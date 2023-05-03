Тур: 33. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
0:1
18' ГолГьяси Эммануэль
1:1
32' ГолДе Рон Мартен
38' Желтая карточкаАмпаду Этан
40' Желтая карточкаБастони Симоне
2:1
48' ГолДзаппакоста Давиде
3:1
54' ГолМуриэль Луис
3:2
64' ГолБурабия Мехди
75' Желтая карточкаАгудело Кевин
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
32'
1:1
38'
40'
48'
54'
3:1
64'
3:2
75'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
506 Количество передач 410
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Специя
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3.75
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.57
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
35
63
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.39
|Копмейнерс Тëн
|7 (2)
|0.21
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.21
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0.09
|Пашалич Марио
|3
|0.09
|Де Рон Мартен
|3
|0.09
|Меле Йоаким
|3
|0.09
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Сапата Дуван
|2
|0.06
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.06
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.39
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.09
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|6
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Меле Йоаким
|4
|1
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Паломино Хосе
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Ампаду Этан
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Бастони Симоне
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Агудело Кевин
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
10
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Специя
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
24
14
Аталанта
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Специя
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
31
24
Голы по времени матча
Забито
31
13
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
1
3%
1
8%
1-15
5
16%
4
31%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
8
26%
3
23%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
6
19%
0
0%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
15%
2
7%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
4
20%
7
26%
76-90
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
7
27%
7
47%
31-45
8
31%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
19%
1
7%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
11%
5
19%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
4
22%
6
22%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
3
17%
6
22%
76-90
Забито
57
28
24 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 10
21 Забивали первыми 10
5 Не забивали 15
2
4%
2
7%
1-15
8
14%
7
25%
16-30
14
25%
9
32%
31-45
16
28%
4
14%
46-60
6
11%
5
18%
61-75
11
19%
1
4%
76-90
Пропущено
38
54
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 27
5
13%
7
13%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
6
16%
8
15%
31-45
8
21%
11
20%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
7
18%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2
Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1
Специя
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1
Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3
Результаты матчей
Аталанта
Специя
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
8
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:2
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
8
1 раз 3%
0
15 раз 45%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
88
611
412
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
88
107
412
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
1815
1815
1023
627
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|51 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|3:0 Заявка
|33
|19
|3
|11
|57 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|1:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 38
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 48
|43
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 48
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|12
|18
|28 - 58
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 17
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 14
|33
|6.
|1:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|15.
|0:3 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|3:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|18 - 32
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:3 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9