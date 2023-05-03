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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Аталанта
3:2
Конец матча
Специя
0'
0:1
18' Гол
Гьяси Эммануэль
1:1
32' Гол
Де Рон Мартен
38' Желтая карточка
Ампаду Этан
40' Желтая карточка
Бастони Симоне
2:1
48' Гол
Дзаппакоста Давиде
3:1
54' Гол
Муриэль Луис
3:2
64' Гол
Бурабия Мехди
75' Желтая карточка
Агудело Кевин
90'+5
3:1. Гол Луиса Муриэля (видео). ...
2:1. Гол Давиде Дзаппакосты (вид...
0:1. Гол Эммануэля Геяси (видео)...

Ход матча

18'
0:1
Гьяси Эммануэль
(Бастони Симоне)
32'
Де Рон Мартен
1:1
38'
 
Ампаду Этан
40'
 
Бастони Симоне
48'
Дзаппакоста Давиде
2:1
54'
Муриэль Луис
(Джимсити Берат)
3:1
57'
 
Экдаль Альбин
Ампаду Этан
57'
 
Эспозито Сальваторе
Бастони Симоне
64'
3:2
Бурабия Мехди
(Шомуродов Элдор)
66'
 
Феррер Сальвадор
Амьен-Аду Кельвен
67'
Бога Жереми
Муриэль Луис
 
67'
Эдерсон Хонорато
Пашалич Марио
 
67'
Паломино Хосе
Скальвини Джорджио
 
75'
 
Агудело Кевин
82'
 
Верде Даниэле
Бурабия Мехди
82'
 
Кроллис Раймондс
Агудело Кевин
83'
Демирал Мерих
Паломино Хосе
 
90'
Соппи Брэндон
Меле Йоаким
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 506 Количество передач 410
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аталанта 95.9% (118)
X 1.6% (2)
Специя 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Висневски
Пшемыслав
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
4
Ампаду
Этан
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
14
Шомуродов
Элдор
11
Гьяси
Эммануэль
Аталанта
3-4-1-2
Специя
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Специя

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
5:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
5:2
СA
3:1
СA
0:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3.75
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.57
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

35
63

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.39
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.21
Хёйлунн Расмус 7 0.21
Дзаппакоста Давиде 3 0.09
Пашалич Марио 3 0.09
Де Рон Мартен 3 0.09
Меле Йоаким 3 0.09
Бога Жереми 2 0.06
Сапата Дуван 2 0.06
Муриэль Луис 2 (1) 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.39
Верде Даниэле 3 (1) 0.09
Бастони Симоне 2 0.06
Гьяси Эммануэль 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Де Рон Мартен 6 0
Копмейнерс Тëн 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Меле Йоаким 4 1
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Ампаду Этан 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Бастони Симоне 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Агудело Кевин 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Аталанта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
10
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Специя
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

24
14
Аталанта
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Специя
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

31
24

Голы по времени матча

Забито

31
13
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
1
3%
1
8%
1-15
5
16%
4
31%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
8
26%
3
23%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
6
19%
0
0%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
15%
2
7%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
4
20%
7
26%
76-90

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
7
27%
7
47%
31-45
8
31%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
4
22%
6
22%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
3
17%
6
22%
76-90

Забито

57
28
24 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 10
21 Забивали первыми 10
5 Не забивали 15
2
4%
2
7%
1-15
8
14%
7
25%
16-30
14
25%
9
32%
31-45
16
28%
4
14%
46-60
6
11%
5
18%
61-75
11
19%
1
4%
76-90

Пропущено

38
54
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 27
5
13%
7
13%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
6
16%
8
15%
31-45
8
21%
11
20%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
7
18%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2
Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1
Специя
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1
Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3

Результаты матчей

Аталанта
Специя

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
8
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:2
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
8
1 раз 3%
0
15 раз 45%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
8
1.5
6
11
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
8
10
7
1.5
4
12
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
18
15
18
15
1.5
10
23
6
27
2.5
1
32
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 1:0 Заявка 33 19 7 7 51 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 3:0 Заявка 33 19 3 11 57 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 1:1 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 38 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 1:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 33 12 7 14 40 - 48 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 0:3 Заявка 33 6 9 18 27 - 48 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 33 3 12 18 28 - 58 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 3:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 17 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 26 - 14 33
6.
Рома
 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 0:3 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 3:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 1:1 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 31 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 1 8 8 18 - 32 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 0:3 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
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Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 92'
    Тактическая замена. Меле Йоаким уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи
  • 92'
    Шомуродов Элдор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Специя контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Удар от ворот произведет Специя
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аталанта 95.9% (118)
    X 1.6% (2)
    Специя 2.4% (3)
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