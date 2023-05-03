Тур: 33. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Мелеро Марио
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
20
Васкес
Кевин
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Сельта
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.26
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
71
100
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.41
|Майораль Борха
|8
|0.25
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.38
|Вейга Габриэль
|9
|0.28
|Ларсен Йорген
|3
|0.09
|Айду Джозеф
|3
|0.09
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Сеферович Харис
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Аленья Карлес
|10
|1
|Дьене Даконам
|7
|1
|Альдерете Омар
|8
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Мата Хайме
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Максимович Неманья
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Тапия Ренато
|5
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Галан Хави
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Сеферович Харис
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Карлос Карвалхал
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
7
Хетафе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сельта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
7
18
Хетафе
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Сельта
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
17
28
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
29%
29%
5
18%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
29%
29%
5
18%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
2
12%
8
29%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
5
38%
3
14%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
7
30%
3
17%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Забито
31
37
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
4
13%
4
11%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
10
32%
7
19%
76-90
Пропущено
40
46
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
7
18%
9
20%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
9
23%
9
20%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
6
15%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3
Результаты матчей
Хетафе
Сельта
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
610
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
248
824
824
131
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|3.
|0:0 Заявка
|33
|20
|7
|6
|55 - 25
|67
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|8.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 47
|41
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|31 - 35
|41
|13.
|0:0 Заявка
|33
|10
|10
|13
|38 - 45
|40
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|0:0 Заявка
|33
|8
|12
|13
|25 - 44
|36
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|29 - 42
|32
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|31 - 13
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|12.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|15.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|17.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 18
|21
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 28
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|9 - 21
|15
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Сельта
Исход игры
Хетафе
37.8% (45)
Ничья
43.7% (52)
Сельта
18.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (48)
1:0 Хетафе
21% (25)
2:1 Хетафе
14.3% (17)
1:2 Сельта
8.4% (10)
0:1 Сельта
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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