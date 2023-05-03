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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Шахтёр Донецк
1:0
Конец матча
Минай
0'
1:0
12' Гол
Траоре Лассина
56' Желтая карточка
Конопля Ефим
64' Желтая карточка
Бандура Александр
73' Желтая карточка
Келси Кевин
84' Желтая карточка
Вишневский Олег
90'+4
81
Трубин
Анатолий
22
Матвиенко
Николай
44
Ракицкий
Ярослав
5
Бондарь
Валерий
26
Конопля
Ефим
8
Судаков
Георгий
6
Степаненко
Тарас
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
2
Траоре
Лассина
9
Швед
Марьян
13
Бандура
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
73
Мельник
Александр
5
Кравчук
Юрий
2
Taras
Dmytruk
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
78
Valeriy
Rogozynsky
22
Yegor
Tverdokhlib
3
Трубочкин
Иван
26
Коломоец
Юрий
Шахтёр Донецк
Минай

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Минай

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
36

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.33
Мудрик Михаил 7 (2) 0.29
Бондаренко Артём 6 (1) 0.25
Крыськив Дмитрий 5 0.21
Судаков Георгий 4 (1) 0.17
Траоре Лассина 4 0.17
Зубков Александр 4 0.17
Келси Кевин 3 0.13
Степаненко Тарас 2 0.08
Михайличенко Богдан 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Матвиенко Николай 1 0.04
Петряк Иван 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Бондарь Валерий 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Очеретько Олег 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 1 0.04
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 4 0.17
Вишневский Олег 3 0.13
Nazariy Vorobchak 2 0.08
Кравчук Юрий 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Михайличенко Богдан 3 0
Конопля Ефим 3 0
Бондаренко Артём 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Ракицкий Ярослав 2 0
Назарина Егор 2 0
Сикан Даниил 2 0
Келси Кевин 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Гончар Игорь 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Мельник Александр 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Минай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
5
Шахтёр Донецк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

31
6
Шахтёр Донецк
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Минай
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

35
11

Голы по времени матча

Забито

25
9
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
16%
1
11%
1-15
4
16%
1
11%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
16%
2
22%
46-60
6
24%
3
33%
61-75
5
20%
2
22%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

32
9
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
6
19%
3
33%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
5
16%
1
11%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
4
13%
2
22%
61-75
6
19%
2
22%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
4
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

57
18
26 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
10
18%
4
22%
1-15
9
16%
2
11%
16-30
7
12%
1
6%
31-45
10
18%
2
11%
46-60
10
18%
5
28%
61-75
11
19%
4
22%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 19
4
24%
5
19%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
3
18%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2
Минай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0
Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Минай

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
0:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
15 раз 63%
0
8 раз 33%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
3
9
4
1.5
4
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
1
12
5
6
2.5
3
8
3.5
2
9
4.5
2
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
16
8
17
7
1.5
1
23
9
15
2.5
3
21
3.5
2
22
4.5
2
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 1:0 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
11.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
12.
Верес
 0:1 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 1:0 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 0:1 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 1:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 0:1 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Заря Имереков Максим 8
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Швед Марьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Траоре Лассина бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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