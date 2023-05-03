Тур: 33. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
0:1
24' ГолЭль-Шаарави Стефан
35' Желтая карточкаЖозе Моуринью
35' Желтая карточкаПалладино Раффаэле
1:1
39' ГолКальдирола Лука
43' Желтая карточкаЧиурриа Патрик
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
35'
39'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
245 Количество передач 159
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Свилар МилеВратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монца
Рома
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|6
|0.18
|Чиурриа Патрик
|5
|0.15
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.12
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.12
|Мота Дани
|4
|0.12
|Сенси Стефано
|3
|0.09
|Колпани Андреа
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.06
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Мачин Хосе
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.33
|Абрахам Тэмми
|8
|0.24
|Эль-Шаарави Стефан
|5
|0.15
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.12
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
|Челик Мехмет
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|8
|0
|Сенси Стефано
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Марлон
|6
|0
|Капрари Джанлука
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|5
|0
|Пессина Маттео
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|1
|Жозе Моуринью
|4
|3
|Кристанте Бриан
|7
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Манчини Джанлука
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Рома
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
9
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
17
21
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Рома
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
26
30
Голы по времени матча
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
4
19%
6
29%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
6
29%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
2
10%
6
32%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
22%
5
21%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
23
10
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
7
30%
1
10%
61-75
4
17%
2
20%
76-90
Забито
39
45
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
3
8%
7
16%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
8
18%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
9
23%
7
16%
61-75
7
18%
13
29%
76-90
Пропущено
44
29
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
7
16%
3
10%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
8
18%
2
7%
46-60
10
23%
4
14%
61-75
6
14%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2
Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0
Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1
Результаты матчей
Монца
Рома
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Монца
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
79
79
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
511
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
275
1220
1220
428
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|68 - 22
|79
|2.
|1:0 Заявка
|33
|19
|7
|7
|51 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|3:0 Заявка
|33
|19
|3
|11
|57 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|1:1 Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|52 - 38
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 40
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|0:1 Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 48
|43
|13.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|26 - 42
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 48
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|0:0 Заявка
|33
|3
|12
|18
|28 - 58
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|3:0 Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 17
|34
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 14
|33
|6.
|1:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|15.
|0:3 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|3:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|18 - 32
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:3 Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|17 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:1 Рома
Исход игры
Монца
8.8% (11)
Ничья
20.8% (26)
Рома
70.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
73.95% (88)
Нет
26.05% (31)
Популярный счёт
1:2 Рома
40.8% (51)
1:1 Ничья
18.4% (23)
0:1 Рома
16.8% (21)
0:2 Рома
6.4% (8)
2:1 Монца
5.6% (7)
1:3 Рома
3.2% (4)
1:0 Монца
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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