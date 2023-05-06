Тур: 36. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
29' Гол в свои воротаМеккарьелло Бьяджо
2:0
35' ГолБрунори Маттео
38' Желтая карточкаБрунори Маттео
Ход матча
29'
35'
2:0
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Палермо
СПАЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (4)
|0.42
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Nicolo Valente
|3
|0.08
|Ivan Marconi
|3
|0.08
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|Элия Сальваторе
|3
|0.08
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.22
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.14
|Майстро Фабио
|5
|0.14
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Селия Раффаэле
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.06
|Matteo Prati
|2
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.06
|Рабби Симоне
|2
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Ivan Marconi
|7
|1
|Матею Алеш
|7
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Сегре Джакопо
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Nicolo Valente
|3
|1
|Брунори Маттео
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Matteo Arena
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Дзанеллато Никколо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Майстро Фабио
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Финотто Маттиа
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
8
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
СПАЛ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
16
Волевые поражения
17
17
Палермо
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
СПАЛ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
22
12
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
24 Не забивали 28
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
8
36%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
5
23%
1-15
5
38%
2
9%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
5
23%
76-90
Забито
23
25
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
3
13%
7
28%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
3
13%
5
20%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
7
24%
5
19%
61-75
5
17%
6
23%
76-90
Забито
45
37
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
5
11%
8
22%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
13
29%
5
14%
31-45
13
29%
5
14%
46-60
3
7%
8
22%
61-75
7
16%
6
16%
76-90
Пропущено
42
48
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 28
7
17%
7
15%
1-15
8
19%
6
13%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
5
12%
7
15%
46-60
10
24%
9
19%
61-75
7
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0
Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0
СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3
СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1
Результаты матчей
Палермо
СПАЛ
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
153
611
612
215
216
116
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
89
612
314
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2312
1223
926
431
431
134
134
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|36
|16
|14
|6
|54 - 33
|62
|4.
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|36
|16
|4
|16
|48 - 44
|49
|8.
|2:0
|36
|11
|15
|10
|45 - 44
|48
|9.
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|36
|12
|10
|14
|39 - 45
|46
|11.
|36
|12
|10
|14
|47 - 46
|46
|12.
|36
|12
|9
|15
|44 - 50
|45
|13.
|36
|9
|16
|11
|44 - 47
|43
|14.
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|36
|9
|14
|13
|33 - 44
|41
|16.
|36
|9
|12
|15
|29 - 51
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|0:2
|36
|7
|14
|15
|38 - 49
|35
|20.
|36
|6
|14
|16
|29 - 45
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|2:0
|18
|8
|7
|3
|23 - 14
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|6.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|7.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|10.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|11.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|2:0
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:2
|18
|3
|7
|8
|13 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11