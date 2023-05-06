  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Модена
0:1
Перерыв
Бари
0'
8' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
0:1
34' Гол
Риччи Джакомо
37' Желтая карточка
Читтадини Джорджо

Ход матча

8'
 
Ди Чезаре Валерио
34'
0:1
Риччи Джакомо
(Пучино Раффаэле)
37'
Читтадини Джорджо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Бари
5.60
3.40
3.65
Все Коэффициенты
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
5
Читтадини
Джорджо
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
19
Romeo
Giovannini
99
Дьяв
Давиде
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
80
Бенедетти
Леонардо
10
Ботта
Рубен
11
Хеддира
Валид
9
Эспозито
Себастьяно
Модена
4-3-2-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 8 (2) 0.22
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.17
Бонфанти Николас 6 0.17
Тремолада Лука 4 (1) 0.11
Маньино Лука 3 0.08
Армеллино Марко 2 0.06
Джерли Фабио 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.44
Антенуччи Мирко 9 (4) 0.25
Фолоруншо Майкл 7 0.19
Шедлер Орельен 3 0.08
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Эспозито Себастьяно 3 0.08
Белломо Никола 2 0.06
Бенедетти Леонардо 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Майта Маттиа 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 8 0
Tomasso Silvestri 7 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Тремолада Лука 3 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Edoardo Duca 2 0
Понси Фабио 2 0
Ионице Артур 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Romeo Giovannini 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 13 0
Ди Чезаре Валерио 12 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Викари Франческо 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Маццотта Антонио 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Каприле Элия 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Канджано Джанмарко 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

7
4
Модена
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Бари
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
6

Волевые поражения

10
26
Модена
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
Бари
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
51% (18)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

31
12

Волевые поражения

17
30

Голы по времени матча

Забито

21
24
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
5%
5
19%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

33
21
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
14%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
7
33%
76-90

Забито

41
51
20 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 9
4
10%
8
16%
1-15
9
22%
5
10%
16-30
7
17%
10
20%
31-45
6
15%
7
14%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
10
24%
12
24%
76-90

Пропущено

51
34
21 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
4
8%
4
12%
1-15
9
18%
6
18%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
10
20%
3
9%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
12
24%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1
Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
Бари
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1
Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3

Результаты матчей

Модена
Бари

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
5
6
11
1.5
8
10
2
15
2.5
3
15
2
15
3.5
3
15
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
7
10
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
26
9
12
23
1.5
15
20
3
32
2.5
6
29
2
33
3.5
4
31
1
34
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 36 21 9 6 55 - 22 72
2.
Дженоа
 1:0 36 20 11 5 46 - 21 70
3.
Бари
 1:0 36 17 13 6 54 - 32 64
4.
Зюйдтироль
 1:0 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 1:0 36 16 4 16 47 - 43 49
8.
Венеция
 1:0 36 13 9 14 47 - 45 48
9.
Пиза
 1:1 36 11 14 11 46 - 37 47
10.
Асколи
 0:1 36 12 10 14 38 - 44 46
11.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
12.
Модена
 0:1 36 12 8 16 43 - 50 44
13.
Комо
 0:1 36 9 16 11 43 - 46 43
14.
Тернана
 0:1 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 1:1 36 8 15 13 31 - 44 39
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 0:1 36 9 11 16 28 - 51 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 1:1 36 6 15 15 29 - 43 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 1:0 18 11 6 1 24 - 6 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Тернана
 0:1 18 8 5 5 19 - 18 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Реджина
 1:0 18 9 2 7 26 - 21 29
7.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
8.
Комо
 0:1 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Бари
 1:0 18 6 9 3 29 - 19 27
10.
Козенца
 0:1 18 7 6 5 19 - 17 27
11.
Зюйдтироль
 1:0 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 1:1 18 7 6 5 26 - 17 27
13.
Модена
 0:1 18 6 7 5 23 - 17 25
14.
Асколи
 0:1 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 1:0 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
Читтаделла
 1:1 18 4 8 6 17 - 22 20
19.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 1:1 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:0 18 11 4 3 25 - 13 37
2.
Дженоа
 1:0 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 1:1 18 8 6 4 23 - 13 30
4.
Зюйдтироль
 1:0 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Венеция
 1:0 18 7 4 7 21 - 20 25
6.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
7.
Асколи
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
8.
Пиза
 1:1 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 1:0 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 1:1 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 0:1 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Беневенто
 1:1 18 3 9 6 15 - 19 18
14.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
15.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
16.
Комо
 0:1 18 2 9 7 18 - 27 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 0:1 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 0:1 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Бари Ди Чезаре Валерио 12
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Читтадини Джорджо получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Пучино Раффаэле сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Риччи Джакомо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Бари.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.24. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.24 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Бари
5.60
3.40
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Модена 0:1 Бари онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Модена
Бари
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 