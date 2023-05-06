Тур: 31. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
0:3
Конец матча
0'
0:1
45' ГолДжигала Адам
0:2
57' ГолElias Saad
74' Желтая карточкаМелем Марвин
0:3
84' ГолОтто Давид
90' Желтая карточкаСейдель Аарон
90' Желтая карточкаБайфус Марцель
90'+7
Ход матча
45'
0:1
57'
0:2
74'
84'
0:3
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
518 Количество передач 345
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
28 Алерс СёренВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Дармштадт
Санкт-Паули
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.67
1.14
Среднее время на гол
33
78
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.77
0.85
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
106
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|10
|0.32
|Ману Брайдон
|7
|0.23
|Хонзак Матиас
|4
|0.13
|Пфайффер Патрик
|4
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.1
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Стожилкович Филип
|3
|0.1
|Бадер Маттиас
|2
|0.06
|Ронштадт Франк
|2
|0.06
|Мюллер Янник
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|8
|0.26
|Ирвайн Джексон
|8
|0.26
|Хартель Марсель
|5
|0.16
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.16
|Салиакас Манолис
|4
|0.13
|Медич Яков
|4
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Смит Эрик
|2
|0.06
|Oladapo Afolayan
|2
|0.06
|Отто Давид
|2
|0.06
|Elias Saad
|2
|0.06
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|10
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Сейдель Аарон
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Василь Никола
|3
|0
|Oladapo Afolayan
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
15
Дармштадт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Санкт-Паули
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
19
21
Дармштадт
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
23% (7)
29% (9)
Санкт-Паули
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
26
30
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 19
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
4
15%
8
27%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
4
15%
8
27%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
15%
4
18%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
4
31%
5
23%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
5
25%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
30%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90
Забито
46
52
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
10
22%
5
10%
1-15
7
15%
9
17%
16-30
5
11%
11
21%
31-45
10
22%
5
10%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
10
22%
13
25%
76-90
Пропущено
29
33
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
14%
6
18%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
5
17%
3
9%
61-75
9
31%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0
Результаты матчей
Дармштадт
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
97
78
115
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
69
88
312
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
256
1516
1516
427
724
229
229
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|12 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10