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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Модена
1:1
Конец матча
Бари
0'
8' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
0:1
34' Гол
Риччи Джакомо
37' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
1:1
77' Пенальти
Дьяв Давиде
81' Желтая карточка
Мости Никола
88' Желтая карточка
Понси Фабио
90' Желтая карточка
Риччи Джакомо
90'+6

Ход матча

8'
 
Ди Чезаре Валерио
34'
0:1
Риччи Джакомо
(Пучино Раффаэле)
37'
Читтадини Джорджо
 
46'
Edoardo Duca
Армеллино Марко
 
57'
Бонфанти Николас
Romeo Giovannini
 
57'
Мости Никола
Тремолада Лука
 
58'
 
Малламо Алессандро
Ботта Рубен
61'
 
Фолоруншо Майкл
Хеддира Валид
61'
 
Антенуччи Мирко
Эспозито Себастьяно
73'
Ионице Артур
Маньино Лука
 
74'
 
Жужек Жан
Бенали Ахмед
74'
 
Молина Сальваторе
Бенедетти Леонардо
77'
Дьяв Давиде
1:1
81'
Мости Никола
 
88'
Понси Фабио
 
90'
Tomasso Silvestri
Читтадини Джорджо
 
90'
 
Риччи Джакомо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 453
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
5
Читтадини
Джорджо
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
19
Romeo
Giovannini
99
Дьяв
Давиде
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
80
Бенедетти
Леонардо
10
Ботта
Рубен
11
Хеддира
Валид
9
Эспозито
Себастьяно
Модена
4-3-2-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 9 (3) 0.25
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.17
Бонфанти Николас 6 0.17
Тремолада Лука 4 (1) 0.11
Маньино Лука 3 0.08
Армеллино Марко 2 0.06
Джерли Фабио 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.44
Антенуччи Мирко 9 (4) 0.25
Фолоруншо Майкл 7 0.19
Шедлер Орельен 3 0.08
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Эспозито Себастьяно 3 0.08
Белломо Никола 2 0.06
Бенедетти Леонардо 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Майта Маттиа 1 0.03
Риччи Джакомо 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 9 0
Tomasso Silvestri 7 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Тремолада Лука 3 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Понси Фабио 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Мости Никола 2 0
Edoardo Duca 2 0
Ионице Артур 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Romeo Giovannini 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 13 0
Ди Чезаре Валерио 12 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 4 1
Викари Франческо 5 0
Маццотта Антонио 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Каприле Элия 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Канджано Джанмарко 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
5
Модена
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Бари
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
6

Волевые поражения

10
26
Модена
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Бари
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
25% (9)
39% (14)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

31
12

Волевые поражения

18
31

Голы по времени матча

Забито

22
25
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
1
5%
5
19%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

33
21
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
6%
3
14%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
7
33%
76-90

Забито

42
52
20 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
4
10%
8
15%
1-15
9
21%
5
10%
16-30
7
17%
11
21%
31-45
6
14%
7
13%
46-60
5
12%
9
17%
61-75
11
26%
12
23%
76-90

Пропущено

52
35
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 24
4
8%
4
11%
1-15
9
17%
6
17%
16-30
9
17%
5
14%
31-45
10
19%
3
9%
46-60
8
15%
5
14%
61-75
12
23%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1
Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2
Бари
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1
Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3

Результаты матчей

Модена
Бари

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 33%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
8
10
2
16
2.5
3
15
2
16
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
7
11
1
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
27
9
12
24
1.5
15
21
3
33
2.5
6
30
2
34
3.5
4
32
1
35
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 2:0 36 11 15 10 45 - 44 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 0:2 36 7 14 15 38 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Палермо
 2:0 18 8 7 3 23 - 14 31
5.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
6.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:2 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 2:0 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:2 18 3 7 8 13 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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