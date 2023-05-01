Тур: 35. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Зрители: 16467
0'
0:1
17' ГолAlessio Buttaro
1:1
32' ПенальтиЧерри Альберто
74' Желтая карточкаПариджини Витторио
74' Желтая карточкаСала Марко
90' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
90'+4
Ход матча
17'
0:1
32'
1:1
74'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Комо
Палермо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (4)
|0.26
|Кутроне Патрик
|8 (1)
|0.23
|Манкузо Леонардо
|6
|0.17
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Арригони Томмазо
|3
|0.09
|Бланко Алехандро
|2
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Канестрелли Симоне
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (4)
|0.43
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Nicolo Valente
|3
|0.09
|Ivan Marconi
|3
|0.09
|Сегре Джакопо
|3
|0.09
|Элия Сальваторе
|3
|0.09
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллемо Алессандро
|8
|0
|Виньяли Лука
|8
|0
|Одентал Кас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|1
|Бинкс Луис
|5
|1
|Черри Альберто
|6
|0
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Париджини Витторио
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Ivan Marconi
|7
|1
|Матею Алеш
|7
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Сегре Джакопо
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Nicolo Valente
|3
|1
|Брунори Маттео
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
18
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
15
20
Комо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Палермо
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
26
38
Голы по времени матча
Забито
24
23
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
6
25%
3
13%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
17%
9
39%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
15%
6
21%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
3
15%
4
14%
46-60
1
5%
7
24%
61-75
7
35%
5
17%
76-90
Забито
19
22
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 24
4
21%
2
9%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
1
5%
8
36%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
37%
4
18%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
5
20%
5
38%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
4
16%
3
23%
61-75
4
16%
2
15%
76-90
Забито
43
45
22 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
10
23%
5
11%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
6
14%
13
29%
31-45
4
9%
13
29%
46-60
6
14%
3
7%
61-75
11
26%
7
16%
76-90
Пропущено
45
42
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
5
11%
7
17%
1-15
9
20%
8
19%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
8
18%
5
12%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
11
24%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2
Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1
Палермо
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1
Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1
Результаты матчей
Комо
Палермо
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
116
711
611
216
215
117
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
512
612
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2510
1223
1223
431
431
134
134
134
134
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|13 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10