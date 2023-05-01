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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 24
Валенсия 16.7% (4)
X 33.3% (8)
Вильярреал 50% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Вильярреал
3.45
3.68
2.44
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Вильярреал

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

41.2%
17.6%
41.2%
14 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.82
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

63
33

Голов в среднем за матч

1.85
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.16
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.16
Лино Сэмуел 4 0.13
Кастильехо Самуэль 4 0.13
Дьякаби Муктар 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.22
Чуквезе Саму 6 0.19
Джексон Николас 6 0.19
Морено Херард 6 (1) 0.19
Баэна Алехандро 4 0.13
Пино Йереми 3 0.09
Парехо Даниэль 3 (2) 0.09
Капу Этьен 3 0.09
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Мориба Илайкс 4 2
Кастильехо Самуэль 7 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кёмерт Эрай 4 1
Дуро Уго 5 0
Гильямон Уго 5 0
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Пино Йереми 6 0
Морено Альберто 5 0
Джексон Николас 3 1
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Педраса Альфонсо 3 0
Рейна Пепе 2 0
Капу Этьен 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Валенсия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вильярреал
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
6% (1)
81% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
5
Валенсия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

8
26
Валенсия
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Вильярреал
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
19% (6)
56% (18)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

15
31

Голы по времени матча

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
8
42%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
7
39%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
6
35%
4
22%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
2
15%
2
7%
1-15
4
31%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
31%
7
26%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
15%
9
33%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
2
9%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
18%
5
33%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Забито

35
46
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
4
11%
4
9%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
4
11%
6
13%
31-45
7
20%
10
22%
46-60
6
17%
6
13%
61-75
8
23%
17
37%
76-90

Пропущено

39
33
13 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 22
5
13%
4
12%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
5
13%
12
36%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
8
21%
7
21%
61-75
9
23%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2
Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1

Результаты матчей

Валенсия
Вильярреал

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
8 раз 25%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
23
9
9
23
1.5
15
17
3
29
2.5
6
26
1
31
3.5
2
30
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 24
    Валенсия 16.7% (4)
    X 33.3% (8)
    Вильярреал 50% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вильярреал
    3.45
    3.68
    2.44
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    Где смотреть матч Валенсия - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал

    Исход игры
    Валенсия
    13.6% (3)
    Ничья
    31.8% (7)
    Вильярреал
    54.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (11)
    Меньше
    47.62% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (15)
    Нет
    28.57% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    36.4% (8)
    1:1 Ничья
    18.2% (4)
    0:1 Вильярреал
    13.6% (3)
    1:0 Валенсия
    9.1% (2)
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