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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Фортуна
3:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
14' Гол
Аппелькамп Синта
2:0
19' Гол
Хоффманн Андре
3:0
24' Пенальти
Гинчек Даниэль
63' Желтая карточка
Валь Хауке
90'+3
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
34
Николя
Гавори
15
Обердорф
Тим
46
Elione
Neto
7
Петерсон
Кристофер
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
35
Химмельман
Робин
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
3
Коменда
Марко
31
Бартельс
Фин
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
36
Фридьонссон
Хольмберт
7
Скрибски
Стивен
Фортуна
4-2-3-1
Хольштайн Киль
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Хольштайн Киль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.39
Аппелькамп Синта 6 0.19
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.19
Клаус Феликс 4 0.13
Петерсон Кристофер 4 0.13
Ийоха Эммануэль 4 0.13
Циммерман Маттиас 3 0.1
Гинчек Даниэль 2 (1) 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Обердорф Тим 2 0.06
Хоффманн Андре 2 0.06
Зоботка Марсель 2 0.06
Карбовник Михал 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Jona Niemiec 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Хендрикс Йоррит 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 13 0.42
Резе Фабиан 9 (2) 0.29
Вридт Квази 3 0.1
Бартельс Фин 3 0.1
Беккер Тимо 2 0.06
Фридьонссон Хольмберт 2 0.06
Валь Хауке 2 0.06
Мюлинг Александер 2 (1) 0.06
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.06
Холтби Льюис 1 0.03
Зандер Филипп 1 0.03
Арп Янн-Фите 1 0.03
Корб Юлиан 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Порат Финн 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Коменда Марко 1 0.03
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Де Вейс Йорди 6 1
Зоботка Марсель 6 1
Кларер Кристоф 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Клаус Феликс 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Карбовник Михал 5 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 9 0
Эррас Патрик 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Зандер Филипп 5 0
Беккер Тимо 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Лоренц Симон 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Корб Юлиан 2 0
Коменда Марко 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Фортуна
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Хольштайн Киль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

7
9
Фортуна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
16

Волевые поражения

16
16
Фортуна
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Хольштайн Киль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
25

Волевые поражения

23
25

Голы по времени матча

Забито

37
23
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
6
16%
2
9%
1-15
10
27%
5
22%
16-30
2
5%
4
17%
31-45
3
8%
5
22%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
9
24%
3
13%
76-90

Пропущено

14
32
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
14%
7
22%
1-15
3
21%
5
16%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
3
21%
5
16%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
2
14%
5
16%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
6
32%
5
21%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Пропущено

24
24
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
6
25%
6
25%
76-90

Забито

56
47
25 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
8
14%
4
9%
1-15
12
21%
8
17%
16-30
5
9%
9
19%
31-45
9
16%
10
21%
46-60
10
18%
10
21%
61-75
12
21%
6
13%
76-90

Пропущено

38
56
15 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
3
8%
9
16%
1-15
7
18%
8
14%
16-30
5
13%
11
20%
31-45
8
21%
7
13%
46-60
7
18%
10
18%
61-75
8
21%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2
Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0

Результаты матчей

Фортуна
Хольштайн Киль

Точный счет

2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
1
11
5
1.5
8
7
7
9
2.5
2
13
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
9
1.5
8
8
1
14
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
25
6
17
14
1.5
16
15
8
23
2.5
6
25
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 30 19 7 4 48 - 24 64
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
5.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
6.
Санкт-Паули
 30 14 8 8 47 - 35 50
7.
Кайзерслаутерн
 30 11 11 8 43 - 38 44
8.
Карлсруэ
 2:1 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 1:2 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 30 11 5 14 42 - 52 38
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Ганза
 2:0 31 10 4 17 28 - 46 34
14.
Нюрнберг
 30 9 6 15 26 - 44 33
15.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 0:2 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 30 7 7 16 33 - 57 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 2:1 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 1:2 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Ян
 0:2 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 2:0 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
5.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
6.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 2:0 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 1:2 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 2:1 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 0:2 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Карлсруэ Шлойзенер Фабиан 12 (5)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
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