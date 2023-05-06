Тур: 36. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
29' Гол в свои воротаМеккарьелло Бьяджо
2:0
35' ГолБрунори Маттео
37' Желтая карточкаБрунори Маттео
50' Желтая карточкаIvan Marconi
2:1
66' ГолВарньер Марко
79' Желтая карточкаРаути Никола
90' Желтая карточкаFilippo Puletto
90'+6
Ход матча
29'
35'
2:0
37'
50'
66'
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
336 Количество передач 555
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Палермо
СПАЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|16 (4)
|0.44
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Nicolo Valente
|3
|0.08
|Ivan Marconi
|3
|0.08
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|Элия Сальваторе
|3
|0.08
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.22
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.14
|Майстро Фабио
|5
|0.14
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Селия Раффаэле
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.06
|Matteo Prati
|2
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.06
|Рабби Симоне
|2
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Варньер Марко
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|8
|1
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Матею Алеш
|7
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Сегре Джакопо
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Брунори Маттео
|5
|0
|Nicolo Valente
|3
|1
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Matteo Arena
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Дзанеллато Никколо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Майстро Фабио
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Финотто Маттиа
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Раути Никола
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Filippo Puletto
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
10
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
СПАЛ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
16
Волевые поражения
17
17
Палермо
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (10)
53% (19)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
СПАЛ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
24
27
Голы по времени матча
Забито
23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
8
35%
3
21%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
4
17%
1
7%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
5
22%
1-15
6
40%
2
9%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
2
13%
5
22%
76-90
Забито
23
25
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
3
13%
7
28%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
3
13%
5
20%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
7
24%
5
19%
61-75
5
17%
6
23%
76-90
Забито
46
39
23 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 16
9 Не забивали 13
5
11%
8
21%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
14
30%
5
13%
31-45
13
28%
5
13%
46-60
3
7%
9
23%
61-75
7
15%
6
15%
76-90
Пропущено
44
49
21 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 29
7
16%
7
14%
1-15
9
20%
6
12%
16-30
5
11%
9
18%
31-45
5
11%
7
14%
46-60
11
25%
9
18%
61-75
7
16%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0
Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0
СПАЛ
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3
СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1
Результаты матчей
Палермо
СПАЛ
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
711
612
216
216
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
99
612
315
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2412
1323
927
432
432
135
135
135
135
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11