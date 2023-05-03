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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Милан
0:0
Второй тайм: 48'
Кремонезе
0'
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Салемакерс Алексис

Ход матча

11'
Салемакерс Алексис
 
46'
Крунич Раде
Беннасер Исмаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 332 Количество передач 122
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 127
Милан 99.2% (126)
X 0.8% (1)
Кремонезе 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Кремонезе
10.40
5.90
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
40
Вранкс
Астер
56
Салемакерс
Алексис
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Диас
Браим
27
Ориги
Дивок
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
5
Васкес
Хоан
26
Бенасси
Марко
28
Мейте
Суалихо
6
Пикель
Шарль
27
Гальдамес
Пабло
10
Буонаюто
Кристиан
20
Афена-Гьян
Феликс
Милан
4-2-3-1
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Кремонезе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.36
Жиру Оливье 8 (1) 0.24
Диас Браим 5 0.15
Мессиас Жуниор 4 0.12
Эрнандес Тео 3 (1) 0.09
Ребич Анте 3 0.09
Тонали Сандро 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.18
Окереке Давид 6 (1) 0.18
Чофани Даниэль 6 (3) 0.18
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Тиав Малик 4 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кремонезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

6
16
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
24

Волевые поражения

19
4
Милан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Кремонезе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
26

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
11%
2
11%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
4
21%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
6
32%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
6
32%
7
23%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
16%
1
3%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
6
19%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
18%
3
30%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
4
19%
7
27%
76-90

Забито

50
29
22 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
7
14%
5
17%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
7
14%
1
3%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
10
20%
5
17%
61-75
11
22%
9
31%
76-90

Пропущено

40
57
20 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 27
5
13%
7
12%
1-15
9
23%
13
23%
16-30
6
15%
9
16%
31-45
5
13%
4
7%
46-60
6
15%
11
19%
61-75
9
23%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0
Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3

Результаты матчей

Милан
Кремонезе

Точный счет

2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
8
11
4
1.5
2
14
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
6
10
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
19
13
17
15
1.5
8
24
5
27
2.5
1
31
3
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 1:0 Заявка 33 19 7 7 51 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 3:0 Заявка 33 19 3 11 57 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 1:1 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 38 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 1:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 33 12 7 14 40 - 48 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 0:3 Заявка 33 6 9 18 27 - 48 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 33 3 12 18 28 - 58 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 3:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 17 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 26 - 14 33
6.
Рома
 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 0:3 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 3:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 1:1 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 31 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 1 8 8 18 - 32 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 0:3 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Васкес под давлением соперника на правом фланге неудачно выбил мяч вперёд, мяч свалился с ноги у Хоана и ушёл в аут. 
  • Замена
    47'
    Стефано Пиоли сразу же после перерыва провёл интересную замену. Вместо Исмаэля Беннасера, который неплохо провёл первый тайм, на поле вышел Раде Крунич. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас Стефано Пиоли как можно скорее выпускать в атаку игроков основного состава, либо минут 15-20 у футболистов, которые вышли в старте, будет, чтобы попытаться проявить себя и открыть счёт в матче. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" и "Кремонезе" не порадовали любителей футбола забитыми мячами по правилам. Команда Стефано Пиоли провела достаточно неплохой тайм, но всё же во втором тайме в атаке нужно будет добавлять, а иначе такими темпами можно будет доиграться до потери очков. "Кремонезе" пока что грамотно играет в обороне, а поэтому вряд ли команда Давиде Баллардини будет что-то менять. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Лука Пайретто к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Салемакерс в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля соперника нарушил правила против Васкеса. Далее немного повздорили между собой Алексис и Хоан, но Лука Пайретто быстро всех успокоил. 
  • 43'
    Ориги с левого фланга выполнил отличную передачу на ход Балло-Туре к линии штрафной площади, Карнесекки вовремя выскочил из ворот и в подкате выбил мяч на правый фланг. 
  • Офсайд
    42'
    Карнесекки сильно выбил мяч вперёд с левого угла штрафной площади на половину поля "Милана", Афена-Гьян оказался в офсайде. 
  • 41'
    Диас попытался продавить Кирикеша у левого угла штрафной площади "Кремонезе", Влад изначально передержал мяч, но всё же переиграть себя Браиму опытный румын не позволил. 
  • Угловой
    40'
    Салемакерс выполнил подачу на ближний угол вратарской, де Кетеларе головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 39'
    Де Кетеларе и Салемакерс неплохо поработали при развитии атаки по правому флангу, но в завершении момента "Милану" всё испортил Лочошвили, который в подкате выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Вранкс на половине поля соперника нарушил правила против Афены-Гьяна. "Кремонезе" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 37'
    Беннасер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, по-прежнему у "Милана" не получается выиграть верховую борьбу за мяч в штрафной площади соперника. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Серникола на левом фланге нарушил правила против Ориги. "Милан" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • 35'
    Гальдамес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
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    • Фол, нарушение
      34'
      Де Кетеларе на левой половине своей половины поля огрел по ногам Мейте. "Кремонезе" тщательно готовится к стандарту. 
    • 33'
      Тиав по левой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Диасу, мяч полетел слишком сильно для Браима, будет удар от ворот. 
    • 32'
      Балло-Туре попытался разогнать ещё одну атаку по левому флангу, но Бенасси быстро накрыл Фоде и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Тиав перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Афена-Гьяна. 
    • 30'
      Балло-Туре с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу вратарской на де Кетеларе, мяч от защитника "Кремонезе" отскочил чуть назад на левый угол штрафной площади, Салемакерс пробил по воротам, мяч попал в соперника. 
    • 29'
      Серникола с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Беннасер отработал в обороне и выбил мяч головой подальше от своих ворот. 
    • 28'
      Тиав из центра поля перевёл мяч на правый фланг на Калабрию, но Давиде разогнать атаку по бровке не удалось. 
    • 27'
      Балло-Туре совершил рывок вперёд по левому флангу, Серникола теперь уже грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 26'
      Беннасер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Беннасер включился в борьбу за мяч на половине поля соперника и вернул мяч для своей команды, а затем Буонаюто нарушил правила против Исмаэля. 
    • Угловой
      24'
      Салемакерс выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кремонезе" перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
    • 23'
      Карнесекки показывает, что он также не без изъянов, теперь уже Марко при попытке вернуть мяч Кирикешу отправил мяч на угловой. 
    • 22'
      Ориги вновь разогнал атаку по левому флангу, Дивок от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Кирикеш грамотно сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 21'
      Вполне уже наиграл "Милан" и на забитый мяч по всем правилам, однако, пока что "тигры" продолжают держаться. 
    • Опасный момент
      20'
      Де Кетеларе перехватил мяч у линии штрафной площади "тигров" после ошибки Мейте, Шарль вышел один на один с Карнесекки, но на этот раз Марко отлично растянулся на газоне и спас свою команду. 
    • 19'
      Васкес с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, могли гости придумать что-то более-менее интересное, но Гальдамес и Афена-Гьян в итоге не поняли друг друга, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 18'
      Беннасер с левой половины поля выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, получился подарок для Карнесекки. 
    • Угловой
      17'
      Беннасер с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Балло-Туре в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Кремонезе". 
    • Опасный момент
      16'
      Ориги по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Дивок пробил в правый угол ворот, Карнесекки в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 15'
      Серникола попытался разогнать атаку по правому флангу, но Балло-Туре очень удачно сыграл в подкате и в центре поля, далее "Милан" бросился в ответную атаку. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Пикель перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вранкса. 
    • Угловой
      13'
      Беннасер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч был выбит защитником "Кремонезе" к радиусу штрафной площади, Калабрия набежал на мяч и в касание пробил по воротам, удар на себя принял защитник "тигров". 
    • 12'
      Диас попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Лочошвили не пустил соперника к своим воротам, мяч был выбит на угловой. 
    • Судья
      11'
      Лука Пайретто послушал судей из комнаты VAR и отменил взятие ворот "Кремонезе". Салемакерс в момент передачи был в небольшом офсайде. 
    • Опасный момент
      10'
      Из центра поля последовал шикарный заброс от Калюлю на ход Салемакерсу по правой половине поля, Алексис спокойно обработал мяч, далее Салемакерс убежал в штрафную площадь и грамотно пробил мимо Карнесекки, который пытался сократить дистанцию. 
    • 9'
      Болельщики "Милана" активно гонят свою команду вперёд, сегодня "Сан-Сиро" даже в будний день заполнен очень хорошо. 
    • 8'
      Меньян от своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, но Ориги не был готов к рывку, мяч в итоге достался Карнесекки. 
    • 7'
      "Милан" в свою очередь пока что контролирует мяч в центре поля, а вот подобраться к штрафной площади соперника не получается. 
    • 6'
      "Кремонезе" всем составом сразу же обосновался на своей половине поля, команда Давиде Баллардини будет сегодня выжидать свои моменты для контратак. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Балло-Туре чуть ранее после борьбы за мяч в центре поля получил небольшое повреждение. Фоде разбегался, всё нормально с фланговым защитником "Милана". 
    • 4'
      Вранкс выполнил передачу по левой половине поля к линии штрафной площади на ход де Кетеларе, Кирикеш оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 3'
      Ориги продвинулся вперёд по левой половине поля, а затем Дивок пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, Карнесекки намертво поймал его.
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, сегодня против скромного соперника Стефано Пиоли вновь выставил далеко не самый основной состав. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" при своих болельщиках на "Сан-Сиро" не имеет права на ошибку. "Кремонезе" конечно же уже по большому счёту просто доигрывает чемпионат, но доставить неприятности "Милану" гости точно попытаются. 
    • Второй тайм
    • 48'
      Милан контролирует мяч.
    • 48'
      Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Милан контролирует мяч.
    • 47'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Бенасси Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Милан пытается что-то создать.
    • 46'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Беннасер Исмаэль уходит с поля и его заменяет Крунич Раде
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Кремонезе

    Исход игры
    Милан
    99.2% (126)
    Ничья
    0.8% (1)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    23.73% (28)
    Нет
    76.27% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    49.6% (63)
    1:0 Милан
    11.8% (15)
    2:1 Милан
    11% (14)
    3:1 Милан
    8.7% (11)
    3:0 Милан
    7.1% (9)
    4:1 Милан
    1.6% (2)
    4:0 Милан
    1.6% (2)
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    Милан
    Кремонезе
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