Тур: 33. Стадион: Альянц Стэдиум.
История личных встреч
Ювентус
Лечче
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабио Адриен
|8
|0.25
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.25
|Милик Аркадиуш
|7
|0.22
|Кин Мойзе
|6
|0.19
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.13
|Костич Филип
|3
|0.09
|Данило Луис
|3
|0.09
|Бремер Глейсон
|3
|0.09
|Фаджоли Николо
|2
|0.06
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.25
|Сисей Ассан
|5
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Рабио Адриен
|7
|0
|Алекс Сандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|Паредес Леандро
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Гонсалес Джоан
|7
|0
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|Блен Алексис
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Лечче
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
4
Ювентус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лечче
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
12
11
Ювентус
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
16% (5)
31% (10)
Лечче
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
34
13
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
5
15%
5
38%
31-45
7
21%
2
15%
46-60
4
12%
2
15%
61-75
9
26%
2
15%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
5
38%
5
31%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
2
14%
5
24%
1-15
1
7%
7
33%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Забито
48
28
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 10
7 Не забивали 12
5
10%
1
4%
1-15
7
15%
5
18%
16-30
9
19%
9
32%
31-45
9
19%
6
21%
46-60
8
17%
5
18%
61-75
10
21%
2
7%
76-90
Пропущено
27
37
15 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 21
15 Не пропускали 26
4
15%
7
19%
1-15
3
11%
9
24%
16-30
8
30%
30%
7
19%
31-45
6
22%
5
14%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
1
4%
2
5%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0
Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2
Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Сампдория - Лечче 0:2
Результаты матчей
Ювентус
Лечче
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
7 раз 22%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
106
313
79
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
214
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2012
1220
725
824
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|50 - 24
|61
|3.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 27
|60
|4.
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|54 - 35
|57
|5.
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|44 - 30
|57
|6.
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 38
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 37
|55
|8.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|42 - 36
|45
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 43
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|40 - 47
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 38
|42
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|38 - 51
|34
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|27 - 45
|27
|18.
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|26 - 51
|27
|19.
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|28 - 58
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|20 - 57
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
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|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Сассуоло
|Лопес Максим
|10
Прогнозы на матч Ювентус - Лечче
Исход игры
Ювентус
100% (20)
Ничья
0% (0)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (7)
Меньше
65% (13)
Обе команды забьют
Да
15% (3)
Нет
85% (17)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50% (10)
1:0 Ювентус
15% (3)
3:0 Ювентус
15% (3)
2:1 Ювентус
15% (3)
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