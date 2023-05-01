Тур: 33. Стадион: Сан-Сиро.
История личных встреч
Милан
Кремонезе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|12
|0.38
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.25
|Диас Браим
|5
|0.16
|Мессиас Жуниор
|4
|0.13
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.09
|Ребич Анте
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.19
|Окереке Давид
|6 (1)
|0.19
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.19
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Тиав Малик
|4
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Милан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Кремонезе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
6
16
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
24
Волевые поражения
19
4
Милан
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Кремонезе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
44% (14)
13% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
26
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
11%
2
11%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
4
21%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
6
32%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
6
32%
7
23%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
16%
1
3%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
18%
3
30%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
6
27%
3
30%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
4
19%
7
27%
76-90
Забито
50
29
22 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
7
14%
5
17%
1-15
8
16%
3
10%
16-30
7
14%
1
3%
31-45
7
14%
6
21%
46-60
10
20%
5
17%
61-75
11
22%
9
31%
76-90
Пропущено
40
57
20 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 27
5
13%
7
12%
1-15
9
23%
13
23%
16-30
6
15%
9
16%
31-45
5
13%
4
7%
46-60
6
15%
11
19%
61-75
9
23%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0
Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3
Результаты матчей
Милан
Кремонезе
Точный счет
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Милан
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
88
114
214
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
611
610
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
1913
1715
824
527
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 24
|61
|3.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 27
|60
|4.
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|54 - 35
|57
|5.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|6.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 37
|55
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|42 - 36
|45
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|40 - 47
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 38
|42
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|38 - 51
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|27 - 45
|27
|18.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|19.
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|28 - 58
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|20 - 57
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Сассуоло
|Лопес Максим
|10
Прогнозы на матч Милан - Кремонезе
Исход игры
Милан
100% (20)
Ничья
0% (0)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (7)
Меньше
65% (13)
Обе команды забьют
Да
25% (5)
Нет
75% (15)
Популярный счёт
2:0 Милан
55% (11)
2:1 Милан
15% (3)
1:0 Милан
10% (2)
3:1 Милан
10% (2)
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