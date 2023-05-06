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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 25000
Ганза
2:0
Конец матча
Ян
0'
1:0
34' Гол
Прёгер Кай
40' Желтая карточка
Шумахер Кевин
68' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
2:0
79' Гол
Ферхук Йон
89' Желтая карточка
Эльведи Ян
90'+5

Ход матча

34'
Прёгер Кай
(Dennis Dressel)
1:0
40'
Шумахер Кевин
 
46'
 
Йылдырым Айгюн
Сингх Сарприт
60'
Ферхук Йон
Хинтерзеер Лукас
 
68'
 
Гимбер Бенедикт
71'
 
Макридис Хараламбос
Гюнтер Лассе
79'
Ферхук Йон
2:0
80'
Шретер Моррис
Фролинг Нильс
 
83'
 
Фабер Конрад
Вит Кристиан
83'
 
Тальхаммер Максимилиан
Гимбер Бенедикт
89'
 
Эльведи Ян
90'
Майсснер Томас
Прёгер Кай
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 231 Количество передач 324
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
15
Фролинг
Нильс
40
Урбиг
Йонас
33
Эльведи
Ян
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
30
Вит
Кристиан
27
Гюнтер
Лассе
5
Гимбер
Бенедикт
10
Калисканер
Каан
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
9
Овусу
Принс-Осеи
Ганза
3-4-3
Ян
3-4-1-2

История личных встреч

Ганза
Ян

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:3
К
3:3
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
4:4
Б3
1:1
Б3
4:2
Б3
2:2
Б3
5:0

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

2.4
2.29

Среднее время на гол

37
39

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

2.17
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
51

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 9 0.29
Лукас Фрёде 4 0.13
Ферхук Йон 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Хинтерзеер Лукас 2 0.06
Шумахер Кевин 2 0.06
Фролинг Нильс 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Мэлоун Райан 1 (1) 0.03
Россбах Дамиан 1 0.03
Ван Дронгелен Рик 1 0.03
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.19
Овусу Принс-Осеи 6 (1) 0.19
Калисканер Каан 5 0.16
Макридис Хараламбос 2 0.06
Меес Джошуа 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Йылдырым Айгюн 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Minos Gouras 1 0.03
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 8 2
Ингельссон Сванте 9 0
Шумахер Кевин 9 0
Лукас Фрёде 8 0
Россбах Дамиан 6 1
Мэлоун Райан 7 0
Найдхарт Нико 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Анану Фредерик 3 0
Шерфф Лукас 1 1
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шретер Моррис 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 13 0
Саллер Бенедикт 6 1
Эльведи Ян 7 0
Овусу Принс-Осеи 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Брайткройц Стив 4 1
Йылдырым Айгюн 4 0
Гувара Леон 2 1
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Ганза
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
9
Ганза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ян
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

10
11
Ганза
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Ян
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

13
12

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
27
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
1
4%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
6
25%
4
15%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
7
29%
29%
9
33%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
1
9%
4
31%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
9%
8
38%
1-15
7
30%
1
5%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Забито

27
30
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 14
14 Не забивали 12
3
11%
7
23%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
6
22%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
7
26%
6
20%
76-90

Пропущено

47
48
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
4
9%
9
19%
1-15
11
23%
7
15%
16-30
7
15%
6
13%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
5
11%
6
13%
61-75
12
26%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1
Ян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зандхаузен - Ян 2:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2
Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1

Результаты матчей

Ганза
Ян

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
6 раз 38%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 26%
2:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
0
15 раз 48%
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
5
10
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
9
2
13
1.5
4
12
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
16
15
9
22
1.5
9
22
2
29
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 30 19 7 4 48 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
5.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
6.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Ганза
 31 10 4 17 28 - 46 34
14.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
15.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
5.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
6.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Шумахер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Dennis Dressel сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ганза 2:0 Ян онлайн

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