Тур: 31. Стадион: Эсприт-Арена.
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолАппелькамп Синта
2:0
19' ГолХоффманн Андре
3:0
24' ПенальтиГинчек Даниэль
63' Желтая карточкаВаль Хауке
90'+3
Ход матча
14'
19'
24'
3:0
63'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 483
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
46
Elione
Neto
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
46 Elione NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Фортуна
Хольштайн Киль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.39
|Аппелькамп Синта
|6
|0.19
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.19
|Клаус Феликс
|4
|0.13
|Петерсон Кристофер
|4
|0.13
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.13
|Циммерман Маттиас
|3
|0.1
|Гинчек Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Обердорф Тим
|2
|0.06
|Хоффманн Андре
|2
|0.06
|Зоботка Марсель
|2
|0.06
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|13
|0.42
|Резе Фабиан
|9 (2)
|0.29
|Вридт Квази
|3
|0.1
|Бартельс Фин
|3
|0.1
|Беккер Тимо
|2
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.06
|Валь Хауке
|2
|0.06
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.06
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.06
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Зандер Филипп
|1
|0.03
|Арп Янн-Фите
|1
|0.03
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Порат Финн
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Коменда Марко
|1
|0.03
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|6
|1
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|9
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Беккер Тимо
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Коменда Марко
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Хольштайн Киль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
7
9
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
16
Волевые поражения
16
16
Фортуна
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Хольштайн Киль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
25
Волевые поражения
23
25
Голы по времени матча
Забито
37
23
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
6
16%
2
9%
1-15
10
27%
5
22%
16-30
2
5%
4
17%
31-45
3
8%
5
22%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
9
24%
3
13%
76-90
Пропущено
14
32
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
14%
7
22%
1-15
3
21%
5
16%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
3
21%
5
16%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
2
14%
5
16%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
6
32%
5
21%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
3
16%
3
13%
76-90
Пропущено
24
24
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
6
25%
6
25%
76-90
Забито
56
47
25 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
8
14%
4
9%
1-15
12
21%
8
17%
16-30
5
9%
9
19%
31-45
9
16%
10
21%
46-60
10
18%
10
21%
61-75
12
21%
6
13%
76-90
Пропущено
38
56
15 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
3
8%
9
16%
1-15
7
18%
8
14%
16-30
5
13%
11
20%
31-45
8
21%
7
13%
46-60
7
18%
10
18%
61-75
8
21%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2
Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0
Результаты матчей
Фортуна
Хольштайн Киль
Точный счет
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
141
115
87
79
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
69
88
114
412
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
256
1714
1615
823
625
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|48 - 24
|64
|2.
|30
|17
|9
|4
|61 - 31
|60
|3.
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|31
|16
|5
|10
|54 - 40
|53
|5.
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|6.
|30
|14
|8
|8
|47 - 35
|50
|7.
|30
|11
|11
|8
|43 - 38
|44
|8.
|2:1
|31
|12
|6
|13
|52 - 50
|42
|9.
|1:2
|31
|11
|7
|13
|44 - 46
|40
|10.
|31
|10
|10
|11
|48 - 55
|40
|11.
|30
|11
|5
|14
|42 - 52
|38
|12.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|13.
|2:0
|31
|10
|4
|17
|28 - 46
|34
|14.
|30
|9
|6
|15
|26 - 44
|33
|15.
|30
|8
|8
|14
|36 - 52
|32
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|0:2
|31
|7
|7
|17
|29 - 49
|28
|18.
|30
|7
|7
|16
|33 - 57
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|4.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|6.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|9.
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|10.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:2
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|17.
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|18.
|2:0
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|5.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|6.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|9.
|2:0
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|1:2
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|2:1
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|18.
|0:2
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Карлсруэ
|Шлойзенер Фабиан
|12 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10