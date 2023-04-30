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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Сампдория
 
Позже
Торино
Прогнозы 22
Сампдория 27.3% (6)
X 40.9% (9)
Торино 31.8% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Торино
4.40
3.52
4.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сампдория
Торино

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
К
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СB
2:1
СB
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.19
Джуричич Филип 3 0.09
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Капуто Франческо 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Дзаноли Алессандро 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 10 (1) 0.31
Миранчук Алексей 4 0.13
Влашич Никола 4 0.13
Карамо Янн 3 0.09
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Джуричич Филип 8 0
Ринкон Томас 6 1
Амионе Бруно 7 0
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Ауджелло Томмазо 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Синго Вилфред 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Войвода Мергим 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Сампдория
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
10
Сампдория
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Торино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
10

Волевые поражения

7
12
Сампдория
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Торино
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

13
22

Голы по времени матча

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 18
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
2
22%
3
15%
76-90

Пропущено

23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
9
39%
6
27%
76-90

Забито

13
13
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

32
16
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
2
6%
3
19%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
7
22%
3
19%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
6
19%
4
25%
61-75
8
25%
2
13%
76-90

Забито

22
33
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 16
18 Не забивали 8
4
18%
2
6%
1-15
4
18%
6
18%
16-30
5
23%
10
30%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
3
14%
5
15%
76-90

Пропущено

55
38
23 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
6
11%
5
13%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
9
16%
8
21%
31-45
7
13%
5
13%
46-60
8
15%
9
24%
61-75
17
31%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3
Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4

Результаты матчей

Сампдория
Торино

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 56%
1
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
3
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
3
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
18
0.5
Больше Меньше
24
8
5
27
1.5
9
23
1
31
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 6 8 48 - 27 60
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
6.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Сампдория.
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    • Прогнозы 22
    Сампдория 27.3% (6)
    X 40.9% (9)
    Торино 31.8% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Торино
    4.40
    3.52
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сампдория - Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Торино

    Исход игры
    Сампдория
    27.3% (6)
    Ничья
    40.9% (9)
    Торино
    31.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (7)
    Меньше
    68.18% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (14)
    Нет
    36.36% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (7)
    0:1 Торино
    22.7% (5)
    2:1 Сампдория
    18.2% (4)
    1:2 Торино
    9.1% (2)
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    Сампдория
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