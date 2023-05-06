Тур: 36. Стадион: Альберто Бралья.
0'
8' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
0:1
34' ГолРиччи Джакомо
37' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
Ход матча
34'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Модена
Бари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.22
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.17
|Бонфанти Николас
|6
|0.17
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.11
|Маньино Лука
|3
|0.08
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.44
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.25
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.19
|Шедлер Орельен
|3
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.08
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Бенедетти Леонардо
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|7
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Тремолада Лука
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Понси Фабио
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|12
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Каприле Элия
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
7
4
Модена
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Бари
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
28
6
Волевые поражения
10
26
Модена
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
Бари
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
31
12
Волевые поражения
17
30
Голы по времени матча
Забито
21
24
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
5%
5
19%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
33
21
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
14%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
7
33%
76-90
Забито
41
51
20 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 9
4
10%
8
16%
1-15
9
22%
5
10%
16-30
7
17%
10
20%
31-45
6
15%
7
14%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
10
24%
12
24%
76-90
Пропущено
51
34
21 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
4
8%
4
12%
1-15
9
18%
6
18%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
10
20%
3
9%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
12
24%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1
Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
Бари
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1
Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3
Результаты матчей
Модена
Бари
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
135
611
810
215
315
215
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
134
612
710
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
269
1223
1520
332
629
233
431
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|36
|21
|9
|6
|55 - 22
|72
|2.
|1:0
|36
|20
|11
|5
|46 - 21
|70
|3.
|1:0
|36
|17
|13
|6
|54 - 32
|64
|4.
|1:0
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|1:0
|36
|16
|4
|16
|47 - 43
|49
|8.
|1:0
|36
|13
|9
|14
|47 - 45
|48
|9.
|1:1
|36
|11
|14
|11
|46 - 37
|47
|10.
|0:1
|36
|12
|10
|14
|38 - 44
|46
|11.
|35
|10
|15
|10
|43 - 44
|45
|12.
|0:1
|36
|12
|8
|16
|43 - 50
|44
|13.
|0:1
|36
|9
|16
|11
|43 - 46
|43
|14.
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|1:1
|36
|8
|15
|13
|31 - 44
|39
|16.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|17.
|0:1
|36
|9
|11
|16
|28 - 51
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|35
|7
|14
|14
|38 - 47
|35
|20.
|1:1
|36
|6
|15
|15
|29 - 43
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|1:0
|18
|11
|6
|1
|24 - 6
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|6.
|1:0
|18
|9
|2
|7
|26 - 21
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|8.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|10.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|11.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|1:1
|18
|7
|6
|5
|26 - 17
|27
|13.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|23 - 17
|25
|14.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 22
|20
|19.
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|25 - 13
|37
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|1:1
|18
|8
|6
|4
|23 - 13
|30
|4.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|21 - 20
|25
|6.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|7.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|8.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|1:0
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|0:1
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:1
|18
|3
|9
|6
|15 - 19
|18
|14.
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|15.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|16.
|0:1
|18
|2
|9
|7
|18 - 27
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|0:1
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|0:1
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|12