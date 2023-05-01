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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Фрозиноне
3:1
Конец матча
Реджина
0'
16' Желтая карточка
Майер Жан
27' Желтая карточка
Коттали Маттео
1:0
31' Гол
Боррелли Дженнаро
41' Красная карточка
Ционек Тьяго
2:0
42' Пенальти
Инсинье Роберто
2:1
51' Гол
Эрнани Азеведо
3:1
57' Гол
Касо Джузеппе
90'+5
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
14
Francesco
Gelli
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
94
Инсинье
Роберто
90
Боррелли
Дженнаро
10
Касо
Джузеппе
22
Коломби
Симоне
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
6
Лояконо
Джузеппе
13
Буа
Девид
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
17
Ди
Кьяра
Джанлука
31
Канотто
Луиджи
19
Стрелец
Давид
Фрозиноне
4-3-3
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Реджина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:3
СB
3:0
СB
0:0
СB
0:4
СB
1:1
СB
2:1
К
2:4
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Среднее время на гол

50
56

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.34
Касо Джузеппе 8 0.23
Инсинье Роберто 8 (1) 0.23
Моро Лука 6 0.17
Боррелли Дженнаро 4 (1) 0.11
Роден Маркус 3 0.09
Лучиони Фабио 3 0.09
Гарритано Лука 2 0.06
Маццители Лука 2 0.06
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Коттали Маттео 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.23
Эрнани Азеведо 7 (3) 0.2
Менез Жереми 5 0.14
Канотто Луиджи 5 0.14
Пьероцци Никколо 4 0.11
Ривас Ригоберто 3 0.09
Гори Габриэле 3 0.09
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Буа Девид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 10 0
Маццители Лука 8 0
Роден Маркус 7 0
Лучиони Фабио 7 0
Коттали Маттео 7 0
Фработта Джанлука 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 10 1
Ционек Тьяго 7 2
Менез Жереми 9 0
Пьероцци Никколо 7 1
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Буа Девид 4 1
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Равалья Федерико 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
7
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Реджина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

20
21
Фрозиноне
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (15)
40% (14)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Реджина
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)

Сухие победы

13
9

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
19

Волевые поражения

25
28

Голы по времени матча

Забито

31
19
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
6%
2
11%
1-15
3
10%
5
26%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
9
29%
29%
3
16%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
5
16%
3
16%
76-90

Пропущено

10
24
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
8
33%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
6
27%
5
20%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

12
21
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
4
33%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
8
38%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Забито

53
44
19 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
3
6%
5
11%
1-15
6
11%
8
18%
16-30
10
19%
8
18%
31-45
11
21%
8
18%
46-60
12
23%
7
16%
61-75
11
21%
8
18%
76-90

Пропущено

22
45
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
2
9%
5
11%
1-15
5
23%
4
9%
16-30
6
27%
8
18%
31-45
2
9%
7
16%
46-60
3
14%
11
24%
61-75
4
18%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3
Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3

Результаты матчей

Фрозиноне
Реджина

Точный счет

3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
3
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
6
11
7
1.5
9
8
6
12
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
6
11
1.5
5
13
3
14
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
25
10
17
18
1.5
14
21
9
26
2.5
6
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 35 21 8 6 54 - 21 71
2.
Дженоа
 35 19 11 5 45 - 21 67
3.
Бари
 35 16 13 6 53 - 32 61
4.
Зюйдтироль
 35 13 15 7 35 - 31 54
5.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
6.
Кальяри
 35 12 15 8 42 - 33 51
7.
Пиза
 35 11 13 11 45 - 36 46
8.
Реджина
 35 15 4 16 46 - 43 46
9.
Асколи
 35 12 10 13 38 - 43 46
10.
Венеция
 35 12 9 14 46 - 45 45
11.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
12.
Модена
 35 12 8 15 43 - 49 44
13.
Комо
 35 9 16 10 43 - 45 43
14.
Тернана
 35 11 10 14 34 - 45 43
15.
Читтаделла
 35 8 14 13 30 - 43 38
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 35 9 11 15 28 - 50 38
18.
Перуджа
 35 9 9 17 35 - 42 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 35 6 14 15 28 - 42 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
3.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
4.
Тернана
 17 8 5 4 19 - 17 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
8.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
9.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
10.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
11.
Пиза
 17 7 5 5 25 - 16 26
12.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
18.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
19.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 17 10 4 3 24 - 13 34
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
7.
Венеция
 17 6 4 7 20 - 20 22
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
11.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
12.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
13.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 17 (6)
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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