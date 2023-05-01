Тур: 35. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
16' Желтая карточкаМайер Жан
27' Желтая карточкаКоттали Маттео
1:0
31' ГолБоррелли Дженнаро
41' Красная карточкаЦионек Тьяго
2:0
42' ПенальтиИнсинье Роберто
2:1
51' ГолЭрнани Азеведо
3:1
57' ГолКасо Джузеппе
90'+5
Ход матча
16'
27'
31'
41'
42'
2:0
51'
2:1
57'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.74 Победа «Фрозиноне»
-
13
Буа
Девид
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Фрозиноне
Реджина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Среднее время на гол
50
56
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Среднее время на гол
150
64
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.34
|Касо Джузеппе
|8
|0.23
|Инсинье Роберто
|8 (1)
|0.23
|Моро Лука
|6
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|4 (1)
|0.11
|Роден Маркус
|3
|0.09
|Лучиони Фабио
|3
|0.09
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.23
|Эрнани Азеведо
|7 (3)
|0.2
|Менез Жереми
|5
|0.14
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|Пьероцци Никколо
|4
|0.11
|Ривас Ригоберто
|3
|0.09
|Гори Габриэле
|3
|0.09
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Роден Маркус
|7
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|10
|1
|Ционек Тьяго
|7
|2
|Менез Жереми
|9
|0
|Пьероцци Никколо
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
7
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Реджина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
20
21
Фрозиноне
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (15)
40% (14)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Реджина
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
9
19
Волевые поражения
25
28
Голы по времени матча
Забито
31
19
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
6%
2
11%
1-15
3
10%
5
26%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
9
29%
29%
3
16%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
5
16%
3
16%
76-90
Пропущено
10
24
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
8
33%
76-90
Забито
22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
6
27%
5
20%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Пропущено
12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
4
33%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
8
38%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
53
44
19 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
3
6%
5
11%
1-15
6
11%
8
18%
16-30
10
19%
8
18%
31-45
11
21%
8
18%
46-60
12
23%
7
16%
61-75
11
21%
8
18%
76-90
Пропущено
22
45
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
2
9%
5
11%
1-15
5
23%
4
9%
16-30
6
27%
8
18%
31-45
2
9%
7
16%
46-60
3
14%
11
24%
61-75
4
18%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3
Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3
Результаты матчей
Фрозиноне
Реджина
Точный счет
3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
3
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
117
98
612
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
611
513
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2510
1718
1421
926
629
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|17 (6)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 10