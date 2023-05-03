Тур: 33. Стадион: Аречи. Главный судья: Пеццуто Ивано
3:3
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДиа Булайе
1:1
36' ГолГонсалес Николас
40' Желтая карточкаМандрагора Роландо
43' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
45' Желтая карточкаКабрал Артур
49' Желтая карточкаДанилюк Флавиус
51' Желтая карточкаБотхейм Эрик
55' Желтая карточкаМартинес Лукас
2:1
59' ГолДиа Булайе
2:2
71' ГолИконе Жонатан
3:2
81' ПенальтиДиа Булайе
84' Желтая карточкаБрадарич Домагой
3:3
84' ГолБираги Кристиано
90' Желтая карточкаДункан Альфред
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
1:0
36'
45'
49'
51'
55'
59'
2:1
66'
71'
81'
3:2
84'
84'
3:3
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
336 Количество передач 376
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
1.81 Победа «Фиорентины»
11
Ботхейм
Эрик
29
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Фиорентина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|15 (1)
|0.45
|Кандрева Антонио
|4
|0.12
|Де Вильена Тонни
|4
|0.12
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.09
|Кулибали Лассана
|3
|0.09
|Маццокки Паскуале
|2
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Пирола Лоренцо
|2
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.21
|Гонсалес Николас
|5 (2)
|0.15
|Йович Лука
|4
|0.12
|Куаме Кристиан
|4
|0.12
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.12
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Бираги Кристиано
|2
|0.06
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|Миленкович Никола
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|8
|0
|Бронн Дилан
|4
|1
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Соуза Паулу
|0
|1
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|7
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Мале Юссеф
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Фиорентина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
12
11
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
11
Волевые поражения
11
20
Салернитана
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Фиорентина
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
23
31
Голы по времени матча
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
20%
5
24%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
20%
6
29%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
5
20%
4
19%
76-90
Пропущено
25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
20%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
28%
5
31%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
4
16%
2
13%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
3
21%
2
8%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
9
38%
76-90
Пропущено
31
23
16 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
13%
5
22%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
8
26%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Забито
39
45
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
8
21%
7
16%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
3
8%
5
11%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
8
21%
13
29%
76-90
Пропущено
56
39
29 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
9
16%
8
21%
1-15
5
9%
6
15%
16-30
15
27%
8
21%
31-45
11
20%
7
18%
46-60
6
11%
4
10%
61-75
10
18%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1
Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3
Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2
Результаты матчей
Салернитана
Фиорентина
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
89
710
413
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
412
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
258
1221
1320
528
528
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|51 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|3:0 Заявка
|33
|19
|3
|11
|57 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|1:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 38
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 48
|43
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 48
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|12
|18
|28 - 58
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 17
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 14
|33
|6.
|1:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|15.
|0:3 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|3:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|18 - 32
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:3 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9