Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кабрал Артур получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Кастровилли Гаэтано получил желтую карточку от судьи

42' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мандрагора Роландо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Удар от ворот произведет Салернитана

37' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фиорентина будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Команда Фиорентина сравняла счет! Игра продолжается!

36' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бохинен Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Маццокки Паскуале из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Салернитана

33' Гонсалес Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Иконе Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Ботхейм Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Салернитана

26' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

20' Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Фиорентина

10' Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Фантастический гол, где все сам сделал Диа Булайе

10' Г О О О О Л - Диа Булайе забивает с правой ноги!

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Салернитана

8' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Салернитана

3' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ботхейм Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Салернитана начинает с центра поля