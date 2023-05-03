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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Верона
0:3
Второй тайм: 47'
Интер Милан
0'
0:1
31' Гол в свои ворота
Гайч Адольфо
0:2
36' Гол
Чалханоглу Хакан
0:3
38' Гол
Джеко Эдин
0:2. Гол Хакана Чалханоглу (виде...
0:1. Автогол Адольфо Гайча (виде...

Ход матча

31'
0:1
Гайч Адольфо
36'
0:2
Чалханоглу Хакан
(Брозович Марсело)
38'
0:3
Джеко Эдин
(Мартинес Лаутаро)
46'
Дуда Ондрей
Верди Симоне
 
46'
Дойг Джош
Лазович Дарко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 88 Количество передач 312
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 132
Верона 3.8% (5)
X 7.6% (10)
Интер Милан 88.6% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Верона
Ничья
Интер Милан
50.00
4.18
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
5
Фараони
Марко
6
Хиен
Исак
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
28
Абильдгор
Оливер
61
Тамез
Адриен
8
Лазович
Дарко
7
Верди
Симоне
38
Гайч
Адольфо
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
22
Мхитарян
Генрих
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
32
Димарко
Федерико
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Верона
4-4-1-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Верона
Интер Милан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.56

Среднее время на гол

78
162

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
2.43

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.15
Лазович Дарко 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Нгонж Сириль 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 17 (1) 0.52
Джеко Эдин 8 0.24
Барелла Николо 5 0.15
Лукаку Ромелу 5 (2) 0.15
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
Димарко Федерико 3 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Госенс Робин 3 0.09
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Каллон Яя 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Интер Милан
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

9
10
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Интер Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

4
29
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Интер Милан
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

13
39

Голы по времени матча

Забито

19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
11%
6
24%
1-15
6
32%
4
16%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
5
21%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
29%
29%
9
38%
76-90

Забито

7
30
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
25 Не забивали 19
1
14%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
29%
6
20%
31-45
1
14%
6
20%
46-60
2
29%
2
7%
61-75
1
14%
8
27%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

26
55
15 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
3
12%
9
16%
1-15
6
23%
9
16%
16-30
6
23%
8
15%
31-45
5
19%
9
16%
46-60
3
12%
6
11%
61-75
3
12%
14
25%
76-90

Пропущено

46
34
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
5
11%
2
6%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
11
24%
4
12%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
12
26%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1
Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3
Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Верона
Интер Милан

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
7 раз 22%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
25
7
6
26
1.5
16
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 1:0 Заявка 33 19 7 7 51 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 3:0 Заявка 33 19 3 11 57 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 1:1 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 38 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 1:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 33 12 7 14 40 - 48 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 0:3 Заявка 33 6 9 18 27 - 48 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 33 3 12 18 28 - 58 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 3:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 17 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 26 - 14 33
6.
Рома
 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 0:3 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 3:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 1:1 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 31 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 1 8 8 18 - 32 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 0:3 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Миланцы пасуются на своей половине поля на первых минутах второго тайма. "Верона" изображает видимость прессинга, но без особой агрессии.
  • Замена
    47'
    Двойная замена произошла в составе "Вероны" в перерыве: вместо Дарко Лазовича и Симоне Верди на поле вышли Сириль Нгонж и Ондрей Дуда.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Интер" громит в Вероне местную одноимённую команду. Отдыхаем...
  • 45'
    После подачи углового веронцы ничего опасного создать не сумели. В атаке вторым темпом Лазович упустил мяч за лицевую линию поля из-за технического брака.
  • Опасный момент
    45'
    С правого фланга прошла подача в район 11-метровой отметки на Гайча, который с лёту пробивал с отскоком от газона под перекладину, однако Ханданович достаточно уверенно отбил мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Развлекается на своей половине поля команда Симоне Индзаги, играя в собачки с соперниками, которые стараются в прессинге перехватить игровой снаряд, но ничего не получается.
  • 43'
    23 на 77 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении. Огромное преимущество на стороне "Интера".
  • 42'
    Стараются сейчас идти в атаку большими силами веронцы. Но попытка обострить игру левым флангом закончилась потерей мяча, после которого были нарушены правила против Дюмфриса.
  • 41'
    Мхитарян с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, но у него получилось гораздо хуже, чем у Чалханоглу несколькими минутами ранее.
  • 40'
    Притихли шокированные болельщики "Вероны" на трибунах. В фан-секторе "Интера" же веселье, песни и пляски. Слабо верится, что в этой встрече хозяева ещё могут за что-то серьёзное зацепиться.
  • 39'
    Джеко не забивал за "Интер" с середины января, но теперь наконец-то сумел прервать своё голевое безмолвие.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Эдин Джеко!!!
    "Поплыла" всё-таки "Верона", сразу же подарив мяч соперникам, а после передачи Мартинеса Джеко реализовал выход 1 на 1, с носка пробил в левый нижний угол ворот мимо бросившегося навстречу Монтипо.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Хакан Чалханоглу!!!
    А это уже серьёзная заявка на итоговую победу. Чалханоглу пальнул метров с 28 без разбега, идеально попав в левую "девятку". Монтипо в отчаянном броске команду свою не спас.
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    • 36'
      Не унывает "Верона", продолжая стараться играть максимально дисциплинированно, следуя первоначальному плану на эту игру, выжидая своих немногочисленных возможностей.
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! В глубине поля штрафной удар заработали хозяева, после подачи которого Хиен метров с шести пробивал в правую "девятку", но мяч пролетел чуть-чуть выше перекладины.
    • 34'
      Джеко получил мяч на подступах к чужой штрафной площади и, недолго думая, решил плотно пробить с левой ноги, но мяч угодил в одного из центральных защитников "Вероны".
    • 33'
      Принялись на своей половине поля теперь неспешно пасоваться подопечные Симоне Индзаги. План минимум на первый тайм они уже выполнили.
    • Гол в свои ворота
      32'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Автогол Адольфо Гайча!
      Свой шестой угловой на правом фланге заработали миланцы. После розыгрыша мяча Димарко выполнил невысокий диагональный навес, на который откликнулся Гайч, который эффектно в падении головой пробил в нижний ближний угол.
    • 31'
      Верди протащил мяч по правом краю в контратаку, но, дождавшись поддержки, он не сумел прострелить в центр, так как два соперника его блокировали.
    • Угловой
      30'
      Ещё два угловых подряд с левого фланга подали гости, но на этот раз ничего не опасного не произошло. Атака "Интера" в итоге завершилась фиксацией фола в атаке.
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга на дальнюю штангу Д'Амброзио пробивал головой, но Монтипо продемонстрировал блестящую реакцию, парировав удар в упор.
    • Опасный момент
      28'
      Штрафной удар на месте правого инсайда заработал Димарко. Со стандарта Чалханоглу выполнил навес на дальний край вратарской площади, откуда Джеко пробивал головой, но Монтипо успел переместиться и потащил мяч из-под перекладины.
    • 27'
      Марко Дзаффарони от кромки поля постоянно подбадривает своих подопечных, призывая их не терять концентрации внимания ни на минуту.
    • Травма, повреждение
      26'
      Де Врей в середине поля жёстко сыграл в подкате против Гайча. По мнению арбитра, всё было в рамках правил, хотя аргентинец, арендованный у московского ЦСКА, показывает, что ему очень больно.
    • 25'
      Букмекеры всё равно видят фаворитом встречи "Интер", оценивая его победу на данную минуту чуть больше чем в 60%.
    • 24'
      Пока что за четверть матча мы увидели только один острый момент, причём создали его веронцы, которые всего раза 3-4 пересекали центральную линию поля с мячом.
    • 23'
      С левого фланга передача на Мхитаряна прошла на ближний край штрафной площади, откуда тот решил пробить с разворота, но послал мяч намного выше ворот.
    • Травма, повреждение
      22'
      Повреждение получил один из защитников "Вероны", так что арбитру Даниэле Орсато пришлось поставить игру на паузу, дабы парень пришёл в себя и поднялся с газона.
    • Опасный момент
      21'
      Левым флангом быструю контратаку организовали хозяева поля, и ворвавшийся в штрафную площадку Верди на силу пробил в ближний угол, но Ханданович там не дрогнул.
    • 20'
      Мхитарян на линии чужой штрафной площади падал в борьбе с соперником, который, казалось, подталкивал в спину Генриха, однако армянин пенальти у судей не выпрашивает.
    • Угловой
      19'
      С правого фланга подачу углового снова выполнял Димарко, но мяч по низкой траектории летел на ближнюю штангу, где всё было под контролем обороняющихся.
    • 18'
      Джеко сместился на левый фланг атаки и выполнял навес на дальнюю штангу, но там защитник "Вероны" головой просто выбил мяч за лицевую линию поля.
    • 17'
      Защитники с вратарь "Вероны" даже при малейшем намёке на какую-то угрозу стараются играть максимально чётко и просто, просто вынося мяч далеко вперёд.
    • 15'
      "Верона" сейчас в такой ситуации, что её пока что ещё может устроить ничья в домашнем матче с грандом Серии А. "Интеру" же надо играть только на победу, чтобы всё-таки попасть в топ-4.
    • 14'
      Стараются выманивать на себя соперников поглубже "чёрно-синие", но хозяева поля совсем неохотно настроены работать в высоком прессинге.
    • 13'
      После отбора мяча "Верона" ринулась в контратаку по левому флангу, но заработать в ней удалось только вбрасывание аута. Вскоре после этого мяч вернулся под контроль "Интера".
    • 12'
      Все подборы в середине поля забирают миланцы, после чего устраивают поперечные перепасовки. Лишь затем они начинают искать варианты, как бы обострить игру в своём позиционном наступлении.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали гости. Димарко выполнил навес в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Джеко, но головой пробил примерно на пару метров выше ворот.
    • 10'
      Симоне Индзаги пока что сохраняет спокойствие у кромки поля, несмотря на то, что его команда не пытается взвинчивать темп игры. Явно алленаторе не делал ставку на мощный старт в этой встрече.
    • 9'
      Передача на Димарко прошла на левый край штрафной площади, который под плотным прессингом пробил по воротам из неудобного положения, но получилось несильно и неточно.
    • 8'
      Мощная поддержка на трибунах сегодня у "Вероны". Местная публика, разумеется, очень хочет, чтобы любимая команда сохранила прописку в Серии А на следующий сезон.
    • Фол, нарушение
      7'
      С правого фланга диагональная подача снова следовала в направлении Джеко, но перед боснийцем мяч достал защитник. В итоге форвард нарушил правила, толкнув оппонента в спину.
    • 6'
      Постепенно стихает стартовый сумбур встречи, так что "Верона" уже всем составом окопалась на своей трети поля, заняв массированную позиционную оборону.
    • 5'
      Депаоли с правого фланга забросил мяч в чужую штрафную площадку, но партнёры по команде не поняли этого замысла, так что первым на мяче оказался Ханданович.
    • Травма, повреждение
      4'
      Мартинесу досталось по зубам от Чеккерини, который разводил руки в стороны, чтобы показать, что всё спокойно, а аргентинский нападающий налетел на конечность соперника.
    • 3'
      Миланцы провели первую атаку правым флангом, откуда следовала подача в штрафную площадку в направлению Джеко, который выполнить скидку головой, но она оказалась неточной.
    • 2'
      Активно сразу в прессинг идут хозяева поля на чужой половине поля, давая понять, что они настроены решительно в этот вечер, чтобы обыграть одного из претендентов на попадание в топ-4.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Вероны".
    • Второй тайм
    • 46'
      Интер Милан контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Josh Doig
    • 46'
      Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:3 Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    3.8% (5)
    Ничья
    7.6% (10)
    Интер Милан
    88.6% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    50.85% (60)
    Нет
    49.15% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    33.3% (44)
    0:2 Интер Милан
    25% (33)
    0:1 Интер Милан
    18.2% (24)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    1:3 Интер Милан
    3% (4)
    2:1 Верона
    2.3% (3)
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    Верона
    Интер Милан
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