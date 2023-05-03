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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Днепр-1
5:0
Конец матча
Металлист
0'
14' Желтая карточка
Прядун Максим
1:0
33' Гол
Пеглоу
2:0
40' Гол
Пеглоу
3:0
43' Гол
Гуцуляк Алексей
57' Желтая карточка
Oleksandr Nikolyshyn
4:0
76' Гол
Yevgen Pidlepenets
5:0
90' Гол
Пеглоу
90'+6
1
Рыбак
Владислав
27
Хейнер
5
Сарапий
Эдуард
3
Адамюк
Владимир
44
Матаррита
Рональд
25
Когут
Игорь
31
Танковский
Вячеслав
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
10
Пеглоу
7
Довбик
Артём
99
Костик
Орест
69
Dmytro
Shamych
3
Малумандсоко
Пати
5
Oleksandr
Nikolyshyn
6
Ралюченко
Андрей
21
Maksym
Bagachanskyi
4
Чайковский
Игорь
8
Панасенко
Сергей
10
Наумец
Владислав
9
Прядун
Максим
70
Aleks
Chidomere
Днепр-1
Металлист

История личных встреч

Днепр-1
Металлист

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (7) 0.87
Гуцуляк Алексей 7 0.3
Пихалёнок Александр 6 0.26
Сарапий Эдуард 4 0.17
Когут Игорь 3 0.13
Пеглоу 3 0.13
Адамюк Владимир 3 0.13
Хамаче Янис 2 0.09
Бланко Доминго 1 0.04
Громов Артём 1 0.04
Валентин Рубчинский 1 0.04
Логинов Сергей 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Танчик Владимир 0 0
Назаренко Александр 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 8 0.33
Панасенко Сергей 3 0.13
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.13
Каплиенко Александр 2 0.08
Aleks Chidomere 2 0.08
Картушов Егор 1 0.04
Романюк Юрий 1 0.04
Наумец Владислав 1 0.04
Малумандсоко Пати 1 0.04
Oleksandr Mizyuk 1 0.04
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.04
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 0
Бабенко Руслан 5 0
Бланко Доминго 4 0
Сваток Александр 3 0
Когут Игорь 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 6 1
Демченко Егор 7 0
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 4 1
Танковский Вячеслав 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Oleksandr Mizyuk 4 0
Bogdan Porokh 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Федорив Виталий 2 0
Чайковский Игорь 2 0
Клименчук Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Oleksandr Nikolyshyn 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Металлист
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
6
Днепр-1
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Металлист
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
13

Волевые поражения

22
9
Днепр-1
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Металлист
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

24
15

Голы по времени матча

Забито

29
13
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
7%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
7
24%
1
8%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
6
21%
5
38%
61-75
7
24%
1
8%
76-90

Пропущено

9
23
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
3
33%
6
26%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
1
11%
9
39%
76-90

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
11 Не забивали 18
2
8%
3
25%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
3
25%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Забито

53
25
23 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 8
1 Не забивали 11
4
8%
5
20%
1-15
7
13%
3
12%
16-30
12
23%
3
12%
31-45
7
13%
5
20%
46-60
8
15%
5
20%
61-75
15
28%
4
16%
76-90

Пропущено

19
44
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 20
0
0%
1
2%
1-15
2
11%
9
20%
16-30
6
32%
9
20%
31-45
4
21%
4
9%
46-60
5
26%
7
16%
61-75
2
11%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1

Результаты матчей

Днепр-1
Металлист

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
9
2
1.5
2
9
6
5
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
2
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
8
5
7
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
13
11
16
7
1.5
7
17
11
12
2.5
3
21
2
21
3.5
1
23
2
21
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 1:0 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
11.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
12.
Верес
 0:1 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 1:0 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 0:1 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 1:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 0:1 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Заря Имереков Максим 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Пеглоу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Пеглоу бьет в цель!
    • 35'
      Чайковский Игорь уходит с поля. Samuel выходит вместо него
    • 33'
      Когут Игорь сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Пеглоу бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Прядун Максим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Днепр-1 5:0 Металлист онлайн

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