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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Львов
0:1
Конец матча
Александрия
0'
9' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
10' Желтая карточка
Кузык Денис
0:1
12' Гол
Kyrylo Sigeev
32' Желтая карточка
Мышенко Богдан
45' Желтая карточка
Михайленко Николай
46' Желтая карточка
Кожушко Олег
47' Вторая желтая карточка
Мышенко Богдан
90' Желтая карточка
Мустафаев Эмиль
90'+4
23
Рыбка
Александр
3
Симинин
Сергей
99
Габриэл
Игор
26
Никитюк
Андрей
17
Кузык
Денис
87
Мышенко
Богдан
6
Алибеков
Ахмед
33
Мильченко
Артём
10
Богунов
Ярослав
21
Беляев
Александр
8
Ivijan
Svrznjak
77
Шевченко
Никита
11
Мирошниченко
Денис
2
Roman
Savchenko
66
Бондаренко
Валерий
30
Копына
Юрий
37
Рыбалка
Сергей
14
Kyrylo
Sigeev
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
17
Кожушко
Олег
Львов
Александрия

История личных встреч

Львов
Александрия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.17
Богунов Ярослав 2 0.08
Ivijan Svrznjak 2 0.08
Ременяк Артур 2 0.08
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.3
Цуриков Андрей 5 0.22
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.17
Мирошниченко Денис 4 0.17
Калитвинцев Владислав 2 0.09
Мустафаев Эмиль 2 0.09
Ковалец Кирилл 2 0.09
Демченко Александр 1 0.04
Логинов Сергей 1 0.04
Костишин Денис 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Bogdan Kobzar 1 0.04
Artem Shulyanskyi 1 0.04
Kyrylo Sigeev 1 0.04
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Никитюк Андрей 6 0
Мышенко Богдан 4 1
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Алибеков Ахмед 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Кожушко Олег 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Мельник Александр 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Михайленко Николай 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Александрия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
6
Львов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

2
21
Львов
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Александрия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

8
27

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
3
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
6
55%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
4
18%
5
36%
61-75
6
27%
5
36%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 12
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
7
32%
61-75
3
43%
7
32%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Забито

16
33
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 11
13 Не забивали 4
5
31%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
2
13%
8
24%
61-75
6
38%
13
39%
76-90

Пропущено

45
30
20 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 17
7
16%
3
10%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
8
18%
4
13%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
9
20%
7
23%
61-75
9
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2
Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1
Александрия
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1
Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1

Результаты матчей

Львов
Александрия

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Львов
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
19
4
6
18
1.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 1:0 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
11.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
12.
Верес
 0:1 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 1:0 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 0:1 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 1:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 0:1 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Заря Имереков Максим 8
Весь список
  • 55'
    Кожушко Олег уходит с поля. Скорко Данил выходит вместо него
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Мышенко Богдан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    46'
    Кожушко Олег получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Kyrylo Sigeev бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Кузык Денис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Kyrylo Sigeev получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Львов 0:1 Александрия онлайн

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