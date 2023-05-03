Тур: 24. Стадион: Skif Stadium.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
10' Желтая карточкаКузык Денис
0:1
12' ГолKyrylo Sigeev
32' Желтая карточкаМышенко Богдан
45' Желтая карточкаМихайленко Николай
46' Желтая карточкаКожушко Олег
47' Вторая желтая карточкаМышенко Богдан
90' Желтая карточкаМустафаев Эмиль
90'+4
Ход матча
10'
12'
32'
46'
47'
90'
99
Габриэл
Игор
17
Кузык
Денис
30
Копына
Юрий
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
-
17 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Львов
Александрия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.17
|Богунов Ярослав
|2
|0.08
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.08
|Ременяк Артур
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Мильченко Артём
|1
|0.04
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.04
|Крушиньский Борис
|1
|0.04
|Нич Назарий
|1
|0.04
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.3
|Цуриков Андрей
|5
|0.22
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.17
|Мирошниченко Денис
|4
|0.17
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.09
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.09
|Ковалец Кирилл
|2
|0.09
|Демченко Александр
|1
|0.04
|Логинов Сергей
|1
|0.04
|Костишин Денис
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Bogdan Kobzar
|1
|0.04
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.04
|Kyrylo Sigeev
|1
|0.04
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Мышенко Богдан
|4
|1
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Алибеков Ахмед
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Кожушко Олег
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Мельник Александр
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
6
Львов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
2
21
Львов
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Александрия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
8
27
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
6
55%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
4
18%
5
36%
61-75
6
27%
5
36%
76-90
Забито
7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 12
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
7
32%
61-75
3
43%
7
32%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Забито
16
33
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 11
13 Не забивали 4
5
31%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
2
13%
8
24%
61-75
6
38%
13
39%
76-90
Пропущено
45
30
20 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
7
16%
3
10%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
9
20%
7
23%
61-75
9
20%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2
Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1
Александрия
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1
Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1
Результаты матчей
Львов
Александрия
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Львов
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
83
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
194
618
1112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|1:0
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|23
|13
|5
|5
|34 - 19
|44
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|23
|9
|4
|10
|21 - 27
|31
|7.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|23
|5
|11
|7
|20 - 35
|26
|10.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|11.
|23
|7
|5
|11
|20 - 26
|26
|12.
|0:1
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|23
|4
|8
|11
|23 - 35
|20
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|12
|5
|0
|7
|10 - 13
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Заря
|Имереков Максим
|8