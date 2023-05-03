Вместо Колпани Биринделли на поле появился в составе коллектива хозяев сейчас. У "Ромы" пока ротация в составе мы не увидели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛЬДИРОЛА! 1:1! Ровелла с правого края выполнил подачу на партнера, и тот нанес удар по воротам соперника. Мяч влетел прямиком под перекладину. Речи об офсайде в этом случае даже близко не было!

Все теперь начинается в нашем матче заново. "Рома" пытается выйти из обороны в атаку, а Жозе Моуриньо отправился на скамейку запасных.

Чиурриа сносит на газон сейчас Эль-Шаарави, после чего видит перед собой футболист карточку желтого цвета. Вполне заслуженную, я думаю.

Еще один угловой подали футболисты "Ромы". Кристанте попытался головой пробить по рамке соперника, но по мячу толком футболист не попал в этой ситуации.

Красиво Пессина оттеснил от мяча Бове. Мяч за пределы поля уходит от игрока римского коллектива, который остается ни с чем. Добавленная минута миновала. Свисток на перерыв - 1:1!

Полчаса отыграли оппоненты. Не смогли удержать мяч в игре сейчас римляне. От ноги Кристанте мяч покинул пределы поля. Случилось все это на глазах у Моуриньо.

МОМЕНТИЩЕ! Дани Мота! Классно он сейчас прошел к воротам, после чего из центра нанес выстрел по рамке соперника, и мяч просвистел рядом с левой стойкой!

Манчини с правого края выполнял передачу в центр, но подача была заблокировано. В ответном наступлении "Монца" зарабатывает новый угловой у ворот соперника.

Угловой разыграли футболисты "Монцы". Упал там один из игроков хозяев, но рефери не зафиксировал нарушения правил. По правому флангу ушел в атаку Сольбаккен, и того снесли на газон противники. Будет штрафной удар.

Абрахама снесли сейчас на газон. Пабло Мари таким образом постарался. Штрафной удар выполняет Челик, который безадресно забрасывает сферу в чужую штрафную.

Капрари с левого края пытался выполнить подачу на ближнюю штангу, но попал в ногу защитнику игрок, после чего заработал для своего коллектива аут.

Штрафной удар теперь зарабатывает уже коллектив хозяев. Будет подача с правого края. Ждем, что придумает "Монца" в этой ситуации.

Нанес удар по воротам Эль-Шаарави. Попал снаряд сейчас в спину игроку "Монцы", после чего спланировал за пределы поля. Мяч на угловой улетает.

Угловой не лучшим образом "Рома" подала - гости отбились, но продолжают они активно пробивать путь к воротам соперника. Многое сегодня у римлян получается. И все это благодаря сопернику.

Ровелла сейчас прихватил немного Бове, после чего завалил соперника на газон. Судья не стал игнорировать этот эпизод и снова зафиксировал нарушение правил.

Подача со штрафного у "Ромы" идет на голову Кристанте, который головой пробивает по рамке, но посылает сферу прямиком в руки голкиперу, фиксирующему сферу в перчатках.

Залевски нанес плотный удар по воротам соперника - мяч прилетел в руки голкиперу "Монцы", который уверенно зафиксировал снаряд в перчатках.

Заброс в штрафную "Монцы" пошел сейчас. Пытался игрок "Ромы" добраться до мяча, но одернул его за футболку соперник. Не было фола против Челика.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭЛЬ-ШААРАВИ! 0:1! Очень курьезный гол! Ди Грегорио ошибся сейчас у ворот. Начал он мяч обрабатывать, и Абрахам его накрыл. Мяч прилетел к Эль-Шаарави, который направлял мяч в ворота, но с "ленточки" защитник сферу выбил, после чего на добивании сыграл сам же игрок римского коллектива!

Привез, конечно, мяч на свои ворота Ди Грегорио. Ужасным образом отметился голкипер "Монцы", который буквально привез мяч в свои ворота. Абрахам и Эль-Шаарави смогли этот гол организовать.

Извинился перед своими партнерами голкипер "Монцы", который показал всем своим видом, что он виновен к том эпизоде, который случился у ворот хозяев. Обещает впредь такого больше не делать.

Сегодня в Серии А может определиться чемпион, но это в том случае, если римский "Лацио" на своем поле проиграет "Сассуоло". Пока же в Риме впереди "орлы" - 1:0.

16' Эль-Шаарави получает удар по ногам прямиком перед штрафным кругом. Снова зафиксирован фол в нашем матче, римляне не торопятся разыгрывать штрафной удар.

14' "Рома" сейчас взялась за дело. "Монца", вроде как, владела инициативой на поле, много подходов к воротам противника имела, но все не вылилось ни во что.

13' ОПАСНО! Пеллегрини подал мяч с левого края в район 11-метровой отметки, откуда удар по воротам соперника нанес все тот же Бове. Мяч полетел на удобной для голкипера высоте, и тот сумел отбить мяч в сторону от рамки!

12' Римский коллектив пытается сейчас перехватить инициативу. Теперь Залевского на левом краю сбивают. Зарабатывает Никола штрафной удар для своего коллектива.

10' Первые 10 минут отыграли соперники. У нас в атаке Бове роняют на газон. Упал футболист, но встречу сможет он продолжить. Все с ним нормально.

9' Накануне "Аталанта" одержала победу в матче со "Специей" и вырвалась на пятую строчку. Правда, у "Ромы" есть сегодняшняя игра в запасе, и здесь будут пытаться "волки" одержать победу, чтобы вырваться вперед. Гости хотят в Лигу чемпионов, но у них есть запасной путь в этот турнир. Речь идет о Лиге Европы и победы в турнире.

8' МОМЕНТ! Заброс с правого края идет сейчас в штрафную "Монцы". Оттуда после паса Абрахама уже в падении боковыми "ножницами" пытается пробить Сольбаккен, но летит снаряд куда-то в сторону трибун.

7' Римлянам предстоит непростая игра сегодня. Судя по настрою, соперник хочет забить сегодня немало голов. Пока себя проявляют хозяева очень активно.

5' Теперь уже Капрари простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но успел к мячу сейчас игрок "Ромы". Снова выносится сфера за лицевую линию римлянами. На угловой.

4' Неудачно разыгрывают стандартное положение игроки "Монцы". Красиво в атаке действуют хозяева, которые явно намерены забить быстрый гол.

3' МОМЕНТ! Дани Мота! Сразу хозяева создают опасный момент у ворот соперника. Получает мяч на левом фланге 47-й номер хозяев, пробивает в ближний угол, но попадает в голкипера римлян, который в прыжке отбивает сферу на угловой!

2' Футболисты "Монцы" вышли на футбольный газон в красных цветах, а игроки "Ромы" представили в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.