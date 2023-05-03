Тур: 33. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Орсато Даниэле
0:3
Второй тайм: 47'
Бонусы букмекеров
Ход матча
31'
0:1
36'
38'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
88 Количество передач 312
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
38
Гайч
Адольфо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Интер Милан
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.56
Среднее время на гол
78
162
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
2.43
Среднее время на гол
45
37
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.15
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|Дойг Джош
|2
|0.06
|Депаоли Фабио
|2
|0.06
|Нгонж Сириль
|2
|0.06
|Чеккерини Федерико
|2
|0.06
|Анри Тома
|2
|0.06
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|17 (1)
|0.52
|Джеко Эдин
|8
|0.24
|Барелла Николо
|5
|0.15
|Лукаку Ромелу
|5 (2)
|0.15
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.09
|Димарко Федерико
|3
|0.09
|Мхитарян Генрих
|3
|0.09
|Корреа Хоакин
|3
|0.09
|Госенс Робин
|3
|0.09
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|5
|1
|Велозу Мигель
|5
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Интер Милан
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
9
10
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Интер Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
4
29
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Интер Милан
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
13
39
Голы по времени матча
Забито
19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
11%
6
24%
1-15
6
32%
4
16%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Пропущено
24
24
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
5
21%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
29%
29%
9
38%
76-90
Забито
7
30
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
25 Не забивали 19
1
14%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
29%
6
20%
31-45
1
14%
6
20%
46-60
2
29%
2
7%
61-75
1
14%
8
27%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Забито
26
55
15 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
3
12%
9
16%
1-15
6
23%
9
16%
16-30
6
23%
8
15%
31-45
5
19%
9
16%
46-60
3
12%
6
11%
61-75
3
12%
14
25%
76-90
Пропущено
46
34
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
5
11%
2
6%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
11
24%
4
12%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
12
26%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1
Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3
Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Верона
Интер Милан
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
7 раз 22%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верона
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
610
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
257
626
1616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|51 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|3:0 Заявка
|33
|19
|3
|11
|57 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|1:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 38
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 48
|43
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 48
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|12
|18
|28 - 58
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 17
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 14
|33
|6.
|1:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|15.
|0:3 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|3:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|18 - 32
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:3 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:3 Интер Милан
Исход игры
Верона
3.8% (5)
Ничья
7.6% (10)
Интер Милан
88.6% (117)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
33.3% (44)
0:2 Интер Милан
25% (33)
0:1 Интер Милан
18.2% (24)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:3 Интер Милан
3% (4)
2:1 Верона
2.3% (3)
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