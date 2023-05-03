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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 2'
Кадис
0'

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Атлетико М 99.2% (124)
X 0.8% (1)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Кадис
1.30
6.40
12.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грбич
Иво
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
25
Мере
Хорхе
5
Мбайе
Мамаду
21
Арзамендия
Сантьяго
4
Алькарас
Рубен
12
Диарра
Юба
11
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
10
Бонгонда
Тео
18
Негредо
Альваро
Атлетико М
3-5-2
Кадис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Кадис

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ТМК
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

6
18

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.11
0.5

Среднее время на гол

81
180

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.45
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
52

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 12 0.38
Гризманн Антуан 11 0.34
Корреа Анхель 6 0.19
Карраско Янник 4 0.13
Депай Мемфис 4 0.13
Фелиш Жоау 3 0.09
Эрмосо Марио 3 0.09
Де Пауль Родриго 2 0.06
Молина Науэль 2 0.06
Хименес Хосе 2 0.06
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эскаланте Гонсало 3 0.09
Гвардиола Серхи 3 0.09
Перес Лукас 3 0.09
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Алькарас Рубен 3 (2) 0.09
Бонгонда Тео 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Молина Науэль 6 1
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Карраско Янник 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Собрино Рубен 10 0
Сан Эметерио Феде 10 0
Алькарас Рубен 8 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Хименес Фали 5 0
Лосано Энтони 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Мари Хосе 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Рохер Марти 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Ледесма Херемиас 2 0
Окампо Брайан 2 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кадис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
4
Атлетико М
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Кадис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

21
17
Атлетико М
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Кадис
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

25
21

Голы по времени матча

Забито

31
8
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
3
10%
1
13%
1-15
7
23%
1
13%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
7
23%
4
50%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
2
25%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
8
36%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
4
31%
7
32%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
2
9%
4
24%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
5
23%
6
35%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
7
50%
8
36%
76-90

Забито

53
25
22 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
5
9%
5
20%
1-15
13
25%
1
4%
16-30
4
8%
5
20%
31-45
11
21%
5
20%
46-60
9
17%
1
4%
61-75
11
21%
8
32%
76-90

Пропущено

27
44
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 32
8 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
1
4%
1
2%
1-15
4
15%
2
5%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
5
19%
11
25%
61-75
11
41%
15
34%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2
Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4

Результаты матчей

Атлетико М
Кадис

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
8
8
8
1.5
6
11
5
11
2.5
1
16
2
14
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
10
1.5
1
14
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
17
15
14
18
1.5
7
25
7
25
2.5
1
31
3
29
3.5
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 33 20 7 6 55 - 25 67
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 0:0 Заявка 33 10 10 13 38 - 45 40
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 0:0 Заявка 33 8 12 13 25 - 44 36
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 33 7 11 15 29 - 42 32
19.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 17 10 4 3 31 - 13 34
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
6.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
12.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
13.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
14.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
15.
Сельта
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 18 21
18.
Кадис
 0:0 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Сельта
 0:0 Заявка 17 4 5 8 16 - 28 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
12.
Кадис
 0:0 Заявка 16 3 6 7 9 - 21 15
13.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
14.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
15.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ГРИЗМАНН!!! Карраско вошёл в штрафную с левого фланга и отдал в центр на Гризманна, который в касание пробил в правый угол. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! 
  • Первый тайм
  • 2'
    Карраско Янник создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Коке Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Лемар Тома сделал ключевой пас для гола!
  • 2'
    Команда Атлетико М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 2'
    Карраско Янник сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Гризманн Антуан забивает с правой ноги!
  • 1'
    Мбайе Мамаду из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Витсель Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Гризманн Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 1'
    Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 1'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 1'
    Диарра Юба выиграл воздушное противоборство у Мората Альваро.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Атлетико М начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 57.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Кадис

Исход игры
Атлетико М
99.2% (121)
Ничья
0.8% (1)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
18.97% (22)
Нет
81.03% (94)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
57.4% (70)
1:0 Атлетико М
10.7% (13)
2:1 Атлетико М
9% (11)
3:0 Атлетико М
8.2% (10)
3:1 Атлетико М
8.2% (10)
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