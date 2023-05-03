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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Монца
1:1
Второй тайм: 46'
Рома
0'
0:1
24' Гол
Эль-Шаарави Стефан
35' Желтая карточка
Жозе Моуринью
35' Желтая карточка
Палладино Раффаэле
1:1
39' Гол
Кальдирола Лука
43' Желтая карточка
Чиурриа Патрик
1:1. Гол Луки Кальдиролы (видео)...
0:1. Гол Стефана Эль-Шаарави (ви...

Ход матча

24'
0:1
Эль-Шаарави Стефан
35'
 
Жозе Моуринью
35'
Палладино Раффаэле
 
39'
Кальдирола Лука
(Ровелла Николо)
1:1
43'
Чиурриа Патрик
 
46'
Биринделли Самуэле
Колпани Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 245 Количество передач 159
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 123
Монца 8.9% (11)
X 20.3% (25)
Рома 70.7% (87)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Рома
4.60
3.32
2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
59
Залевски
Никола
52
Бове
Эдоардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
18
Сольбаккен
Ола
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Абрахам
Тэмми
Монца
3-4-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 6 0.18
Чиурриа Патрик 5 0.15
Капрари Джанлука 4 (1) 0.12
Пессина Маттео 4 (3) 0.12
Мота Дани 4 0.12
Сенси Стефано 3 0.09
Колпани Андреа 3 0.09
Петанья Андреа 2 (1) 0.06
Кальдирола Лука 2 0.06
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.33
Абрахам Тэмми 8 0.24
Эль-Шаарави Стефан 5 0.15
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.12
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 8 0
Сенси Стефано 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Марлон 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Ровелла Николо 4 1
Палладино Раффаэле 5 0
Пессина Маттео 5 0
Донати Джулио 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Мари Пабло 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Жозе Моуринью 4 3
Кристанте Бриан 7 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Матич Неманья 5 0
Челик Мехмет 5 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Рома
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
9
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

17
21
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Рома
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
6
29%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
2
10%
6
32%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
22%
5
21%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
7
30%
1
10%
61-75
4
17%
2
20%
76-90

Забито

39
45
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
3
8%
7
16%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
8
18%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
9
23%
7
16%
61-75
7
18%
13
29%
76-90

Пропущено

44
29
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
7
16%
3
10%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
8
18%
2
7%
46-60
10
23%
4
14%
61-75
6
14%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2
Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0
Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1

Результаты матчей

Монца
Рома

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Монца
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
7
9
2
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
27
5
12
20
1.5
12
20
4
28
2.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 1:0 Заявка 33 19 7 7 51 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 3:0 Заявка 33 19 3 11 57 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 1:1 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 0:0 Заявка 33 16 10 7 52 - 38 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 1:1 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 0:1 Заявка 33 12 7 14 40 - 48 43
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 0:3 Заявка 33 6 9 18 27 - 48 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 33 3 12 18 28 - 58 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 3:0 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 17 34
5.
Лацио
 1:0 Заявка 17 10 3 4 26 - 14 33
6.
Рома
 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 1:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
14.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
15.
Верона
 0:3 Заявка 17 6 2 9 19 - 27 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 1:0 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 1:1 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 3:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 1:1 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 31 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 1 8 8 18 - 32 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 0:3 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Вместо Колпани Биринделли на поле появился в составе коллектива хозяев сейчас. У "Ромы" пока ротация в составе мы не увидели. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Красиво Пессина оттеснил от мяча Бове. Мяч за пределы поля уходит от игрока римского коллектива, который остается ни с чем. Добавленная минута миновала. Свисток на перерыв - 1:1!
  • Угловой
    44'
    Еще один угловой подали футболисты "Ромы". Кристанте попытался головой пробить по рамке соперника, но по мячу толком футболист не попал в этой ситуации.
  • Желтая карточка
    43'
    Чиурриа сносит на газон сейчас Эль-Шаарави, после чего видит перед собой футболист карточку желтого цвета. Вполне заслуженную, я думаю.
  • 41'
    Все теперь начинается в нашем матче заново. "Рома" пытается выйти из обороны в атаку, а Жозе Моуриньо отправился на скамейку запасных.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛЬДИРОЛА! 1:1!
    Ровелла с правого края выполнил подачу на партнера, и тот нанес удар по воротам соперника. Мяч влетел прямиком под перекладину. Речи об офсайде в этом случае даже близко не было!
  • Фол, нарушение
    39'
    Штрафной удар теперь зарабатывает уже коллектив хозяев. Будет подача с правого края. Ждем, что придумает "Монца" в этой ситуации.
  • 37'
    Капрари с левого края пытался выполнить подачу на ближнюю штангу, но попал в ногу защитнику игрок, после чего заработал для своего коллектива аут.
  • 36'
    Абрахама снесли сейчас на газон. Пабло Мари таким образом постарался. Штрафной удар выполняет Челик, который безадресно забрасывает сферу в чужую штрафную.
  • Желтая карточка
    35'
    Чиффи показал карточку желтого цвета Чиффи. Наставник "Монцы" Палладино также был награжден "горчичников". Справедливо!
  • Фол, нарушение
    33'
    Угловой разыграли футболисты "Монцы". Упал там один из игроков хозяев, но рефери не зафиксировал нарушения правил. По правому флангу ушел в атаку Сольбаккен, и того снесли на газон противники. Будет штрафной удар.
  • Угловой
    32'
    Манчини с правого края выполнял передачу в центр, но подача была заблокировано. В ответном наступлении "Монца" зарабатывает новый угловой у ворот соперника. 
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТИЩЕ! Дани Мота! Классно он сейчас прошел к воротам, после чего из центра нанес выстрел по рамке соперника, и мяч просвистел рядом с левой стойкой!
  • 30'
    Полчаса отыграли оппоненты. Не смогли удержать мяч в игре сейчас римляне. От ноги Кристанте мяч покинул пределы поля. Случилось все это на глазах у Моуриньо.
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    • 28'
      Сегодня в Серии А может определиться чемпион, но это в том случае, если римский "Лацио" на своем поле проиграет "Сассуоло". Пока же в Риме впереди "орлы" - 1:0. 
    • 27'
      Извинился перед своими партнерами голкипер "Монцы", который показал всем своим видом, что он виновен к том эпизоде, который случился у ворот хозяев. Обещает впредь такого больше не делать.
    • 26'
      Привез, конечно, мяч на свои ворота Ди Грегорио. Ужасным образом отметился голкипер "Монцы", который буквально привез мяч в свои ворота. Абрахам и Эль-Шаарави смогли этот гол организовать.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭЛЬ-ШААРАВИ! 0:1!
      Очень курьезный гол! Ди Грегорио ошибся сейчас у ворот. Начал он мяч обрабатывать, и Абрахам его накрыл. Мяч прилетел к Эль-Шаарави, который направлял мяч в ворота, но с "ленточки" защитник сферу выбил, после чего на добивании сыграл сам же игрок римского коллектива!
    • 23'
      Заброс в штрафную "Монцы" пошел сейчас. Пытался игрок "Ромы" добраться до мяча, но одернул его за футболку соперник. Не было фола против Челика.
    • 22'
      Залевски нанес плотный удар по воротам соперника - мяч прилетел в руки голкиперу "Монцы", который уверенно зафиксировал снаряд в перчатках.
    • 21'
      Подача со штрафного у "Ромы" идет на голову Кристанте, который головой пробивает по рамке, но посылает сферу прямиком в руки голкиперу, фиксирующему сферу в перчатках.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ровелла сейчас прихватил немного Бове, после чего завалил соперника на газон. Судья не стал игнорировать этот эпизод и снова зафиксировал нарушение правил.
    • Угловой
      18'
      Угловой не лучшим образом "Рома" подала - гости отбились, но продолжают они активно пробивать путь к воротам соперника. Многое сегодня у римлян получается. И все это благодаря сопернику. 
    • 17'
      Нанес удар по воротам Эль-Шаарави. Попал снаряд сейчас в спину игроку "Монцы", после чего спланировал за пределы поля. Мяч на угловой улетает.
    • Фол, нарушение
      16'
      Эль-Шаарави получает удар по ногам прямиком перед штрафным кругом. Снова зафиксирован фол в нашем матче, римляне не торопятся разыгрывать штрафной удар.
    • 14'
      "Рома" сейчас взялась за дело. "Монца", вроде как, владела инициативой на поле, много подходов к воротам противника имела, но все не вылилось ни во что. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Пеллегрини подал мяч с левого края в район 11-метровой отметки, откуда удар по воротам соперника нанес все тот же Бове. Мяч полетел на удобной для голкипера высоте, и тот сумел отбить мяч в сторону от рамки!
    • Фол, нарушение
      12'
      Римский коллектив пытается сейчас перехватить инициативу. Теперь Залевского на левом краю сбивают. Зарабатывает Никола штрафной удар для своего коллектива.
    • Фол, нарушение
      10'
      Первые 10 минут отыграли соперники. У нас в атаке Бове роняют на газон. Упал футболист, но встречу сможет он продолжить. Все с ним нормально.
    • Анонс
      9'
      Накануне "Аталанта" одержала победу в матче со "Специей" и вырвалась на пятую строчку. Правда, у "Ромы" есть сегодняшняя игра в запасе, и здесь будут пытаться "волки" одержать победу, чтобы вырваться вперед. Гости хотят в Лигу чемпионов, но у них есть запасной путь в этот турнир. Речь идет о Лиге Европы и победы в турнире.
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Заброс с правого края идет сейчас в штрафную "Монцы". Оттуда после паса Абрахама уже в падении боковыми "ножницами" пытается пробить Сольбаккен, но летит снаряд куда-то в сторону трибун.
    • 7'
      Римлянам предстоит непростая игра сегодня. Судя по настрою, соперник хочет забить сегодня немало голов. Пока себя проявляют хозяева очень активно.
    • Угловой
      5'
      Теперь уже Капрари простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но успел к мячу сейчас игрок "Ромы". Снова выносится сфера за лицевую линию римлянами. На угловой. 
    • Угловой
      4'
      Неудачно разыгрывают стандартное положение игроки "Монцы". Красиво в атаке действуют хозяева, которые явно намерены забить быстрый гол. 
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТ! Дани Мота! Сразу хозяева создают опасный момент у ворот соперника. Получает мяч на левом фланге 47-й номер хозяев, пробивает в ближний угол, но попадает в голкипера римлян, который в прыжке отбивает сферу на угловой!
    • 2'
      Футболисты "Монцы" вышли на футбольный газон в красных цветах, а игроки "Ромы" представили в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Тактическая замена. Колпани Андреа уходит с поля и его заменяет Биринделли Самуэле
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Рома

    Исход игры
    Монца
    8.8% (11)
    Ничья
    20.8% (26)
    Рома
    70.4% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    40.8% (51)
    1:1 Ничья
    18.4% (23)
    0:1 Рома
    16.8% (21)
    0:2 Рома
    6.4% (8)
    2:1 Монца
    5.6% (7)
    1:3 Рома
    3.2% (4)
    1:0 Монца
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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