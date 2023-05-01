Тур: 35. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
13
Буа
Девид
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Фрозиноне
Реджина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Среднее время на гол
50
56
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Среднее время на гол
150
64
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.35
|Инсинье Роберто
|7
|0.21
|Касо Джузеппе
|7
|0.21
|Моро Лука
|6
|0.18
|Роден Маркус
|3
|0.09
|Лучиони Фабио
|3
|0.09
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.09
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.24
|Эрнани Азеведо
|6 (3)
|0.18
|Менез Жереми
|5
|0.15
|Канотто Луиджи
|5
|0.15
|Пьероцци Никколо
|4
|0.12
|Ривас Ригоберто
|3
|0.09
|Гори Габриэле
|3
|0.09
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Роден Маркус
|7
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|9
|1
|Менез Жереми
|9
|0
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Пьероцци Никколо
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
6
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
20
21
Фрозиноне
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Реджина
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
8
19
Волевые поражения
25
27
Голы по времени матча
Забито
28
18
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
8
29%
2
11%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
5
18%
3
17%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 13
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
8
38%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
6
27%
5
20%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
4
33%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
8
38%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
50
43
17 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
3
6%
5
12%
1-15
6
12%
8
19%
16-30
8
16%
8
19%
31-45
10
20%
7
16%
46-60
12
24%
7
16%
61-75
11
22%
8
19%
76-90
Пропущено
21
42
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 24
2
10%
5
12%
1-15
5
24%
4
10%
16-30
6
29%
6
14%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
3
14%
11
26%
61-75
4
19%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3
Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3
Результаты матчей
Фрозиноне
Реджина
Точный счет
3:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
107
98
512
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
512
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2410
1618
1420
826
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|35
|20
|9
|6
|51 - 20
|69
|2.
|35
|19
|11
|5
|45 - 21
|67
|3.
|35
|16
|13
|6
|53 - 32
|61
|4.
|35
|13
|15
|7
|35 - 31
|54
|5.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|6.
|35
|12
|15
|8
|42 - 33
|51
|7.
|0:0
|35
|15
|5
|15
|45 - 40
|47
|8.
|35
|11
|13
|11
|45 - 36
|46
|9.
|35
|12
|10
|13
|38 - 43
|46
|10.
|35
|12
|9
|14
|46 - 45
|45
|11.
|35
|10
|15
|10
|43 - 44
|45
|12.
|35
|12
|8
|15
|43 - 49
|44
|13.
|35
|9
|16
|10
|43 - 45
|43
|14.
|35
|11
|10
|14
|34 - 45
|43
|15.
|35
|8
|14
|13
|30 - 43
|38
|16.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|17.
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|18.
|35
|9
|9
|17
|35 - 42
|36
|19.
|35
|7
|14
|14
|38 - 47
|35
|20.
|35
|6
|14
|15
|28 - 42
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|12
|4
|2
|29 - 8
|40
|2.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|4.
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|6.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|9.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|10.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|11.
|17
|7
|5
|5
|25 - 16
|26
|12.
|0:0
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|18.
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|19.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|7.
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|8.
|0:0
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|21
|9.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|10.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|11.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|12.
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|13.
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|17 (6)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10