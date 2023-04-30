Тур: 33. Стадион: Луиджи Феррарис.
История личных встреч
Сампдория
Торино
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.59
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|10 (1)
|0.31
|Миранчук Алексей
|4
|0.13
|Влашич Никола
|4
|0.13
|Карамо Янн
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|Синго Вилфред
|2
|0.06
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.06
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Ринкон Томас
|6
|1
|Амионе Бруно
|7
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Синго Вилфред
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
10
Сампдория
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Торино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
10
Волевые поражения
7
12
Сампдория
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Торино
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
13
22
Голы по времени матча
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 18
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
2
22%
4
20%
61-75
2
22%
3
15%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
9
39%
6
27%
76-90
Забито
13
13
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
32
16
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
2
6%
3
19%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
7
22%
3
19%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
6
19%
4
25%
61-75
8
25%
2
13%
76-90
Забито
22
33
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 16
18 Не забивали 8
4
18%
2
6%
1-15
4
18%
6
18%
16-30
5
23%
10
30%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
3
14%
5
15%
76-90
Пропущено
55
38
23 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
6
11%
5
13%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
9
16%
8
21%
31-45
7
13%
5
13%
46-60
8
15%
9
24%
61-75
17
31%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3
Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1
Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4
Результаты матчей
Сампдория
Торино
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 56%
1
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
106
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
313
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1418
Больше Меньше
248
527
923
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 24
|61
|3.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 27
|60
|4.
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|54 - 35
|57
|5.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|6.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 37
|55
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|42 - 36
|45
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|40 - 47
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 38
|42
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|38 - 51
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|27 - 45
|27
|18.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|19.
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|28 - 58
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|20 - 57
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Сассуоло
|Лопес Максим
|10
Прогнозы на матч Сампдория - Торино
Исход игры
Сампдория
27.3% (6)
Ничья
40.9% (9)
Торино
31.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (7)
Меньше
68.18% (15)
Обе команды забьют
Да
63.64% (14)
Нет
36.36% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (7)
0:1 Торино
22.7% (5)
2:1 Сампдория
18.2% (4)
1:2 Торино
9.1% (2)
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