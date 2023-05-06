Тур: 31. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
28 Алерс СёренВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Дармштадт
Санкт-Паули
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.67
1.14
Среднее время на гол
33
78
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.77
0.85
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
106
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|10
|0.32
|Ману Брайдон
|7
|0.23
|Хонзак Матиас
|4
|0.13
|Пфайффер Патрик
|4
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.1
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Стожилкович Филип
|3
|0.1
|Бадер Маттиас
|2
|0.06
|Ронштадт Франк
|2
|0.06
|Мюллер Янник
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|8
|0.26
|Ирвайн Джексон
|8
|0.26
|Хартель Марсель
|5
|0.16
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.16
|Салиакас Манолис
|4
|0.13
|Медич Яков
|4
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Смит Эрик
|2
|0.06
|Oladapo Afolayan
|2
|0.06
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Отто Давид
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Elias Saad
|1
|0.03
|Джигала Адам
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|9
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Сейдель Аарон
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Василь Никола
|3
|0
|Oladapo Afolayan
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
15
Дармштадт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Санкт-Паули
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
19
21
Дармштадт
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Санкт-Паули
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
47% (14)
40% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
26
27
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
4
15%
7
26%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
20%
4
18%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
1
10%
1
5%
61-75
2
20%
5
23%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
5
25%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
30%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90
Забито
46
49
22 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
10
22%
5
10%
1-15
7
15%
9
18%
16-30
5
11%
10
20%
31-45
10
22%
4
8%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
10
22%
12
24%
76-90
Пропущено
26
33
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
15%
6
18%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
8
31%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0
Результаты матчей
Дармштадт
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
6 раз 40%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
11 раз 37%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
114
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
78
312
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
246
1515
1416
426
624
228
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|8
|4
|48 - 24
|65
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|31
|16
|5
|10
|54 - 40
|53
|5.
|0:0
|31
|14
|9
|8
|47 - 35
|51
|6.
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|31
|12
|6
|13
|52 - 50
|42
|9.
|31
|11
|7
|13
|44 - 46
|40
|10.
|31
|10
|10
|11
|48 - 55
|40
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|13.
|31
|10
|4
|17
|28 - 46
|34
|14.
|30
|9
|6
|15
|26 - 44
|33
|15.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|31
|7
|7
|17
|29 - 49
|28
|18.
|30
|7
|7
|16
|33 - 57
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3.
|0:0
|16
|10
|6
|0
|26 - 10
|36
|4.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|6.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|9.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|10.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|17.
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|18.
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|5.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|6.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|7.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|24 - 25
|19
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|18.
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|12 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10