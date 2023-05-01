Тур: 33. Стадион: Месталья.
Позже
История личных встреч
Валенсия
Вильярреал
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
41.2%
17.6%
41.2%
14 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.82
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
63
33
Голов в среднем за матч
1.85
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.16
|Клюйверт Джастин
|5 (1)
|0.16
|Лино Сэмуел
|4
|0.13
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.13
|Дьякаби Муктар
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.22
|Чуквезе Саму
|6
|0.19
|Джексон Николас
|6
|0.19
|Морено Херард
|6 (1)
|0.19
|Баэна Алехандро
|4
|0.13
|Пино Йереми
|3
|0.09
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.09
|Капу Этьен
|3
|0.09
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|9
|0
|Мориба Илайкс
|4
|2
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Дуро Уго
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Перес Фран
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Пино Йереми
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Джексон Николас
|3
|1
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Капу Этьен
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вильярреал
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
6% (1)
81% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
5
Валенсия
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
8
26
Валенсия
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Вильярреал
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
19% (6)
56% (18)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
15
31
Голы по времени матча
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
8
42%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
7
39%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
6
35%
4
22%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
2
15%
2
7%
1-15
4
31%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
31%
7
26%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
15%
9
33%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
2
9%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
4
18%
5
33%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
Забито
35
46
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
4
11%
4
9%
1-15
6
17%
3
7%
16-30
4
11%
6
13%
31-45
7
20%
10
22%
46-60
6
17%
6
13%
61-75
8
23%
17
37%
76-90
Пропущено
39
33
13 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 22
5
13%
4
12%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
5
13%
12
36%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
8
21%
7
21%
61-75
9
23%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2
Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2
Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1
Результаты матчей
Валенсия
Вильярреал
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
8 раз 25%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
97
313
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
313
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
239
923
1517
329
626
131
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|55 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал
Исход игры
Валенсия
13.6% (3)
Ничья
31.8% (7)
Вильярреал
54.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (11)
Меньше
47.62% (10)
Обе команды забьют
Да
71.43% (15)
Нет
28.57% (6)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
36.4% (8)
1:1 Ничья
18.2% (4)
0:1 Вильярреал
13.6% (3)
1:0 Валенсия
9.1% (2)
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