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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Лацио
1:0
Перерыв
Сассуоло
0'
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Иммобиле Чиро
1:0
14' Гол
Андерсон Фелипе
27' Желтая карточка
Лорьенте Арман
34' Желтая карточка
Alessio Dionisi
40' Желтая карточка
Альберто Луис
41' Желтая карточка
Берарди Доменико

Ход матча

7'
Иммобиле Чиро
 
14'
Андерсон Фелипе
(Антонио Маркос)
1:0
27'
 
Лорьенте Арман
34'
 
Alessio Dionisi
40'
Альберто Луис
 
41'
 
Берарди Доменико
45'
Милинкович-Савич Сергей
Весино Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 123
Лацио 95.9% (118)
X 3.3% (4)
Сассуоло 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Сассуоло
4.30
5.60
5.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
4
Патрик
77
Марушич
Адам
5
Весино
Матиас
6
Антонио
Маркос
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
47
Консильи
Андреа
21
Цортеа
Надир
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
14
Обьянг
Педро
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
45
Лорьенте
Арман
Лацио
4-3-3
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Сассуоло

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2.2
1.7

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.65
1.6

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.3
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.3
Андерсон Фелипе 9 0.27
Милинкович-Савич Сергей 6 0.18
Альберто Луис 5 (1) 0.15
Педро Родригес 4 0.12
Весино Матиас 2 0.06
Антонио Маркос 1 0.03
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (5) 0.24
Лорьенте Арман 7 (1) 0.21
Фраттези Давиде 6 0.18
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.15
Энрике Матеус 2 0.06
Торстведт Кристиан 2 0.06
Дефрель Грегоре 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 8 0
Марушич Адам 6 1
Лаццари Мануэль 6 0
Весино Матиас 5 0
Романьоли Алессио 5 0
Катальди Данило 5 0
Казале Николо 5 0
Маурицио Сарри 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лорьенте Арман 9 1
Лопес Максим 10 0
Нето Руан 7 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Энрике Матеус 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Лацио
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Сассуоло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
7
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

23
18
Лацио
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
16% (5)
41% (13)
Сассуоло
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
22% (7)
53% (17)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

11
10

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

28
25

Голы по времени матча

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
5
21%
3
17%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
7
29%
29%
2
11%
61-75
5
21%
2
11%
76-90

Пропущено

15
31
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
7%
8
26%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
4
27%
2
6%
61-75
3
20%
7
23%
76-90

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
5
20%
1
5%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
6
29%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90

Пропущено

10
17
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
5
50%
5
29%
29%
76-90

Забито

49
39
24 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
10
20%
4
10%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
8
16%
9
23%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
9
18%
6
15%
61-75
10
20%
8
21%
76-90

Пропущено

25
48
6 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 23
0
0%
6
13%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
5
20%
8
17%
31-45
6
24%
6
13%
46-60
5
20%
6
13%
61-75
8
32%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1
Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Лацио
Сассуоло

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лацио
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
23
9
14
18
1.5
8
24
6
26
2.5
4
28
4
28
3.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 1:0 Заявка 33 19 7 7 51 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 3:0 Заявка 33 19 3 11 57 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 1:1 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 38 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 1:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 33 12 7 14 40 - 48 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 0:3 Заявка 33 6 9 18 27 - 48 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 33 3 12 18 28 - 58 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 3:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 17 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 26 - 14 33
6.
Рома
 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 0:3 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 3:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 1:1 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 31 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 1 8 8 18 - 32 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 0:3 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Риме!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лацио" - "Сассуоло" - 1:0.
  • Штанга
    45'
    Берарди справа сделал пас в центр на Фраттези. Давиде сместился вправо и с угла вратарской площади пробил в перекладину.
  • 45'
    Гости попали под прессинг на своей половине поля. Удалось заработать аут.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ещё одна травма. Альберто с Нето неудачно столкнулись головами вверху. Обоим требуется помощь медиков.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Иррати в первом тайме.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Лацио": вместо Маттиаса Весино на поле вышел Сергей Милинкович-Савич.
  • Травма, повреждение
    44'
    Весино присел на газон на чужой половине поля. Проблемы со здоровьем у Маттиаса.
  • Желтая карточка
    43'
    Берарди у чужой штрафной площади руками остановил Дзакканьи и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Навес Цортеа справа со штрафного опасным не получился. У одиннадцатиметровой отметки хозяева мяч выбили вперёд.
  • Желтая карточка
    41'
    Альберто на фланге сбил Берарди и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    "Сассуоло" комбинирует на чужой половине поля.
  • 38'
    Лаццари справа смело пошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь, обыграл Феррари и пробил по воротам. Консильи успел сложиться и забрать мяч в руки.
  • 37'
    Альберто с Дзакканьи покомбинировали на левом фланге, но существенно продвинуться вперёд не смогли.
  • Желтая карточка
    36'
    Алессио Дионизи за излишние эмоции у бровки получил жёлтую карточку.
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    • 35'
      Иммобиле на фланге подтолкнул в спину Фраттези.
    • 34'
      Подача Рожерио слева в дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 32'
      "Сассуоло" постепенно выравнивает игру, и уже гости почаще начинают контролировать мяч.
    • Опасный момент
      31'
      Фраттези слева исполнил перевод к дальней штанге, где Энрике с лёта ногой пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Фол, нарушение
      30'
      Лаццари на чужой половине поля подтолкнул в спину Энрике.
    • 29'
      Удар Дзакканьи слева от угла штрафной площади заблокировал Цортеа.
    • 28'
      Андерсон на правом фланге не рассчитал разворот и при  исполнении финта упустил мяч за боковую линию поля.
    • Желтая карточка
      27'
      Лорьенте в центре поля сбил убегавшего вперёд Лаццари и  получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      26'
      Дефрель у центрального круга оказался в офсайде.
    • 25'
      Берарди по центру попытался вывести  Дефреля к воротам, но Лаццари сыграл на перехвате.
    • Офсайд
      24'
      Дзакканьи на левом фланге забрался в офсайд.
    • 23'
      Удар Марушича слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • Угловой
      22'
      Гости свой первый угловой удар разыграли. Берарди справа не удалось навесить к воротам.
    • Угловой
      21'
      Консильи забрал мяч в руки после подачи Альберто от углового флага.
    • 20'
      Стартовый отрезок матча прошёл с преимуществом "Лацио". Вот и сейчас Дзакканьи слева из пределов штрафной площади немного не докрутил мяч в дальний угол ворот.
    • 18'
      Дзакканьи слева упёрся в двух соперников и был вынужден сделать передачу назад.
    • 17'
      Берарди справа навесил к дальней штанге, где Лорьенте немного не достал мяч головой.
    • 16'
      Берарди справа в штрафной площади готовился принять мяч, но Марушич сыграл вверху на перехвате.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АНДЕРСОН!!! Весино отличным забросом вперёд по центру вывел к воротам Андерсона, который и открыл счёт в матче.
    • Опасный момент
      13'
      Альберто слева вывел Иммобиле один на один с голкипером. Удар Чиро в дальний угол Консильи парировал.
    • 12'
      Альберто слева с двадцати двух метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • Видеоповтор
      10'
      А вот это уже что-то новенькое. Похоже, арбитры ВАР отмотали эпизод немного раньше и нашли ещё один офсайд. Засчитанный было гол, во второй раз отменён.
    • Видеоповтор
      9'
      Судьи сначала зафиксировали офсайд у Весино, но после долгих просмотров повторов гол засчитан.
    • Офсайд
      7'
      Андерсон со смещением вправо получил мяч и отдал пас в центр на Иммобиле, который точно пробил по воротам. Но...
    • Фол, нарушение
      6'
      Нето в центре поля сбил Дзакканьи.
    • 5'
      Берарди справа в штрафной площади получил мяч, с финтами прошёл немного к центру и с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      4'
      Андерсон справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Консильи отбил мяч на Антонио, который с линии штрафной площади не попал в левый угол ворот.
    • 3'
      Команды подержали мяч в центре поля. Увереннее это делали хозяева, но вперёд продвигаться не стали.
    • 2'
      "Лацио" играет в голубых футболках и белых трусах, "Сассуоло" - в полосатых зелёно-чёрных футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Сассуоло

    Исход игры
    Лацио
    95.9% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Сассуоло
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (72)
    Меньше
    40% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    61.67% (74)
    Нет
    38.33% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    52% (64)
    2:0 Лацио
    25.2% (31)
    1:0 Лацио
    11.4% (14)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Лацио
    2.4% (3)
    3:2 Лацио
    1.6% (2)
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