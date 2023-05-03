Тур: 33. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 11022 Главный судья: Мелеро Марио
0'
1:0
3' ПенальтиУнал Энес
7' Желтая карточкаМитрович Стефан
21' Желтая карточкаАйду Джозеф
24' Желтая карточкаДамиан Суарес
39' Желтая карточкаГалан Хави
39' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
60' Желтая карточкаДьене Даконам
62' Желтая карточкаДе ла Торре Лука
70' Желтая карточкаИглесиас Хуан
77' Вторая желтая карточкаАйду Джозеф
79' Желтая карточкаАльварес Гастон
87' Желтая карточкаСеферович Харис
90' Желтая карточкаУнал Энес
90'+7
Ход матча
3'
1:0
21'
24'
39'
39'
60'
62'
70'
77'
79'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 14
-
7 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
275 Количество передач 528
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
20
Васкес
Кевин
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Сельта
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.26
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
71
100
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (5)
|0.42
|Майораль Борха
|8
|0.24
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.36
|Вейга Габриэль
|9
|0.27
|Ларсен Йорген
|3
|0.09
|Айду Джозеф
|3
|0.09
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Сеферович Харис
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Аленья Карлес
|10
|1
|Дьене Даконам
|8
|1
|Альдерете Омар
|8
|0
|Альварес Гастон
|6
|1
|Милья Луис
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Унал Энес
|5
|0
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Мата Хайме
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Максимович Неманья
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Тапия Ренато
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Галан Хави
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Де ла Торре Лука
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Карлос Карвалхал
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
7
Хетафе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сельта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
7
18
Хетафе
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Сельта
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
5
29%
29%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
2
12%
8
28%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
5
38%
3
14%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
7
30%
3
17%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Забито
32
37
14 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
5
16%
4
11%
1-15
4
13%
6
16%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
5
16%
4
11%
46-60
3
9%
8
22%
61-75
10
31%
7
19%
76-90
Пропущено
40
47
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
7
18%
10
21%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
8
20%
7
15%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
6
15%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0
Сельта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3
Результаты матчей
Хетафе
Сельта
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
611
511
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
214
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
249
825
825
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|8.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 47
|41
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|31 - 35
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|12.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|16.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9