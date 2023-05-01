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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Ювентус
 
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Лечче
Прогнозы 22
Ювентус 100% (22)
X 0% (0)
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Ничья
Лечче
3.80
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История личных встреч

Ювентус
Лечче

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 8 0.25
Влахович Душан 8 (2) 0.25
Милик Аркадиуш 7 0.22
Кин Мойзе 6 0.19
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.13
Костич Филип 3 0.09
Данило Луис 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Фаджоли Николо 2 0.06
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.25
Сисей Ассан 5 0.16
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Баскиротто Федерико 3 0.09
Ди Франческо Федерико 2 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 8 0
Рабио Адриен 7 0
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Куадрадо Хуан 4 1
Паредес Леандро 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Бремер Глейсон 5 0
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Ровелла Николо 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Гонсалес Джоан 7 0
Юмтити Самуэль 6 0
Блен Алексис 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Ювентус
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Лечче
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
4
Ювентус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лечче
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

12
11
Ювентус
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
16% (5)
31% (10)
Лечче
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

34
13
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
5
15%
5
38%
31-45
7
21%
2
15%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
9
26%
2
15%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
5
38%
5
31%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
2
14%
5
24%
1-15
1
7%
7
33%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Забито

48
28
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
5
10%
1
4%
1-15
7
15%
5
18%
16-30
9
19%
9
32%
31-45
9
19%
6
21%
46-60
8
17%
5
18%
61-75
10
21%
2
7%
76-90

Пропущено

27
37
15 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 21
15 Не пропускали 26
4
15%
7
19%
1-15
3
11%
9
24%
16-30
8
30%
30%
7
19%
31-45
6
22%
5
14%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
1
4%
2
5%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0
Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2
Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Сампдория - Лечче 0:2

Результаты матчей

Ювентус
Лечче

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
7 раз 22%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
3
13
7
9
2.5
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
2
14
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
20
12
12
20
1.5
7
25
8
24
2.5
3
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 6 8 48 - 27 60
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
6.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 22
    Ювентус 100% (22)
    X 0% (0)
    Лечче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Лечче
    3.80
    4.02
    6.70
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    Где смотреть матч Ювентус - Лечче онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Лечче

    Исход игры
    Ювентус
    100% (20)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (7)
    Меньше
    65% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    15% (3)
    Нет
    85% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    50% (10)
    1:0 Ювентус
    15% (3)
    3:0 Ювентус
    15% (3)
    2:1 Ювентус
    15% (3)
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