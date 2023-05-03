Тур: 33. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Иррати Массимилиано
0'
7' Undefined phrase: football_event_Иммобиле Чиро
1:0
14' ГолАндерсон Фелипе
27' Желтая карточкаЛорьенте Арман
34' Желтая карточкаAlessio Dionisi
40' Желтая карточкаАльберто Луис
41' Желтая карточкаБерарди Доменико
Ход матча
14'
27'
34'
40'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Цортеа
Надир
44
Нето
Руан
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лацио
Сассуоло
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2.2
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.65
1.6
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
56
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.3
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.3
|Андерсон Фелипе
|9
|0.27
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.18
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.15
|Педро Родригес
|4
|0.12
|Весино Матиас
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|8 (5)
|0.24
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.21
|Фраттези Давиде
|6
|0.18
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.15
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Торстведт Кристиан
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Харрауи Абдау
|2
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|8
|0
|Марушич Адам
|6
|1
|Лаццари Мануэль
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Романьоли Алессио
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лорьенте Арман
|9
|1
|Лопес Максим
|10
|0
|Нето Руан
|7
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Alessio Dionisi
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сассуоло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
7
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
23
18
Лацио
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
16% (5)
41% (13)
Сассуоло
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
22% (7)
53% (17)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
11
10
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
28
25
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
5
21%
3
17%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
7
29%
29%
2
11%
61-75
5
21%
2
11%
76-90
Пропущено
15
31
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
7%
8
26%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
4
27%
2
6%
61-75
3
20%
7
23%
76-90
Забито
25
21
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
5
20%
1
5%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
6
29%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Пропущено
10
17
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90
Забито
49
39
24 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
10
20%
4
10%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
8
16%
9
23%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
9
18%
6
15%
61-75
10
20%
8
21%
76-90
Пропущено
25
48
6 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 23
0
0%
6
13%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
5
20%
8
17%
31-45
6
24%
6
13%
46-60
5
20%
6
13%
61-75
8
32%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1
Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Лацио
Сассуоло
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лацио
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
79
412
313
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
79
412
313
214
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
239
1418
824
626
428
428
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|51 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|3:0 Заявка
|33
|19
|3
|11
|57 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|1:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 38
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 48
|43
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 48
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|12
|18
|28 - 58
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 17
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 14
|33
|6.
|1:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|15.
|0:3 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|3:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|18 - 32
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:3 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Сассуоло
Исход игры
Лацио
95.9% (118)
Ничья
3.3% (4)
Сассуоло
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (72)
Меньше
40% (48)
Обе команды забьют
Да
61.67% (74)
Нет
38.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Лацио
52% (64)
2:0 Лацио
25.2% (31)
1:0 Лацио
11.4% (14)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:1 Лацио
2.4% (3)
3:2 Лацио
1.6% (2)
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