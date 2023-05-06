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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Палермо
2:0
Первый тайм: 44'
СПАЛ
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Меккарьелло Бьяджо
2:0
35' Гол
Брунори Маттео
38' Желтая карточка
Брунори Маттео

Ход матча

29'
Меккарьелло Бьяджо
1:0
35'
Брунори Маттео
2:0
38'
Брунори Маттео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
СПАЛ
1.91
3.90
51.00
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
3
Сала
Марко
9
Брунори
Маттео
7
Тутино
Дженнаро
1
Альфонсо
Энрико
2
Фьордализо
Алессандро
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
5
Nicolo
Contiliano
20
Matteo
Prati
37
Майстро
Фабио
99
Рабби
Симоне
32
Раути
Никола
9
Мончини
Габриэле
Палермо
3-5-2
СПАЛ
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
СПАЛ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
К
4:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (4) 0.42
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.11
Солери Эдоардо 4 0.11
Nicolo Valente 3 0.08
Ivan Marconi 3 0.08
Сегре Джакопо 3 0.08
Элия Сальваторе 3 0.08
Верре Валерио 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Сала Марко 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Гомес Клаудио 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 8 (2) 0.22
Ла Мантия Андреа 5 0.14
Майстро Фабио 5 0.14
Дикманн Лоренцо 3 0.08
Селия Раффаэле 3 0.08
Эспозито Сальваторе 2 0.06
Matteo Prati 2 0.06
Меккарьелло Бьяджо 2 0.06
Рабби Симоне 2 0.06
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Nicolo Contiliano 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделчару Ионуц 9 0
Ivan Marconi 7 1
Матею Алеш 7 0
Гомес Клаудио 7 0
Сегре Джакопо 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Nicolo Valente 3 1
Брунори Маттео 4 0
Шарич Дарио 4 0
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сала Марко 3 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 10 1
Мурджа Алессандро 9 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Matteo Arena 5 1
Педа Патрик 3 2
Далле Мура Кристиан 6 0
Дзанеллато Никколо 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Майстро Фабио 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Рабби Симоне 3 0
Финотто Маттиа 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Nicolo Contiliano 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Проя Федерико 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0

Результаты матчей

Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
8
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
СПАЛ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
16

Волевые поражения

17
17
Палермо
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (9)
54% (19)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
СПАЛ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
24 Не забивали 28
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
8
36%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
5
23%
1-15
5
38%
2
9%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
5
23%
76-90

Забито

23
25
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
3
13%
7
28%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
3
13%
5
20%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
7
24%
5
19%
61-75
5
17%
6
23%
76-90

Забито

45
37
22 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
5
11%
8
22%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
13
29%
5
14%
31-45
13
29%
5
14%
46-60
3
7%
8
22%
61-75
7
16%
6
16%
76-90

Пропущено

42
48
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 28
7
17%
7
15%
1-15
8
19%
6
13%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
5
12%
7
15%
46-60
10
24%
9
19%
61-75
7
17%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0
Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0
СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3
СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1

Результаты матчей

Палермо
СПАЛ

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палермо
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
3
6
11
1.5
6
12
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
9
6
12
1.5
3
14
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
23
12
12
23
1.5
9
26
4
31
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 2:0 36 11 15 10 45 - 44 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 0:2 36 7 14 15 38 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Палермо
 2:0 18 8 7 3 23 - 14 31
5.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
6.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:2 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 2:0 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:2 18 3 7 8 13 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Брунори Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Брунори Маттео бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Меккарьелло Бьяджо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Палермо.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Палермо
Ничья
СПАЛ
1.91
3.90
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палермо 2:0 СПАЛ онлайн

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