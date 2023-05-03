Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Специя

41' Меле Йоаким не смог попасть в створ ударом издали

40' Бастони Симоне получил желтую карточку от судьи

40' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Специя

39' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ампаду Этан получает желтую карточку за игру рукой

38' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Муриэль Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Аталанта

32' Г О О О О Л - Де Рон Мартен правой ногой классно пробил с лета.

31' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Висневски Пшемыслав получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Висневски Пшемыслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Специя

24' Копмейнерс Тëн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Толой Рафаэл нанес удар головой, но Бартломей Дронговский спокойно отбил мяч.

24' Муриэль Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Специя

22' Хорошую попытку сделал Шомуродов Элдор . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

21' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Специя

20' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Команда Специя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Специя будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль забивает с правой ноги!

18' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

17' Копмейнерс Тëн из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Аталанта

9' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Аталанта

6' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Муриэль Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля