа Мутир
Да Кунья Лукас
 
71'
Габриеллони Алессандро
Черри Альберто
 
74'
Париджини Витторио
 
74'
 
Сала Марко
74'
 
Бро Жереми
Верре Валерио
75'
 
Солери Эдоардо
Тутино Дженнаро
79'
 
Nicolo Valente
Alessio Buttaro
84'
 
Дамьяни Самуэле
Гомес Клаудио
84'
 
Видо Лука
Брунори Маттео
88'
Бланко Алехандро
Иоанну Николас
 
90'
Беллемо Алессандро
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
33
Да
Кунья
Лукас
14
Беллемо
Алессандро
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
3
Сала
Марко
9
Брунори
Маттео
7
Тутино
Дженнаро
Комо
3-5-2
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Комо
Палермо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (4) 0.26
Кутроне Патрик 8 (1) 0.23
Манкузо Леонардо 6 0.17
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Иоанну Николас 3 0.09
Арригони Томмазо 3 0.09
Бланко Алехандро 2 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Канестрелли Симоне 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (4) 0.43
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.11
Солери Эдоардо 4 0.11
Nicolo Valente 3 0.09
Ivan Marconi 3 0.09
Сегре Джакопо 3 0.09
Элия Сальваторе 3 0.09
Верре Валерио 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Сала Марко 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллемо Алессандро 8 0
Виньяли Лука 8 0
Одентал Кас 7 0
Арригони Томмазо 5 1
Бинкс Луис 5 1
Черри Альберто 6 0
Фабрегас Сеск 5 0
Париджини Витторио 5 0
Иоанну Николас 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделчару Ионуц 9 0
Ivan Marconi 7 1
Матею Алеш 7 0
Гомес Клаудио 7 0
Сегре Джакопо 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Nicolo Valente 3 1
Брунори Маттео 4 0
Шарич Дарио 4 0
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сала Марко 3 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
18
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

15
20
Комо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Палермо
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

26
38

Голы по времени матча

Забито

24
23
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
6
25%
3
13%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
17%
9
39%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
4
17%
3
13%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
15%
6
21%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
1
5%
7
24%
61-75
7
35%
5
17%
76-90

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 24
4
21%
2
9%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
1
5%
8
36%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
37%
4
18%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
5
20%
5
38%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
4
16%
2
15%
76-90

Забито

43
45
22 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
10
23%
5
11%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
6
14%
13
29%
31-45
4
9%
13
29%
46-60
6
14%
3
7%
61-75
11
26%
7
16%
76-90

Пропущено

45
42
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
5
11%
7
17%
1-15
9
20%
8
19%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
8
18%
5
12%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
11
24%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2
Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1
Палермо
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1
Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1

Результаты матчей

Комо
Палермо

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Комо
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
7
11
1.5
6
11
2
16
2.5
2
15
1
17
3.5
1
16
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
5
12
1.5
6
12
2
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
25
10
12
23
1.5
12
23
4
31
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 34 16 12 6 52 - 31 60
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 34 11 13 10 44 - 34 46
8.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
9.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
10.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
11.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
12.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
13.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
14.
Венеция
 34 11 9 14 41 - 45 42
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
10.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
10.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 13 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Черри Альберто из команды Комо забивает с точки!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Alessio Buttaro бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Комо 1:1 Палермо онлайн

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