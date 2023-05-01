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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Милан
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 22
Милан 100% (22)
X 0% (0)
Кремонезе 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Кремонезе
10.50
5.45
9.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милан
Кремонезе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.38
Жиру Оливье 8 (1) 0.25
Диас Браим 5 0.16
Мессиас Жуниор 4 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.09
Ребич Анте 3 0.09
Тонали Сандро 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.19
Окереке Давид 6 (1) 0.19
Чофани Даниэль 6 (3) 0.19
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Тиав Малик 4 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кремонезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

6
16
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
24

Волевые поражения

19
4
Милан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Кремонезе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
26

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
11%
2
11%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
4
21%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
6
32%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
6
32%
7
23%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
16%
1
3%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
6
19%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
18%
3
30%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
4
19%
7
27%
76-90

Забито

50
29
22 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
7
14%
5
17%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
7
14%
1
3%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
10
20%
5
17%
61-75
11
22%
9
31%
76-90

Пропущено

40
57
20 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 27
5
13%
7
12%
1-15
9
23%
13
23%
16-30
6
15%
9
16%
31-45
5
13%
4
7%
46-60
6
15%
11
19%
61-75
9
23%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0
Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3

Результаты матчей

Милан
Кремонезе

Точный счет

2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
8
11
4
1.5
2
14
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
6
10
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
19
13
17
15
1.5
8
24
5
27
2.5
1
31
3
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 6 8 48 - 27 60
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
6.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 22
    Милан 100% (22)
    X 0% (0)
    Кремонезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Кремонезе
    10.50
    5.45
    9.90
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    Прогнозы на матч Милан - Кремонезе

    Исход игры
    Милан
    100% (20)
    Ничья
    0% (0)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (7)
    Меньше
    65% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (5)
    Нет
    75% (15)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    55% (11)
    2:1 Милан
    15% (3)
    1:0 Милан
    10% (2)
    3:1 Милан
    10% (2)
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