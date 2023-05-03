Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Анхель Альгобиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Хетафе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Серви Франко . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Судья подбегает и показывает Арамбарри Мауро из команды Хетафе отложенную желтую карточку за фол.

39' Галан Хави получил желтую карточку от судьи

39' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

37' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

34' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Сельта

34' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

33' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Сельта

32' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Иглесиас Хуан нанес удар головой, но Иван Вильяр спокойно отбил мяч.

30' Альварес Гастон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дамиан Суарес получает желтую карточку за толчок соперника.

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Сельта

22' Аленья Карлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Айду Джозеф тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Арамбарри Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Унал Энес получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Митрович Стефан получает желтую карточку за толчок соперника.

7' Удар от ворот произведет Хетафе

6' Удар от ворот произведет Сельта

5' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' 'Г О О О О О Л - Унал Энес из команды Хетафе забивает с пенальти! Он пробил правой. Иван Вильяр был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля