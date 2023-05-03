Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас Стефано Пиоли как можно скорее выпускать в атаку игроков основного состава, либо минут 15-20 у футболистов, которые вышли в старте, будет, чтобы попытаться проявить себя и открыть счёт в матче.

Стефано Пиоли сразу же после перерыва провёл интересную замену. Вместо Исмаэля Беннасера, который неплохо провёл первый тайм, на поле вышел Раде Крунич.

Васкес под давлением соперника на правом фланге неудачно выбил мяч вперёд, мяч свалился с ноги у Хоана и ушёл в аут.

Ориги с левого фланга выполнил отличную передачу на ход Балло-Туре к линии штрафной площади, Карнесекки вовремя выскочил из ворот и в подкате выбил мяч на правый фланг.

Салемакерс в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля соперника нарушил правила против Васкеса. Далее немного повздорили между собой Алексис и Хоан, но Лука Пайретто быстро всех успокоил.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" и "Кремонезе" не порадовали любителей футбола забитыми мячами по правилам. Команда Стефано Пиоли провела достаточно неплохой тайм, но всё же во втором тайме в атаке нужно будет добавлять, а иначе такими темпами можно будет доиграться до потери очков. "Кремонезе" пока что грамотно играет в обороне, а поэтому вряд ли команда Давиде Баллардини будет что-то менять.

Гальдамес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Беннасер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, по-прежнему у "Милана" не получается выиграть верховую борьбу за мяч в штрафной площади соперника.

Вранкс на половине поля соперника нарушил правила против Афены-Гьяна. "Кремонезе" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Де Кетеларе и Салемакерс неплохо поработали при развитии атаки по правому флангу, но в завершении момента "Милану" всё испортил Лочошвили, который в подкате выбил мяч на угловой.

Салемакерс выполнил подачу на ближний угол вратарской, де Кетеларе головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Диас попытался продавить Кирикеша у левого угла штрафной площади "Кремонезе", Влад изначально передержал мяч, но всё же переиграть себя Браиму опытный румын не позволил.

Карнесекки сильно выбил мяч вперёд с левого угла штрафной площади на половину поля "Милана", Афена-Гьян оказался в офсайде.

Беннасер включился в борьбу за мяч на половине поля соперника и вернул мяч для своей команды, а затем Буонаюто нарушил правила против Исмаэля.

Беннасер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Балло-Туре совершил рывок вперёд по левому флангу, Серникола теперь уже грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Тиав из центра поля перевёл мяч на правый фланг на Калабрию, но Давиде разогнать атаку по бровке не удалось.

Серникола с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Беннасер отработал в обороне и выбил мяч головой подальше от своих ворот.

Балло-Туре с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу вратарской на де Кетеларе, мяч от защитника "Кремонезе" отскочил чуть назад на левый угол штрафной площади, Салемакерс пробил по воротам, мяч попал в соперника.

Тиав перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Афена-Гьяна.

Балло-Туре попытался разогнать ещё одну атаку по левому флангу, но Бенасси быстро накрыл Фоде и выбил мяч в аут.

Тиав по левой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Диасу, мяч полетел слишком сильно для Браима, будет удар от ворот.

Де Кетеларе на левой половине своей половины поля огрел по ногам Мейте. "Кремонезе" тщательно готовится к стандарту.

24' Салемакерс выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кремонезе" перехватили мяч и едва не провели контратаку.

23' Карнесекки показывает, что он также не без изъянов, теперь уже Марко при попытке вернуть мяч Кирикешу отправил мяч на угловой.

22' Ориги вновь разогнал атаку по левому флангу, Дивок от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Кирикеш грамотно сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот.

21' Вполне уже наиграл "Милан" и на забитый мяч по всем правилам, однако, пока что "тигры" продолжают держаться.

20' Де Кетеларе перехватил мяч у линии штрафной площади "тигров" после ошибки Мейте, Шарль вышел один на один с Карнесекки, но на этот раз Марко отлично растянулся на газоне и спас свою команду.

19' Васкес с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, могли гости придумать что-то более-менее интересное, но Гальдамес и Афена-Гьян в итоге не поняли друг друга, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

18' Беннасер с левой половины поля выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, получился подарок для Карнесекки.

17' Беннасер с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Балло-Туре в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Кремонезе".

16' Ориги по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Дивок пробил в правый угол ворот, Карнесекки в прыжке перевёл мяч на угловой.

15' Серникола попытался разогнать атаку по правому флангу, но Балло-Туре очень удачно сыграл в подкате и в центре поля, далее "Милан" бросился в ответную атаку.

14' Пикель перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вранкса.

13' Беннасер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч был выбит защитником "Кремонезе" к радиусу штрафной площади, Калабрия набежал на мяч и в касание пробил по воротам, удар на себя принял защитник "тигров".

12' Диас попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Лочошвили не пустил соперника к своим воротам, мяч был выбит на угловой.

11' Лука Пайретто послушал судей из комнаты VAR и отменил взятие ворот "Кремонезе". Салемакерс в момент передачи был в небольшом офсайде.

10' Из центра поля последовал шикарный заброс от Калюлю на ход Салемакерсу по правой половине поля, Алексис спокойно обработал мяч, далее Салемакерс убежал в штрафную площадь и грамотно пробил мимо Карнесекки, который пытался сократить дистанцию.

9' Болельщики "Милана" активно гонят свою команду вперёд, сегодня "Сан-Сиро" даже в будний день заполнен очень хорошо.

8' Меньян от своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, но Ориги не был готов к рывку, мяч в итоге достался Карнесекки.

7' "Милан" в свою очередь пока что контролирует мяч в центре поля, а вот подобраться к штрафной площади соперника не получается.

6' "Кремонезе" всем составом сразу же обосновался на своей половине поля, команда Давиде Баллардини будет сегодня выжидать свои моменты для контратак.

5' Балло-Туре чуть ранее после борьбы за мяч в центре поля получил небольшое повреждение. Фоде разбегался, всё нормально с фланговым защитником "Милана".

4' Вранкс выполнил передачу по левой половине поля к линии штрафной площади на ход де Кетеларе, Кирикеш оказался первым на мяче и выбил его в аут.

3' Ориги продвинулся вперёд по левой половине поля, а затем Дивок пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, Карнесекки намертво поймал его.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, сегодня против скромного соперника Стефано Пиоли вновь выставил далеко не самый основной состав.