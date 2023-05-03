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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 11022 Главный судья: Мелеро Марио
Хетафе
1:0
Конец матча
Сельта
0'
1:0
3' Пенальти
Унал Энес
7' Желтая карточка
Митрович Стефан
21' Желтая карточка
Айду Джозеф
24' Желтая карточка
Дамиан Суарес
39' Желтая карточка
Галан Хави
39' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
60' Желтая карточка
Дьене Даконам
62' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
70' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
77' Вторая желтая карточка
Айду Джозеф
79' Желтая карточка
Альварес Гастон
87' Желтая карточка
Сеферович Харис
90' Желтая карточка
Унал Энес
90'+7

Ход матча

3'
Унал Энес
1:0
7'
Митрович Стефан
 
21'
 
Айду Джозеф
24'
Дамиан Суарес
 
26'
 
Перес Карлес
Васкес Кевин
39'
 
Галан Хави
39'
Арамбарри Мауро
 
46'
 
Сеферович Харис
Ларсен Йорген
46'
 
Де ла Торре Лука
Галан Хави
60'
Дьене Даконам
 
62'
 
Де ла Торре Лука
66'
Альгобия Анхель
Арамбарри Мауро
 
70'
Иглесиас Хуан
 
74'
Порту Кристиан
Мата Хайме
 
74'
Мунир Эль-Хаддади
Иглесиас Хуан
 
76'
 
Пасьенса Гонсало
Вейга Габриэль
77'
 
Айду Джозеф
79'
Альварес Гастон
 
87'
 
Сеферович Харис
90'
Анхилери Фабрисио
Митрович Стефан
 
90'
Альдерете Омар
Аленья Карлес
 
90'
Унал Энес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 14
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 275 Количество передач 528
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Хетафе 36.6% (45)
X 43.9% (54)
Сельта 19.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
21
Иглесиас
Хуан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
7
Мата
Хайме
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
20
Васкес
Кевин
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Хетафе
4-3-3
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Сельта

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.26
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

71
100

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.42
Майораль Борха 8 0.24
Аленья Карлес 2 0.06
Мунир Эль-Хаддади 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.36
Вейга Габриэль 9 0.27
Ларсен Йорген 3 0.09
Айду Джозеф 3 0.09
Перес Карлес 2 0.06
Сеферович Харис 2 0.06
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 10 1
Аленья Карлес 10 1
Дьене Даконам 8 1
Альдерете Омар 8 0
Альварес Гастон 6 1
Милья Луис 5 1
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Унал Энес 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Иглесиас Хуан 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Мата Хайме 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Латаса Хуан 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Тапия Ренато 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Галан Хави 5 0
Аспас Яго 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Де ла Торре Лука 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Карлос Карвалхал 2 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
7
Хетафе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сельта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

7
18
Хетафе
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Сельта
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Пропущено

17
29
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
5
29%
29%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
2
12%
8
28%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
7
30%
3
17%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Забито

32
37
14 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
5
16%
4
11%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
9%
8
22%
61-75
10
31%
7
19%
76-90

Пропущено

40
47
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
7
18%
10
21%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
6
15%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3

Результаты матчей

Хетафе
Сельта

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
11
1.5
5
11
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
7
2
14
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
24
9
8
25
1.5
8
25
1
32
2.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
6.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
12.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
13.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
14.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
15.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
16.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
17.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 43%, Сельта: 57%.
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Унал Энес должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    Унал Энес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Анхель Альгобиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Хетафе начинает контратаку
  • 95'
    Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Максимович Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 95'
      Сеферович Харис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Дьене Даконам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Хетафе 36.6% (45)
    X 43.9% (54)
    Сельта 19.5% (24)
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    Где смотреть матч Хетафе 1:0 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult