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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Хетафе
1:0
Первый тайм: 4'
Сельта
0'
1:0
3' Пенальти
Унал Энес

Ход матча

3'
Унал Энес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Хетафе 37.5% (45)
X 43.3% (52)
Сельта 19.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Сельта
2.86
3.10
3.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
10
Унал
Энес
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
20
Васкес
Кевин
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Хетафе
4-4-2
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Сельта

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.26
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

71
100

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.41
Майораль Борха 8 0.25
Аленья Карлес 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.38
Вейга Габриэль 9 0.28
Ларсен Йорген 3 0.09
Айду Джозеф 3 0.09
Перес Карлес 2 0.06
Сеферович Харис 2 0.06
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 10 1
Аленья Карлес 10 1
Дьене Даконам 7 1
Альдерете Омар 8 0
Милья Луис 5 1
Альварес Гастон 5 1
Порту Кристиан 4 1
Вильяр Гонсало 5 0
Арамбарри Мауро 3 1
Дамиан Суарес 4 0
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Мата Хайме 4 0
Майораль Борха 4 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Латаса Хуан 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Тапия Ренато 5 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Аспас Яго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Галан Хави 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Сеферович Харис 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Карлос Карвалхал 2 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Хетафе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
7
Хетафе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сельта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

7
18
Хетафе
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Сельта
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

17
28
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
29%
29%
5
18%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
29%
29%
5
18%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
2
12%
8
29%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
7
30%
3
17%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Забито

31
37
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
4
13%
4
11%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
10
32%
7
19%
76-90

Пропущено

40
46
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
7
18%
9
20%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
9
23%
9
20%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
6
15%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3

Результаты матчей

Хетафе
Сельта

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
24
8
8
24
1.5
8
24
1
31
2.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 33 20 7 6 55 - 25 67
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 0:0 Заявка 33 10 10 13 38 - 45 40
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 0:0 Заявка 33 8 12 13 25 - 44 36
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 33 7 11 15 29 - 42 32
19.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 17 10 4 3 31 - 13 34
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
6.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
12.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
13.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
14.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
15.
Сельта
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 18 21
18.
Кадис
 0:0 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Сельта
 0:0 Заявка 17 4 5 8 16 - 28 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
12.
Кадис
 0:0 Заявка 16 3 6 7 9 - 21 15
13.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
14.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
15.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Сельта контролирует мяч.
  • 3'
    Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    3'
    'Г О О О О О Л - Унал Энес из команды Хетафе забивает с пенальти! Он пробил правой. Иван Вильяр был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    1'
    ПЕНАЛЬТИ - Пейнадо Франсиско из команды Сельта привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Унал Энес.
  • 1'
    Максимович Неманья выиграл воздушное противоборство у Мальо Уго.
  • 1'
    Унал Энес выиграл воздушное противоборство у Нуньес Унай.
  • 1'
    Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 1'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 120
    Хетафе 37.5% (45)
    X 43.3% (52)
    Сельта 19.2% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Сельта
    2.86
    3.10
    3.24
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 1:0 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Сельта

    Исход игры
    Хетафе
    37.8% (45)
    Ничья
    43.7% (52)
    Сельта
    18.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.03% (30)
    Меньше
    72.97% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    1:0 Хетафе
    21% (25)
    2:1 Хетафе
    14.3% (17)
    1:2 Сельта
    8.4% (10)
    0:1 Сельта
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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