Тур: 31. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 21477
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолКауфманн Миккель
2:0
12' ГолШлойзенер Фабиан
13' Желтая карточкаТиеде Марко
2:1
43' ГолШауб Луис
90'+6
Ход матча
4'
1:0
12'
2:0
13'
43'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 14
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
332 Количество передач 500
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
21
Тиеде
Марко
26
Небель
Пауль
31
Бёрнер
Юлиан
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
-
29 Max Weiss
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Карлсруэ
Ганновер 96
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
140%
7 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
74
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|12
|0.39
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.32
|Кауфманн Миккель
|10
|0.32
|Небель Пауль
|3
|0.1
|Рапп Симоне
|3
|0.1
|Хайзе Филип
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|3
|0.1
|Гондорф Жером
|2
|0.06
|Батмаз Малик
|2
|0.06
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|12 (1)
|0.39
|Нильсен Ховард
|7
|0.23
|Бейер Максимилиан
|6 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|5
|0.16
|Шауб Луис
|4
|0.13
|Муроя Сэй
|3
|0.1
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.06
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|10
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|12
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ганновер 96
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
10
10
Карлсруэ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
16
17
Карлсруэ
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
26
27
Голы по времени матча
Забито
32
21
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
13%
4
19%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
1
3%
4
19%
46-60
8
25%
2
10%
61-75
6
19%
4
19%
76-90
Пропущено
23
25
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
22%
4
16%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90
Забито
22
24
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
6
27%
5
21%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
1
5%
5
21%
76-90
Пропущено
25
20
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
24%
4
20%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
7
28%
4
20%
61-75
5
20%
5
25%
76-90
Забито
54
45
30 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
10
19%
9
20%
1-15
12
22%
3
7%
16-30
8
15%
10
22%
31-45
5
9%
7
16%
46-60
12
22%
7
16%
61-75
7
13%
9
20%
76-90
Пропущено
48
45
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
5
10%
7
16%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
11
23%
7
16%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
10
21%
9
20%
61-75
10
21%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Ганновер 96
Точный счет
4:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
97
78
511
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
69
412
213
313
114
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
265
1516
1120
724
625
427
130
130
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|12 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10