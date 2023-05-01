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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Монца
 
Позже
Рома
Прогнозы 22
Монца 4.5% (1)
X 18.2% (4)
Рома 77.3% (17)
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Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Рома
3.65
3.40
2.29
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История личных встреч

Монца
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 6 0.19
Чиурриа Патрик 5 0.16
Капрари Джанлука 4 (1) 0.13
Пессина Маттео 4 (3) 0.13
Мота Дани 4 0.13
Сенси Стефано 3 0.09
Колпани Андреа 3 0.09
Петанья Андреа 2 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.34
Абрахам Тэмми 8 0.25
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.13
Эль-Шаарави Стефан 4 0.13
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 8 0
Сенси Стефано 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Марлон 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Ровелла Николо 4 1
Пессина Маттео 5 0
Донати Джулио 3 1
Палладино Раффаэле 4 0
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 7 1
Жозе Моуринью 3 3
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Матич Неманья 5 0
Челик Мехмет 5 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Рома
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
9
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

17
21
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Рома
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
6
29%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
2
10%
6
32%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
2
11%
4
17%
1-15
4
22%
2
8%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
22%
5
21%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
7
30%
1
10%
61-75
4
17%
2
20%
76-90

Забито

39
45
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
3
8%
7
16%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
8
18%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
9
23%
7
16%
61-75
7
18%
13
29%
76-90

Пропущено

44
29
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
7
16%
3
10%
1-15
6
14%
7
24%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
8
18%
2
7%
46-60
10
23%
4
14%
61-75
6
14%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2
Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1
Рома
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0
Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1

Результаты матчей

Монца
Рома

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
1
15 раз 47%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Монца
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
7
9
2
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
27
5
12
20
1.5
12
20
4
28
2.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 32 25 4 3 68 - 22 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 6 8 48 - 27 60
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Фиорентина
 Заявка 32 12 9 11 42 - 36 45
9.
Болонья
 Заявка 32 12 9 11 41 - 40 45
10.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
11.
Сассуоло
 Заявка 32 12 7 13 40 - 47 43
12.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
13.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
14.
Салернитана
 Заявка 32 7 13 12 38 - 51 34
15.
Эмполи
 Заявка 32 7 11 14 26 - 42 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Верона
 Заявка 32 6 9 17 27 - 45 27
18.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
19.
Кремонезе
 Заявка 32 3 11 18 28 - 58 20
20.
Сампдория
 Заявка 32 3 8 21 20 - 57 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
10.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
6.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Сассуоло Лопес Максим 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 57.1% пользователей.
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    • Прогнозы 22
    Монца 4.5% (1)
    X 18.2% (4)
    Рома 77.3% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Рома
    3.65
    3.40
    2.29
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Монца - Рома

    Исход игры
    Монца
    4.8% (1)
    Ничья
    19% (4)
    Рома
    76.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (15)
    Меньше
    28.57% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (17)
    Нет
    19.05% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    57.1% (12)
    0:1 Рома
    14.3% (3)
    1:1 Ничья
    9.5% (2)
    2:2 Ничья
    9.5% (2)
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