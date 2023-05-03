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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Заря
1:0
Второй тайм: 90+'
Верес
0'
19' Красная карточка
Ющишин Вадим
37' Желтая карточка
Бражко Владимир
1:0
54' Гол
Имереков Максим
57' Желтая карточка
Пасич Геннадий
81' Желтая карточка
Имереков Максим
82' Желтая карточка
Вирт Юрий
89' Желтая карточка
Сапутин Александр
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
28
Шахов
Евгений
5
Бражко
Владимир
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
39
Герреро
Эдуардо
1
Ющишин
Вадим
39
Балан
Денис
3
Вовченко
Семён
95
Курко
Василий
17
Пасич
Геннадий
29
Кучеров
Валерий
15
Лебеденко
Александр
7
Близниченко
Андрей
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
9
Шестаков
Михаил
Заря
Верес

История личных встреч

Заря
Верес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 8 0.33
Булеца Сергей 6 (2) 0.25
Кирюханцев Игорь 5 0.21
Бражко Владимир 5 (1) 0.21
Герреро Эдуардо 3 0.13
Имереков Максим 3 0.13
Мишнёв Дмитрий 3 0.13
Антюх Денис 3 0.13
Бутко Богдан 2 0.08
Чурко Вячеслав 2 0.08
Шахов Евгений 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Алефиренко Даниил 2 0.08
Вантух Роман 1 0.04
Нагнойный Денис 1 0.04
Vladyslav Pohorilyi 1 0.04
Назарина Егор 1 (1) 0.04
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Близниченко Андрей 5 (3) 0.21
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.17
Гайдучик Николай 3 0.13
Кучеров Валерий 3 0.13
Дахновский Виталий 3 0.13
Шестаков Михаил 3 0.13
Шарай Владислав 2 0.08
Шарай Станислав 1 0.04
Сергийчук Михаил 1 0.04
Маткобожик Александр 1 0.04
Лебеденко Александр 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Danyil Khondak 1 0.04
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 5 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Снурницын Игорь 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Сапутин Александр 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 10 1
Дахновский Виталий 7 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 4 0
Гагун Роман 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Когут Богдан 2 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Вирт Юрий 1 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Верес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

5
8
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

18
7
Заря
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Верес
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
15

Волевые поражения

23
15

Голы по времени матча

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
7%
2
11%
1-15
6
21%
5
26%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
9
31%
3
16%
61-75
5
17%
4
21%
76-90

Пропущено

14
17
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
5
26%
4
40%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

48
29
19 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
3
6%
4
14%
1-15
8
17%
6
21%
16-30
8
17%
3
10%
31-45
9
19%
7
24%
46-60
10
21%
3
10%
61-75
10
21%
6
21%
76-90

Пропущено

28
37
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
5
18%
7
19%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
3
11%
3
8%
31-45
7
25%
6
16%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0
Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1
Верес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0
Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3

Результаты матчей

Заря
Верес

Точный счет

3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 39%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заря
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
3
8
7
4
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
5
7
4
8
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
15
8
15
8
1.5
8
15
11
12
2.5
4
19
2
21
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 1:0 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
11.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
12.
Верес
 0:1 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 1:0 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 0:1 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 1:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 0:1 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Заря Имереков Максим 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Volodymyr Brazhko получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Stanislav Sharay уходит с поля. Когут Богдан выходит вместо него
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    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - Ющишин Вадим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Верес
    1.46
    7.70
    7.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Заря 1:0 Верес онлайн

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