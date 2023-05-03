Тур: 24. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0'
19' Красная карточкаЮщишин Вадим
37' Желтая карточкаБражко Владимир
1:0
53' ГолИмереков Максим
58' Желтая карточкаПасич Геннадий
79' Желтая карточкаИмереков Максим
88' Желтая карточкаСапутин Александр
90'+84
Ход матча
19'
37'
53'
1:0
58'
79'
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Заря
Верес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|8
|0.33
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.25
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.21
|Бражко Владимир
|5 (1)
|0.21
|Герреро Эдуардо
|3
|0.13
|Имереков Максим
|3
|0.13
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.13
|Антюх Денис
|3
|0.13
|Бутко Богдан
|2
|0.08
|Чурко Вячеслав
|2
|0.08
|Шахов Евгений
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Алефиренко Даниил
|2
|0.08
|Вантух Роман
|1
|0.04
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.04
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.04
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.21
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.17
|Гайдучик Николай
|3
|0.13
|Кучеров Валерий
|3
|0.13
|Дахновский Виталий
|3
|0.13
|Шестаков Михаил
|3
|0.13
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|5
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Снурницын Игорь
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Верес
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
5
8
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
18
7
Заря
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Верес
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
23
15
Голы по времени матча
Забито
30
19
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
7%
2
11%
1-15
6
20%
5
26%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
9
30%
3
16%
61-75
5
17%
4
21%
76-90
Пропущено
14
18
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
14%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
5%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
5
26%
4
40%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
49
29
19 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
3
6%
4
14%
1-15
8
16%
6
21%
16-30
8
16%
3
10%
31-45
10
20%
7
24%
46-60
10
20%
3
10%
61-75
10
20%
6
21%
76-90
Пропущено
28
38
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
5
18%
7
18%
1-15
2
7%
8
21%
16-30
3
11%
3
8%
31-45
7
25%
7
18%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
5
18%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0
Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1
Верес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0
Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3
Результаты матчей
Заря
Верес
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 38%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заря
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
38
75
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
57
58
48
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
159
816
1113
420
222
222
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Заря
|Имереков Максим
|8