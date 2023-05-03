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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Салернитана
3:3
Конец матча
Фиорентина
0'
1:0
10' Гол
Диа Булайе
1:1
36' Гол
Гонсалес Николас
40' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
43' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
45' Желтая карточка
Кабрал Артур
49' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
51' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
55' Желтая карточка
Мартинес Лукас
2:1
59' Гол
Диа Булайе
2:2
71' Гол
Иконе Жонатан
3:2
81' Пенальти
Диа Булайе
84' Желтая карточка
Брадарич Домагой
3:3
84' Гол
Бираги Кристиано
90' Желтая карточка
Дункан Альфред
90'+4
1:0. Гол Булайе Диа (видео). Чем...

Ход матча

10'
Диа Булайе
(Брадарич Домагой)
1:0
14'
Данилюк Флавиус
Дьомбер Норберт
 
36'
1:1
Гонсалес Николас
(Додо Домилсон)
40'
 
Мандрагора Роландо
43'
 
Кастровилли Гаэтано
45'
 
Кабрал Артур
49'
Данилюк Флавиус
 
51'
Ботхейм Эрик
 
55'
 
Мартинес Лукас
59'
Диа Булайе
(Ботхейм Эрик)
2:1
60'
 
Бонавентура Джакомо
Кастровилли Гаэтано
61'
Де Вильена Тонни
Бохинен Эмиль
 
61'
Кастанос Григорис
Маджоре Джулио
 
66'
 
Йович Лука
Роша Игор
66'
 
Раньери Лука
Кабрал Артур
66'
 
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
71'
2:2
Иконе Жонатан
(Бонавентура Джакомо)
81'
Диа Булайе
3:2
82'
 
Соттиль Рикардо
Барак Антонин
84'
Брадарич Домагой
 
84'
3:3
Бираги Кристиано
90'
Самбья Саломон
Маццокки Паскуале
 
90'
 
Дункан Альфред

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 336 Количество передач 376
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Салернитана 3.3% (4)
X 28.7% (35)
Фиорентина 68% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
8
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
11
Ботхейм
Эрик
29
Диа
Булайе
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
Салернитана
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Фиорентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 15 (1) 0.45
Кандрева Антонио 4 0.12
Де Вильена Тонни 4 0.12
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.09
Кулибали Лассана 3 0.09
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.21
Гонсалес Николас 5 (2) 0.15
Йович Лука 4 0.12
Куаме Кристиан 4 0.12
Бонавентура Джакомо 4 0.12
Иконе Жонатан 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Бираги Кристиано 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 8 0
Бронн Дилан 4 1
Брадарич Домагой 5 0
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Соуза Паулу 0 1
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Валенсия Диего 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 7 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Барак Антонин 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Мале Юссеф 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Дункан Альфред 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Йович Лука 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0

Результаты матчей

Салернитана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Фиорентина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

12
11
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
11

Волевые поражения

11
20
Салернитана
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Фиорентина
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

23
31

Голы по времени матча

Забито

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
20%
5
24%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
20%
6
29%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
5
20%
4
19%
76-90

Пропущено

25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
20%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
28%
5
31%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
4
16%
2
13%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
3
21%
2
8%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
9
38%
76-90

Пропущено

31
23
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
13%
5
22%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
8
26%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Забито

39
45
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
8
21%
7
16%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
3
8%
5
11%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
8
21%
13
29%
76-90

Пропущено

56
39
29 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
9
16%
8
21%
1-15
5
9%
6
15%
16-30
15
27%
8
21%
31-45
11
20%
7
18%
46-60
6
11%
4
10%
61-75
10
18%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1
Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3
Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2

Результаты матчей

Салернитана
Фиорентина

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
25
8
12
21
1.5
13
20
5
28
2.5
5
28
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 1:0 Заявка 33 19 7 7 51 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 3:0 Заявка 33 19 3 11 57 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 1:1 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 38 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 1:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 33 12 7 14 40 - 48 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 0:3 Заявка 33 6 9 18 27 - 48 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 33 3 12 18 28 - 58 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 3:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 17 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 26 - 14 33
6.
Рома
 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 0:3 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 3:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 1:1 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 31 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 1 8 8 18 - 32 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 0:3 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
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    Прогнозы 122
    Салернитана 3.3% (4)
    X 28.7% (35)
    Фиорентина 68% (83)
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