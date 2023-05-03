Двойная замена произошла в составе "Вероны" в перерыве: вместо Дарко Лазовича и Симоне Верди на поле вышли Сириль Нгонж и Ондрей Дуда.

Миланцы пасуются на своей половине поля на первых минутах второго тайма. "Верона" изображает видимость прессинга, но без особой агрессии.

С правого фланга прошла подача в район 11-метровой отметки на Гайча, который с лёту пробивал с отскоком от газона под перекладину, однако Ханданович достаточно уверенно отбил мяч на угловой.

После подачи углового веронцы ничего опасного создать не сумели. В атаке вторым темпом Лазович упустил мяч за лицевую линию поля из-за технического брака.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Хакан Чалханоглу!!! А это уже серьёзная заявка на итоговую победу. Чалханоглу пальнул метров с 28 без разбега, идеально попав в левую "девятку". Монтипо в отчаянном броске команду свою не спас.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Эдин Джеко!!! "Поплыла" всё-таки "Верона", сразу же подарив мяч соперникам, а после передачи Мартинеса Джеко реализовал выход 1 на 1, с носка пробил в левый нижний угол ворот мимо бросившегося навстречу Монтипо.

Джеко не забивал за "Интер" с середины января, но теперь наконец-то сумел прервать своё голевое безмолвие.

Притихли шокированные болельщики "Вероны" на трибунах. В фан-секторе "Интера" же веселье, песни и пляски. Слабо верится, что в этой встрече хозяева ещё могут за что-то серьёзное зацепиться.

Мхитарян с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, но у него получилось гораздо хуже, чем у Чалханоглу несколькими минутами ранее.

Стараются сейчас идти в атаку большими силами веронцы. Но попытка обострить игру левым флангом закончилась потерей мяча, после которого были нарушены правила против Дюмфриса.

23 на 77 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении. Огромное преимущество на стороне "Интера".

Развлекается на своей половине поля команда Симоне Индзаги, играя в собачки с соперниками, которые стараются в прессинге перехватить игровой снаряд, но ничего не получается.

Марко Дзаффарони от кромки поля постоянно подбадривает своих подопечных, призывая их не терять концентрации внимания ни на минуту.

Штрафной удар на месте правого инсайда заработал Димарко. Со стандарта Чалханоглу выполнил навес на дальний край вратарской площади, откуда Джеко пробивал головой, но Монтипо успел переместиться и потащил мяч из-под перекладины.

ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга на дальнюю штангу Д'Амброзио пробивал головой, но Монтипо продемонстрировал блестящую реакцию, парировав удар в упор.

Ещё два угловых подряд с левого фланга подали гости, но на этот раз ничего не опасного не произошло. Атака "Интера" в итоге завершилась фиксацией фола в атаке.

Верди протащил мяч по правом краю в контратаку, но, дождавшись поддержки, он не сумел прострелить в центр, так как два соперника его блокировали.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Автогол Адольфо Гайча! Свой шестой угловой на правом фланге заработали миланцы. После розыгрыша мяча Димарко выполнил невысокий диагональный навес, на который откликнулся Гайч, который эффектно в падении головой пробил в нижний ближний угол.

Принялись на своей половине поля теперь неспешно пасоваться подопечные Симоне Индзаги. План минимум на первый тайм они уже выполнили.

Джеко получил мяч на подступах к чужой штрафной площади и, недолго думая, решил плотно пробить с левой ноги, но мяч угодил в одного из центральных защитников "Вероны".

ОПАСНО! В глубине поля штрафной удар заработали хозяева, после подачи которого Хиен метров с шести пробивал в правую "девятку", но мяч пролетел чуть-чуть выше перекладины.

Не унывает "Верона", продолжая стараться играть максимально дисциплинированно, следуя первоначальному плану на эту игру, выжидая своих немногочисленных возможностей.

26' Де Врей в середине поля жёстко сыграл в подкате против Гайча. По мнению арбитра, всё было в рамках правил, хотя аргентинец, арендованный у московского ЦСКА, показывает, что ему очень больно.

25' Букмекеры всё равно видят фаворитом встречи "Интер", оценивая его победу на данную минуту чуть больше чем в 60%.

24' Пока что за четверть матча мы увидели только один острый момент, причём создали его веронцы, которые всего раза 3-4 пересекали центральную линию поля с мячом.

23' С левого фланга передача на Мхитаряна прошла на ближний край штрафной площади, откуда тот решил пробить с разворота, но послал мяч намного выше ворот.

22' Повреждение получил один из защитников "Вероны", так что арбитру Даниэле Орсато пришлось поставить игру на паузу, дабы парень пришёл в себя и поднялся с газона.

21' Левым флангом быструю контратаку организовали хозяева поля, и ворвавшийся в штрафную площадку Верди на силу пробил в ближний угол, но Ханданович там не дрогнул.

20' Мхитарян на линии чужой штрафной площади падал в борьбе с соперником, который, казалось, подталкивал в спину Генриха, однако армянин пенальти у судей не выпрашивает.

19' С правого фланга подачу углового снова выполнял Димарко, но мяч по низкой траектории летел на ближнюю штангу, где всё было под контролем обороняющихся.

18' Джеко сместился на левый фланг атаки и выполнял навес на дальнюю штангу, но там защитник "Вероны" головой просто выбил мяч за лицевую линию поля.

17' Защитники с вратарь "Вероны" даже при малейшем намёке на какую-то угрозу стараются играть максимально чётко и просто, просто вынося мяч далеко вперёд.

15' "Верона" сейчас в такой ситуации, что её пока что ещё может устроить ничья в домашнем матче с грандом Серии А. "Интеру" же надо играть только на победу, чтобы всё-таки попасть в топ-4.

14' Стараются выманивать на себя соперников поглубже "чёрно-синие", но хозяева поля совсем неохотно настроены работать в высоком прессинге.

13' После отбора мяча "Верона" ринулась в контратаку по левому флангу, но заработать в ней удалось только вбрасывание аута. Вскоре после этого мяч вернулся под контроль "Интера".

12' Все подборы в середине поля забирают миланцы, после чего устраивают поперечные перепасовки. Лишь затем они начинают искать варианты, как бы обострить игру в своём позиционном наступлении.

11' Первый угловой в матче на левом фланге заработали гости. Димарко выполнил навес в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Джеко, но головой пробил примерно на пару метров выше ворот.

10' Симоне Индзаги пока что сохраняет спокойствие у кромки поля, несмотря на то, что его команда не пытается взвинчивать темп игры. Явно алленаторе не делал ставку на мощный старт в этой встрече.

9' Передача на Димарко прошла на левый край штрафной площади, который под плотным прессингом пробил по воротам из неудобного положения, но получилось несильно и неточно.

8' Мощная поддержка на трибунах сегодня у "Вероны". Местная публика, разумеется, очень хочет, чтобы любимая команда сохранила прописку в Серии А на следующий сезон.

7' С правого фланга диагональная подача снова следовала в направлении Джеко, но перед боснийцем мяч достал защитник. В итоге форвард нарушил правила, толкнув оппонента в спину.

6' Постепенно стихает стартовый сумбур встречи, так что "Верона" уже всем составом окопалась на своей трети поля, заняв массированную позиционную оборону.

5' Депаоли с правого фланга забросил мяч в чужую штрафную площадку, но партнёры по команде не поняли этого замысла, так что первым на мяче оказался Ханданович.

4' Мартинесу досталось по зубам от Чеккерини, который разводил руки в стороны, чтобы показать, что всё спокойно, а аргентинский нападающий налетел на конечность соперника.

3' Миланцы провели первую атаку правым флангом, откуда следовала подача в штрафную площадку в направлению Джеко, который выполнить скидку головой, но она оказалась неточной.

2' Активно сразу в прессинг идут хозяева поля на чужой половине поля, давая понять, что они настроены решительно в этот вечер, чтобы обыграть одного из претендентов на попадание в топ-4.