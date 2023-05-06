  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Дармштадт
0:0
Первый тайм: 37'
Санкт-Паули
0'

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Санкт-Паули
2.08
3.75
4.50
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
17
Oladapo
Afolayan
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
Дармштадт
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Дармштадт
Санкт-Паули

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.67
1.14

Среднее время на гол

33
78

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.77
0.85

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
106

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 10 0.32
Ману Брайдон 7 0.23
Хонзак Матиас 4 0.13
Пфайффер Патрик 4 0.13
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.1
Мелем Марвин 3 0.1
Стожилкович Филип 3 0.1
Бадер Маттиас 2 0.06
Ронштадт Франк 2 0.06
Мюллер Янник 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Вильхельмссон Оскар 2 0.06
Холланд Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 8 0.26
Ирвайн Джексон 8 0.26
Хартель Марсель 5 0.16
Эггештайн Йоханнес 5 0.16
Салиакас Манолис 4 0.13
Медич Яков 4 0.13
Меткалф Коннор 3 0.1
Смит Эрик 2 0.06
Oladapo Afolayan 2 0.06
Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Отто Давид 1 0.03
Немет Давид 1 0.03
Elias Saad 1 0.03
Джигала Адам 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 9 0
Пфайффер Патрик 6 1
Гьясула Клаус 3 1
Мюллер Янник 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Сейдель Аарон 3 0
Ману Брайдон 3 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 5 0
Пакарада Леарт 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Василь Никола 3 0
Oladapo Afolayan 3 0
Отто Давид 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Elias Saad 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
15
Дармштадт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Санкт-Паули
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

19
21
Дармштадт
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Санкт-Паули
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
47% (14)
40% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

25
36

Голы по времени матча

Забито

26
27
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
4
15%
7
26%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
20%
4
18%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
5
25%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
30%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90

Забито

46
49
22 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
10
22%
5
10%
1-15
7
15%
9
18%
16-30
5
11%
10
20%
31-45
10
22%
4
8%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
10
22%
12
24%
76-90

Пропущено

26
33
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
15%
6
18%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
8
31%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0

Результаты матчей

Дармштадт
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
11 раз 37%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
7
8
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
24
6
15
15
1.5
14
16
4
26
2.5
6
24
2
28
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 31 19 8 4 48 - 24 65
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
5.
Санкт-Паули
 0:0 31 14 9 8 47 - 35 51
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Ганза
 31 10 4 17 28 - 46 34
14.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
15.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 0:0 16 10 6 0 26 - 10 36
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 0:0 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
5.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
6.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
7.
Санкт-Паули
 0:0 16 5 4 7 24 - 25 19
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Дармштадт.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.92. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.92 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Санкт-Паули
2.08
3.75
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дармштадт 0:0 Санкт-Паули онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дармштадт
Санкт-Паули
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 