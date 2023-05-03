Тур: 33. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Сото Сесар
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
25
Мере
Хорхе
12
Диарра
Юба
11
Алехо
Иван
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Доэрти МэттЗащитник
-
36 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетико М
Кадис
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
18
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.11
0.5
Среднее время на гол
81
180
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.45
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
52
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|12
|0.38
|Гризманн Антуан
|11
|0.34
|Корреа Анхель
|6
|0.19
|Карраско Янник
|4
|0.13
|Депай Мемфис
|4
|0.13
|Фелиш Жоау
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|3
|0.09
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Молина Науэль
|2
|0.06
|Хименес Хосе
|2
|0.06
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.09
|Гвардиола Серхи
|3
|0.09
|Перес Лукас
|3
|0.09
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.09
|Бонгонда Тео
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Молина Науэль
|6
|1
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Собрино Рубен
|10
|0
|Сан Эметерио Феде
|10
|0
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Мари Хосе
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кадис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
4
Атлетико М
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Кадис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
21
17
Атлетико М
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Кадис
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
25
21
Голы по времени матча
Забито
31
8
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
3
10%
1
13%
1-15
7
23%
1
13%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
7
23%
4
50%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
2
25%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
8
36%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
4
31%
7
32%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
2
9%
4
24%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
5
23%
6
35%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
7
50%
8
36%
76-90
Забито
53
25
22 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
5
9%
5
20%
1-15
13
25%
1
4%
16-30
4
8%
5
20%
31-45
11
21%
5
20%
46-60
9
17%
1
4%
61-75
11
21%
8
32%
76-90
Пропущено
27
44
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
1
4%
1
2%
1-15
4
15%
2
5%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
5
19%
11
25%
61-75
11
41%
15
34%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2
Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Результаты матчей
Атлетико М
Кадис
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
98
88
611
511
116
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
610
114
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
1715
1418
725
725
131
329
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|3.
|0:0 Заявка
|33
|20
|7
|6
|55 - 25
|67
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|8.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 47
|41
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|31 - 35
|41
|13.
|0:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|38 - 45
|40
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|0:0 Заявка
|33
|8
|12
|13
|25 - 44
|36
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|29 - 42
|32
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|31 - 13
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|12.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|15.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|17.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 18
|21
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 28
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|9 - 21
|15
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Кадис
Исход игры
Атлетико М
99.2% (121)
Ничья
0.8% (1)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
18.97% (22)
Нет
81.03% (94)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
57.4% (70)
1:0 Атлетико М
10.7% (13)
2:1 Атлетико М
9% (11)
3:0 Атлетико М
8.2% (10)
3:1 Атлетико М
8.2% (10)
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