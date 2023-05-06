Тур: 31. Стадион: Ostseestadion.
0'
1:0
34' ГолПрёгер Кай
40' Желтая карточкаШумахер Кевин
68' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
2:0
80' ГолФерхук Йон
89' Желтая карточкаЭльведи Ян
Ход матча
34'
1:0
40'
68'
80'
2:0
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
40
Урбиг
Йонас
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Ганза
Ян
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
2.4
2.29
Среднее время на гол
37
39
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
2.17
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|9
|0.29
|Лукас Фрёде
|4
|0.13
|Ферхук Йон
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.06
|Шумахер Кевин
|2
|0.06
|Фролинг Нильс
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.03
|Россбах Дамиан
|1
|0.03
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.03
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.19
|Овусу Принс-Осеи
|6 (1)
|0.19
|Калисканер Каан
|5
|0.16
|Макридис Хараламбос
|2
|0.06
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Minos Gouras
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|8
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Шумахер Кевин
|9
|0
|Лукас Фрёде
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шретер Моррис
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|13
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|1
|Эльведи Ян
|7
|0
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Брайткройц Стив
|4
|1
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Гувара Леон
|2
|1
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
9
Ганза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ян
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
10
11
Ганза
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Ян
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
13
11
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
14%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
8%
1
4%
1-15
4
17%
6
24%
16-30
6
25%
3
12%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
29%
29%
8
32%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
9%
4
31%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
9%
8
38%
1-15
7
30%
1
5%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Забито
25
30
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
14 Не забивали 11
3
12%
7
23%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
6
24%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Пропущено
47
46
22 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
4
9%
9
20%
1-15
11
23%
7
15%
16-30
7
15%
5
11%
31-45
8
17%
5
11%
46-60
5
11%
6
13%
61-75
12
26%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1
Ян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зандхаузен - Ян 2:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2
Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1
Результаты матчей
Ганза
Ян
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
8 раз 27%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
69
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
213
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
1614
822
921
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|48 - 24
|64
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|31
|16
|5
|10
|54 - 40
|53
|5.
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|6.
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|2:1
|31
|12
|6
|13
|52 - 50
|42
|9.
|1:2
|31
|11
|7
|13
|44 - 46
|40
|10.
|31
|10
|10
|11
|48 - 55
|40
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|13.
|2:0
|31
|10
|4
|17
|28 - 46
|34
|14.
|30
|9
|6
|15
|26 - 44
|33
|15.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|0:2
|31
|7
|7
|17
|29 - 49
|28
|18.
|30
|7
|7
|16
|33 - 57
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|4.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|6.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|9.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|10.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:2
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|17.
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|18.
|2:0
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|5.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|6.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|9.
|2:0
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|1:2
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|2:1
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|18.
|0:2
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|12 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10