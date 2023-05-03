Тур: 33. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Пайретто Лука
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
332 Количество передач 122
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
28
Тиав
Малик
40
Вранкс
Астер
10
Диас
Браим
27
Ориги
Дивок
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Кремонезе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|12
|0.36
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.24
|Диас Браим
|5
|0.15
|Мессиас Жуниор
|4
|0.12
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.09
|Ребич Анте
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.18
|Окереке Давид
|6 (1)
|0.18
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.18
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Тиав Малик
|4
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кремонезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
6
16
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
24
Волевые поражения
19
4
Милан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Кремонезе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
26
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
11%
2
11%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
4
21%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
6
32%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
6
32%
7
23%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
16%
1
3%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
18%
3
30%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
6
27%
3
30%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
4
19%
7
27%
76-90
Забито
50
29
22 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
7
14%
5
17%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
7
14%
1
3%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
10
20%
5
17%
61-75
11
22%
9
31%
76-90
Пропущено
40
57
20 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 27
5
13%
7
12%
1-15
9
23%
13
23%
16-30
6
15%
9
16%
31-45
5
13%
4
7%
46-60
6
15%
11
19%
61-75
9
23%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0
Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3
Результаты матчей
Милан
Кремонезе
Точный счет
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Милан
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
88
114
214
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
611
610
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
1913
1715
824
527
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|51 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|3:0 Заявка
|33
|19
|3
|11
|57 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|1:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 38
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 48
|43
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 48
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|12
|18
|28 - 58
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 17
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 14
|33
|6.
|1:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|15.
|0:3 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|3:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|18 - 32
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:3 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Кремонезе
Исход игры
Милан
99.2% (126)
Ничья
0.8% (1)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (40)
Меньше
66.1% (78)
Обе команды забьют
Да
23.73% (28)
Нет
76.27% (90)
Популярный счёт
2:0 Милан
49.6% (63)
1:0 Милан
11.8% (15)
2:1 Милан
11% (14)
3:1 Милан
8.7% (11)
3:0 Милан
7.1% (9)
4:1 Милан
1.6% (2)
4:0 Милан
1.6% (2)
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