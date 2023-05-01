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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Верона
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 23
Верона 8.7% (2)
X 4.3% (1)
Интер Милан 87% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Интер Милан
5.40
3.90
5.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Верона
Интер Милан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.56

Среднее время на гол

78
162

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
2.43

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.16
Лазович Дарко 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Нгонж Сириль 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 17 (1) 0.53
Джеко Эдин 7 0.22
Барелла Николо 5 0.16
Лукаку Ромелу 5 (2) 0.16
Димарко Федерико 3 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Госенс Робин 3 0.09
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Каллон Яя 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Интер Милан
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

9
10
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Интер Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

4
29
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Интер Милан
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
25% (8)
53% (17)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

13
39

Голы по времени матча

Забито

19
25
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
11%
6
24%
1-15
6
32%
4
16%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
5
21%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
29%
29%
9
38%
76-90

Забито

7
30
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
25 Не забивали 19
1
14%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
29%
6
20%
31-45
1
14%
6
20%
46-60
2
29%
2
7%
61-75
1
14%
8
27%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Забито

26
55
15 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
3
12%
9
16%
1-15
6
23%
9
16%
16-30
6
23%
8
15%
31-45
5
19%
9
16%
46-60
3
12%
6
11%
61-75
3
12%
14
25%
76-90

Пропущено

46
34
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
5
11%
2
6%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
11
24%
4
12%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
7
15%
4
12%
61-75
12
26%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1
Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3
Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Верона
Интер Милан

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
7 раз 22%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
25
7
6
26
1.5
16
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 6 8 48 - 27 60
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
6.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Верона.
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    • Прогнозы 23
    Верона 8.7% (2)
    X 4.3% (1)
    Интер Милан 87% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Интер Милан
    5.40
    3.90
    5.40
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    Прогнозы на матч Верона - Интер Милан

    Исход игры
    Верона
    9.1% (2)
    Ничья
    4.5% (1)
    Интер Милан
    86.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (13)
    Меньше
    38.1% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (14)
    Нет
    33.33% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    40.9% (9)
    0:2 Интер Милан
    22.7% (5)
    1:3 Интер Милан
    9.1% (2)
    0:1 Интер Милан
    9.1% (2)
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