  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Карлсруэ
2:1
Второй тайм: 90+'
Ганновер 96
0'
1:0
4' Гол
Кауфманн Миккель
2:0
12' Гол
Шлойзенер Фабиан
13' Желтая карточка
Тиеде Марко
2:1
43' Гол
Шауб Луис

Ход матча

4'
Кауфманн Миккель
(Йенсен Леон)
1:0
12'
Шлойзенер Фабиан
(Небель Пауль)
2:0
13'
Тиеде Марко
 
43'
2:1
Шауб Луис
59'
 
Нильсен Ховард
Бейер Максимилиан
76'
 
Эрнст Себастьян
Шауб Луис
76'
 
Вайдандт Хендрик
Тойхерт Седрик
76'
Зивзивадзе Буду
Кауфманн Миккель
 
77'
Чой Кён-Рок
Йенсен Леон
 
85'
 
Муроя Сэй
Дем Янник
87'
Гордон Даниэль
Небель Пауль
 
87'
Tim Rossmann
Шлойзенер Фабиан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 13
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ганновер 96
4.50
9.00
44.00
Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
28
Франке
Марсель
18
Брозински
Даниэль
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
24
Шлойзенер
Фабиан
14
Кауфманн
Миккель
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
14
Бейер
Максимилиан
36
Тойхерт
Седрик
Карлсруэ
4-3-1-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Ганновер 96

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

140%
7 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
3:3
К
2:0
К
0:6
Б2
2:0
Б2
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
74

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 12 0.39
Ванитцек Марвин 10 (4) 0.32
Кауфманн Миккель 10 0.32
Небель Пауль 3 0.1
Рапп Симоне 3 0.1
Хайзе Филип 3 0.1
Йенсен Леон 3 0.1
Гондорф Жером 2 0.06
Батмаз Малик 2 0.06
Юнг Себастьян 1 0.03
Брайтхаупт Тим 1 0.03
Франке Марсель 1 0.03
Куэто Лукас 1 0.03
Брозински Даниэль 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 12 (1) 0.39
Нильсен Ховард 7 0.23
Бейер Максимилиан 6 (1) 0.19
Кён Деррик 5 0.16
Шауб Луис 4 0.13
Муроя Сэй 3 0.1
Вайдандт Хендрик 2 0.06
Безушков Макс 1 0.03
Бёрнер Юлиан 1 0.03
Крайнц Лука 1 0.03
Керк Себастьян 1 (1) 0.03
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 10 1
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Кауфманн Миккель 5 0
Юнг Себастьян 4 0
Хайзе Филип 4 0
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 4 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Тиеде Марко 1 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Батмаз Малик 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 12 1
Нойман Фил 5 2
Кён Деррик 7 0
Бёрнер Юлиан 6 0
Нильсен Ховард 5 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Yannik Luehrs 0 1
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ганновер 96
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

10
9
Карлсруэ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ганновер 96
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

16
17
Карлсруэ
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Ганновер 96
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

27
16

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

30
20
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
7%
4
20%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
1
3%
4
20%
46-60
8
27%
2
10%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Пропущено

22
23
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
5
23%
5
22%
76-90

Забито

22
24
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
6
27%
5
21%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
1
5%
5
21%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
7
28%
4
20%
61-75
5
20%
5
25%
76-90

Забито

52
44
28 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
8
15%
9
20%
1-15
12
23%
3
7%
16-30
8
15%
9
20%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
12
23%
7
16%
61-75
7
13%
9
20%
76-90

Пропущено

47
43
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
5
11%
5
12%
1-15
4
9%
5
12%
16-30
10
21%
7
16%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
10
21%
9
21%
61-75
10
21%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Ганновер 96

Точный счет

4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
7
8
5
10
2.5
3
12
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
5
14
16
1.5
11
19
7
23
2.5
6
24
4
26
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 30 19 7 4 48 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
5.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
6.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Карлсруэ
 2:1 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 1:2 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Ганза
 2:0 31 10 4 17 28 - 46 34
14.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
15.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 0:2 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 2:1 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 1:2 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Ян
 0:2 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 2:0 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
5.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
6.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 2:0 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 1:2 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 2:1 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 0:2 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Тиеде Марко получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Пауль Небель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Шлойзенер Фабиан бьет в цель!
  • 4'
    Йенсен Леон сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Кауфманн Миккель бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.71. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.71 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карлсруэ
    Ничья
    Ганновер 96
    4.50
    9.00
    44.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карлсруэ
    Ганновер 96
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     