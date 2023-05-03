Тур: 24. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
14' Желтая карточкаПрядун Максим
1:0
33' ГолПеглоу
2:0
40' ГолПеглоу
3:0
43' ГолГуцуляк Алексей
57' Желтая карточкаOleksandr Nikolyshyn
4:0
76' ГолYevgen Pidlepenets
5:0
90' ГолПеглоу
90'+6
Ход матча
14'
33'
1:0
40'
2:0
43'
3:0
76'
90'
5:0
27
Хейнер
25
Когут
Игорь
10
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
История личных встреч
Днепр-1
Металлист
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|20 (7)
|0.87
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.3
|Пихалёнок Александр
|6
|0.26
|Сарапий Эдуард
|4
|0.17
|Когут Игорь
|3
|0.13
|Пеглоу
|3
|0.13
|Адамюк Владимир
|3
|0.13
|Хамаче Янис
|2
|0.09
|Бланко Доминго
|1
|0.04
|Громов Артём
|1
|0.04
|Валентин Рубчинский
|1
|0.04
|Логинов Сергей
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|8
|0.33
|Панасенко Сергей
|3
|0.13
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.13
|Каплиенко Александр
|2
|0.08
|Aleks Chidomere
|2
|0.08
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Бланко Доминго
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|6
|1
|Демченко Егор
|7
|0
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|4
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Oleksandr Mizyuk
|4
|0
|Bogdan Porokh
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Металлист
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
6
Днепр-1
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Металлист
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
13
Волевые поражения
22
9
Днепр-1
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Металлист
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
24
15
Голы по времени матча
Забито
29
13
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
7%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
7
24%
1
8%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
6
21%
5
38%
61-75
7
24%
1
8%
76-90
Пропущено
9
23
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
3
33%
6
26%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
1
11%
9
39%
76-90
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
11 Не забивали 18
2
8%
3
25%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
3
25%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90
Забито
53
25
23 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 8
1 Не забивали 11
4
8%
5
20%
1-15
7
13%
3
12%
16-30
12
23%
3
12%
31-45
7
13%
5
20%
46-60
8
15%
5
20%
61-75
15
28%
4
16%
76-90
Пропущено
19
44
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 20
0
0%
1
2%
1-15
2
11%
9
20%
16-30
6
32%
9
20%
31-45
4
21%
4
9%
46-60
5
26%
7
16%
61-75
2
11%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1
Результаты матчей
Днепр-1
Металлист
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
92
29
65
29
29
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
58
57
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
1311
167
717
1112
321
221
123
221
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|1:0
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|23
|13
|5
|5
|34 - 19
|44
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|23
|9
|4
|10
|21 - 27
|31
|7.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|23
|5
|11
|7
|20 - 35
|26
|10.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|11.
|23
|7
|5
|11
|20 - 26
|26
|12.
|0:1
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|23
|4
|8
|11
|23 - 35
|20
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|12
|5
|0
|7
|10 - 13
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Заря
|Имереков Максим
|8