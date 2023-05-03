Тур: 24. Стадион: Minaj Arena.
1:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолТраоре Лассина
56' Желтая карточкаКонопля Ефим
64' Желтая карточкаБандура Александр
73' Желтая карточкаКелси Кевин
84' Желтая карточкаВишневский Олег
90'+4
Ход матча
12'
1:0
56'
73'
84'
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
-
25 Горин ОлегПолузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Минай
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
36
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.33
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.29
|Бондаренко Артём
|6 (1)
|0.25
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.21
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.17
|Траоре Лассина
|4
|0.17
|Зубков Александр
|4
|0.17
|Келси Кевин
|3
|0.13
|Степаненко Тарас
|2
|0.08
|Михайличенко Богдан
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|4
|0.17
|Вишневский Олег
|3
|0.13
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.08
|Кравчук Юрий
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Хахлев Алексей
|1
|0.04
|Трубочкин Иван
|1
|0.04
|Кулиев Эльдар
|1
|0.04
|Danylo Golub
|1
|0.04
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Бондаренко Артём
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|2
|0
|Назарина Егор
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Келси Кевин
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Гончар Игорь
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Мельник Александр
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Минай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
5
Шахтёр Донецк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
31
6
Шахтёр Донецк
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Минай
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
35
11
Голы по времени матча
Забито
25
9
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
16%
1
11%
1-15
4
16%
1
11%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
6
24%
3
33%
61-75
5
20%
2
22%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
32
9
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
6
19%
3
33%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
5
16%
1
11%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
4
13%
2
22%
61-75
6
19%
2
22%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
4
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
57
18
26 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
10
18%
4
22%
1-15
9
16%
2
11%
16-30
7
12%
1
6%
31-45
10
18%
2
11%
46-60
10
18%
5
28%
61-75
11
19%
4
22%
76-90
Пропущено
17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 19
4
24%
5
19%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
3
18%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2
Минай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0
Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Минай
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
0:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
15 раз 63%
0
8 раз 33%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
83
94
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
112
56
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
168
177
123
915
321
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|1:0
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|23
|13
|5
|5
|34 - 19
|44
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|23
|9
|4
|10
|21 - 27
|31
|7.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|23
|5
|11
|7
|20 - 35
|26
|10.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|11.
|23
|7
|5
|11
|20 - 26
|26
|12.
|0:1
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|23
|4
|8
|11
|23 - 35
|20
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|12
|5
|0
|7
|10 - 13
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Заря
|Имереков Максим
|8