Второй тайм в Риме!

Замена в составе "Лацио": вместо Маттиаса Весино на поле вышел Сергей Милинкович-Савич.

Ещё одна травма. Альберто с Нето неудачно столкнулись головами вверху. Обоим требуется помощь медиков.

Гости попали под прессинг на своей половине поля. Удалось заработать аут.

Берарди справа сделал пас в центр на Фраттези. Давиде сместился вправо и с угла вратарской площади пробил в перекладину.

Алессио Дионизи за излишние эмоции у бровки получил жёлтую карточку.

Альберто с Дзакканьи покомбинировали на левом фланге, но существенно продвинуться вперёд не смогли.

Лаццари справа смело пошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь, обыграл Феррари и пробил по воротам. Консильи успел сложиться и забрать мяч в руки.

Альберто на фланге сбил Берарди и получил жёлтую карточку.

Навес Цортеа справа со штрафного опасным не получился. У одиннадцатиметровой отметки хозяева мяч выбили вперёд.

Берарди у чужой штрафной площади руками остановил Дзакканьи и получил жёлтую карточку.

Весино присел на газон на чужой половине поля. Проблемы со здоровьем у Маттиаса.

Берарди по центру попытался вывести Дефреля к воротам, но Лаццари сыграл на перехвате.

Дефрель у центрального круга оказался в офсайде.

Лорьенте в центре поля сбил убегавшего вперёд Лаццари и получил жёлтую карточку.

Андерсон на правом фланге не рассчитал разворот и при исполнении финта упустил мяч за боковую линию поля.

Лаццари на чужой половине поля подтолкнул в спину Энрике.

Фраттези слева исполнил перевод к дальней штанге, где Энрике с лёта ногой пробил в сетку ворот с внешней стороны.

"Сассуоло" постепенно выравнивает игру, и уже гости почаще начинают контролировать мяч.

Подача Рожерио слева в дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за боковую линию поля.

Иммобиле на фланге подтолкнул в спину Фраттези.

24' Дзакканьи на левом фланге забрался в офсайд.

23' Удар Марушича слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.

22' Гости свой первый угловой удар разыграли. Берарди справа не удалось навесить к воротам.

21' Консильи забрал мяч в руки после подачи Альберто от углового флага.

20' Стартовый отрезок матча прошёл с преимуществом "Лацио". Вот и сейчас Дзакканьи слева из пределов штрафной площади немного не докрутил мяч в дальний угол ворот.

18' Дзакканьи слева упёрся в двух соперников и был вынужден сделать передачу назад.

17' Берарди справа навесил к дальней штанге, где Лорьенте немного не достал мяч головой.

16' Берарди справа в штрафной площади готовился принять мяч, но Марушич сыграл вверху на перехвате.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АНДЕРСОН!!! Весино отличным забросом вперёд по центру вывел к воротам Андерсона, который и открыл счёт в матче.

13' Альберто слева вывел Иммобиле один на один с голкипером. Удар Чиро в дальний угол Консильи парировал.

12' Альберто слева с двадцати двух метров низом пробил рядом с ближней штангой.

10' А вот это уже что-то новенькое. Похоже, арбитры ВАР отмотали эпизод немного раньше и нашли ещё один офсайд. Засчитанный было гол, во второй раз отменён.

9' Судьи сначала зафиксировали офсайд у Весино, но после долгих просмотров повторов гол засчитан.

7' Андерсон со смещением вправо получил мяч и отдал пас в центр на Иммобиле, который точно пробил по воротам. Но...

6' Нето в центре поля сбил Дзакканьи.

5' Берарди справа в штрафной площади получил мяч, с финтами прошёл немного к центру и с двенадцати метров пробил выше ворот.

4' Андерсон справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Консильи отбил мяч на Антонио, который с линии штрафной площади не попал в левый угол ворот.

3' Команды подержали мяч в центре поля. Увереннее это делали хозяева, но вперёд продвигаться не стали.

2' "Лацио" играет в голубых футболках и белых трусах, "Сассуоло" - в полосатых зелёно-чёрных футболках и чёрных трусах.